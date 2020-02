Suhtautuminen telejätti Huaweihin jakaa Eurooppaa – Nokian ja Ericssonin johtajat tapaavat tänään Merkelin

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri tapaa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tänään Berliinissä. Merkel on kutsunut tapaamiseen myös Ericssonin toimitusjohtajan Börje Ekholmin.

Saksa harkitsee parhaillaan Huawein päästämistä rakentamaan maan 5G-verkkoa. Samaa pohditaan useissa EU-maissa.

Saksassa, kuten muuallakin Euroopassa, kiinalaisyhtiön osallistuminen televerkkojen rakentamiseen jakaa poliittisia päättäjiä. Huaweita vastustavien mielestä kiinalaisyhtiö on turvallisuusriski.

Yhdysvallat on pitkään sanonut, että Huawei käyttää tietotekniikkaansa vakoiluun ja on kieltänyt yrityksen toiminnan telemarkkinoillaan. Samaan ovat päätyneet Australia, Uusi-Seelanti, Japani ja Taiwan.

Britannia päätti tammikuussa päästää Huawein mukaan rakentamaan 5G-verkkoaan, mutta Boris Johnsonin hallinnon mukaan yhtiötä ei päästetä mukaan turvallisuudelle herkimmille alueille.

Yhdysvallat protestoi voimakkaasti Johnsonin päätöstä ja on sanonut, että sen pitää miettiä uudelleen, mitä tiedustelutietoja se voi Britannian kanssa tästä edespäin jakaa.

Toiminut pitkään Euroopassa

Ranska valmistautuu myymään 5G-verkon rakennusoikeuksia huhtikuussa. Maan suurin teleoperaattori Orange SA on jo kieltäytynyt yhteistyöstä Huawein kanssa. Kiina on protestoinut päätöstä vastaan, ja sen suurlähetystö Pariisissa varoitti ranskalaisia (siirryt toiseen palveluun) sulkemasta telejättiä pois markkinoilta kilpailusääntöjen vastaisesti.

Peking on varoittanut myös Saksaa protektionismista ja uhannut vaikeuttaa sen autoteollisuuden toimintaa Kiinassa.

Valmistuessaan 5G moninkertaistaa verkkoyhteyksien nopeudet. Tämä mahdollistaa esineiden ja palveluiden entistä tiiviimmän yhteyden verkkoon. imago images/Xinhua/ All Over Press

Maailman johtava tietoliikenneverkkojen rakentaja Huawei on toiminut Euroopassa parikymmentä vuotta. Kiina on luvannut rakentaa EU:n alueelle nousevaa 5G-verkkoa eurooppalaisittain, mikä tarkoittaisi useampien tuotantolaitosten sijoittamista Eurooppaan.

EU on antanut jäsenmailleen suositukset kolmansien maiden päästämisestä telemarkkinoilleen (siirryt toiseen palveluun), ja ne perustuvat yhteiseen kilpailulainsäädäntöön. Loppukädessä päätös markkinoille päästämisestä on kuitenkin jäsenmaan, sillä kyse on myös tietoliikenneturvallisuudesta.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan Suomi valitsee 5G-verkkoihin useita laitetoimittajia niin, että kansallisen turvallisuuden vaatimukset täyttyvät.

Myös Suomessa Huawei toimii 5G-verkkomarkkinoilla. Sillä on yhteistyötä suurimpien teleoperaattoreiden kanssa.

