Mies sai lähteä, mutta ex-anoppi Heidi Hänninen jäi 23-vuotiaan Pinja Heikkisen elämään: "Meillä synkkasi paremmin kuin poikani kanssa"

Vielä seitsemän vuotta sitten Pinja Heikkinen, 23, seurusteli Heidi Hännisen, 47, pojan kanssa. Kun Pinjalle tuli ensimmäinen riita Heidin pojan kanssa kuukausi seurustelun alkamisesta, Pinja soitti Heidille ja pyysi tältä apua.

– Tunne on ollut käsinkosketeltava. Meillä synkkasi paremmin kuin poikani kanssa, Heidi Hänninen sanoo.

Sitten Pinja Heikkiselle ja Hännisen pojalle tuli ero toukokuussa 2014. Pinja ja poika olivat ehtineet seurustella tuolloin kymmenen kuukautta. Tuolloin Heidi Hännisen isoin pelko oli se, että hänen ja Pinja Heikkisen ystävyys lakkaisi.

– Mietin eron jälkeen, miten meidän käy, Heidi sanoo.

Heille kävi kuitenkin hyvin. Heidi Hänninen sanoo, että kukaan ei ole kommentoinut heidän ystävyyttään ikäerosta tai taustasta huolimatta.

– En tiedä, tietääkö edes moni, kuinka me tunnemme toisemme. Jos joku kysyy, ei auta kuin sanoa että Pinja on poikani entinen tyttöystävä.

Tampereen yliopiston ystävyyttä tutkinut apulaisprofessori Riikka Korkiamäki kertoo, että eri ikäisten ja -taustaisten ystävyyteen suhtaudutaan tänä päivänä avoimemmin kuin vielä vuosia sitten. Korkiamäki on tutkinut nuorten ystävyyttä.

– Olen kirjoittanut irlantilaisen kollegani kanssa ystävyydestä. Olemme huomanneet ilmiön, että ystävyys ei ole ikäsidonnaista. Oli kyse sitten nuorista tai ikäihmisistä, ikä tai tausta ei määrittele tai rajaa enää ystävyyttä, vaan se on aikaisempaa hyväksytympää ja sallitumpaa.

Ystävyys on Korkiamäen mukaan henkilökohtainen asia.

– Jos ihmisiltä kysytään, he sanovat, että iällä ei ole merkitystä. Ystävyyteen liittyy selittämätön kemia ja muut asiat menettävät usein merkityksensä.

Heidi Hänniselle ja Pinja Heikkiselle tapahtui erikoinen asia viime vuoden elokuussa.

Ex-anoppi teki mielellään hääpuvun

Pinja Heikkinen meni elokuussa 2019 naimisiin uuden poikaystävänsä Aatu Heikkisen kanssa.

– Monta vuotta sitten jo sanoin, että Heidi ompelee minun hääpukuni. Rupesimme yhdessä metsästämään pukua, jota lähtisimme tuunaamaan.

Lopulta verkosta löytyi sopiva mekkomalli, jonka kaksikko tilasi. Siitä päätettiin tuunata Pinjalle omanlainen tyyli. Heidi Hänninen tilasi mekkoon timantteja ja koristeita.

– Vaikka rakastan blingiä paljon, minäkin jouduin jo vähän torppaamaan, että tulee jo vähän liikaa. Piti vähän rajoittaa. Lopulta häämekkoon tuli 4 000 timanttia, sanoo Heidi.

Jokaisen timantin pohjassa oli liimaa ja piti odottaa, että se sulaa. Sitten laittaa kiinni ja odottaa, että jäähtyy. Saattoi mennä 20 sekuntia per timantti. Jossain kohtaa lakkasin laskemasta tunteja. Kaikkien hommien ohella, sanoo Pinja Heikkisen häämekon ommellut Heidi Hänninen. Pyry Sarkiola / Yle

Heidi Hänninen osallistui myös Pinja Heikkisen häihin.

– Tunnelma oli mahtava. Porukka nauroi siellä hyvin paljon ja häätanssi oli romanttinen. Hyvin pysyivät hääpuvun koristeetkin häätanssin aikana, Hänninen sanoo.

