Kuluttajavirasto tiukkana: Kaupunkipyörien palauttamisongelmat eivät saa kaatua käyttäjän maksettaviksi

Kuluttaja-asiamies vaatii nyt palveluntarjoajia kohtuullistamaan käyttöehtojaan Helsingissä ja Espoossa.

Ongelmatilanteita on syntynyt, kun kaupunkipyörän käyttäjä on palauttanut kulkupelin, mutta palautus on jäänyt rekisteröitymättä järjestelmään. Tämän seurauksena käyttäjän järjestelmään kirjaamalta maksukortilta on veloitettu palvelun käyttöehtojen mukainen 80 euron viivästysmaksu.

Kuluttajat ovat kertoneet Kuluttajavirastolle yrittäneensä tavoittaa kaupunkipyörien asiakaspalvelua ongelmatilanteissa puhelimitse ja sähköpostitse, mutta yhteyden saaminen on ollut hyvin hankalaa.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan elinkeinonharjoittajan on tarjottava jatkuva asiakaspalvelujärjestelmä reklamaatioiden käsittelyyn, jos kuluttajaa uhkaa sanktio ongelmatilanteessa.

Kuluttajaviraston mukaan käyttöehdot ovat kohtuuttomat

Asiakaspalvelussa on ongelmatilanteissa vedottu useimmiten kaupunkipyörien käyttöehtoihin. Niiden mukaan kuluttaja on aina vastuussa siitä, että pyörä on tietojärjestelmän mukaan hyväksytysti palautettu. Jopa silloin, kun palauttaminen ei ole mahdollista esimerkiksi järjestelmävian tai tietoliikennekatkoksen vuoksi.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että kaupunkipyöräpalvelun sopimusehdot ja -käytännöt ovat tältä osin kohtuuttomat.

Kuluttajaviraston mukaan teknisen järjestelmän ylläpitäjä vastaa sen toimivuudesta. Järjestelmän ylläpitäjän on lisäksi epäillyissä yksittäisissä virhetilanteissa pystyttävä todistamaan, että järjestelmä on toiminut oikein.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL ja Espoon kaupunki ovat luvanneet, etteivät ne vastaisuudessa menettele kuluttaja-asiamiehen kohtuuttomina pitämillä tavoilla.

Kaupunkipyörät on otettu Helsingissä käyttöön vuonna 2016 ja Espoossa kaksi vuotta myöhemmin.