Pinja Heikkinen sanoo, että Heidi Hännisen tekemä häämekko oli upea. – Se oli juuri sellainen, mitä toivoinkin. Halusin nimenomaan uniikin puvun, eikä toista samanlaista ole. Pyry Sarkiola / Yle

Yhdistävinä tekijöinä hoitoala ja eläimet

Heidi Hänninen sanoo, että ystävykset ovat hoitoalan ihmisiä ja koulutukseltaan lähihoitajia. Myös käsityöt ja rakkaus eläimiin yhdistävät. Pinja Heikkinen työskenteli myös aiemmin yrityksessä, jossa Heidi oli ajanvarauksen esimies.

– Meidän juttumme liittyvät siihen, mitä koiramme ovat tehneet, Heidi Hänninen sanoo.

Pinja Heikkinen on auttanut Heidi Hännistä muutoissa ja kuskannut ystäväänsä eri paikkoihin. Heidi Hänninen kertoo kaipaavansa joskus kauppakyytiä, sillä hänellä ei ole autoa.

Kuvassa Pinja Heikkisen ragdoll -kissa Huudi. Pyry Sarkiola / Yle

Pinja Heikkinen arvostaa Heidissä sitä, että tämä on sydämellinen, lämmin ja avoin.

– Hän ottaa avosylin vastaan ja on äitihahmo. Kun muutin 16-vuotiaana pois kotoa ja minulla oli tunnemyllerryksiä, hän on oli hyvin tärkeä siinä kohtaa.

Heidi Hänninen sanoo rakastavansa Pinjassa sitä, että hän on napakka ja topakka.

– Rakastan myös Pinjan naurua. Se saa aina hymyilemään ja hyvälle tuulelle. Minulla ei ole omaa tytärtä, niin olen adoptoinut Pinjan epävirallisesti. Olen ikuisesti kiitollinen ja onnellinen, että Pinja on elämässäni. Hän on tytär, jota en koskaan saanut.

Hänninen sanoo, että erilaisuus saa naiset tukemaan toisiaan. Heidän ajatuksensa kuitenkin kulkevat usein samoja polkuja. Toinen saattaa aloittaa lauseen ja toinen lopettaa.

– Meillä on paljon samantapaisia ajatuksia ja ajattelemme asioista samalla tavalla. Ei sitä välttämättä huomaa, että meillä on ikäeroa, Pinja lisää.

Älkää välittäkö muiden mielipiteistä

Heidi Hänninen sanoo, että ikäero ei näy hänen ja Pinja Heikkisen ystävyydessä.

– Olemme ihan samanlaisia kakaroita molemmat. Emme ole koskaan miettineet, mitä muut ajattelevat.

Samaa sanoo Pinja Heikkinen.

– Se ei ole keneltäkään muulta pois, jos löytää yhtä hienon ystävän. Ei tarvitse miettiä muiden mielipidettä.

Tampereen yliopiston Riikka Korkiamäki lisää, että Heidi Hännisen ja Pinja Heikkisen ystävyys kuulostaa hienolta. Se rikkoo normeja monessa mielessä.

– Siinä on parisuhde, joka on mennyt rikki ja silti ystävyys on säilynyt. Se on hyvä esimerkki siitä, että ystävyys ei edellytä samaa elämäntilannetta, Korkiamäki sanoo.

Heidi Hänninen sanoo nyt, että hänen poikansa on hyväksynyt heidän ystävyytensä, vaikka poikaa säästeltiinkin alussa.

– Poikani saattoi alkuun reagoida, mutta ei enää. En tapaa salassa Pinjaa ja voimme olla yhdessä ihan julkisesti. Ei tarvitse piileskellä pojalta, Hänninen sanoo.

Nykyään entisen anopin koko perhe viettää aikaa Pinja Heikkisen ja hänen miehensä Aatun kanssa.

– Mieheni ja Heidin pojat hinaavat ja kuskaavat autoja ja pohtivat, mitä tällä kertaa autolle tehtäisiin, Pinja sanoo.

Nyt Heidi Hänninen toivoo, että Pinja Heikkinen saisi lapsen. Heidi haluaisi nimittäin hoitaa lasta.Hänellä itsellään on yksi lapsenlapsi ja tämän lisäksi hän hoitaa mielellään lapsia.

– Sitä saat kyllä odottaa hetken tai kaksi, Pinja sanoo.

