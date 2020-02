Lentoyhtiö SAS kertoi mainoksessaan, etteivät lihapullat ole Ruotsista – joutui nettitrollien ja uhkausten kohteeksi

Skandinavinen lentoyhtiö SAS on joutunut nettivihakampanjan ja erilaisten uhkausten kohteeksi kerrottuaan mainosvideollaan (siirryt toiseen palveluun) skandinavisina keksintöinä ja perinteinä pidettyjen asioiden todellisen historian.

Torstaina aamupäivällä videon tehneeseen mainostoimistoon Kööpenhaminassa hälytettiin poliisit vakavana pidetyn uhkauksen vuoksi. Ekstra Bladet kertoo (siirryt toiseen palveluun) toimistoon tulleesta pommiuhkauksesta. Tanskan yleisradioyhtiön DR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) poliisi tyhjensi rakennuksen ja tutki sen pommikoirien avulla.

Historiallisten tosiseikkojen kertominen on ollut joillekin niin järisyttävä asia, että jo keskiviikkona SAS-lentoyhtiö sai niskaansa vihavyöryn sosiaalisessa mediassa. Lievimmillään viha näkyi uhkauksina yhtiön lentojen boikotoimisesta ja vakavimmillaan konkreettisina uhkauksina.

Esimerkiksi ruotsalaisten tiedotusvälineiden julkaisemien kartoitusten mukaan vihavyöry vaikuttaa olevan ainakin jossakin määrin äärioikeistolaisten valemedioiden ja venäläisten propagandamedioiden masinoima. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun) ja Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun).

Viinerin ja juhannussalon historia oli joillekin liikaa

Vihaisiin reaktioihin johtaneisiin "paljastuksiin" kuuluu muun muassa se, etteivät lihapullat ole ruotsalainen keksintö, vaan alkujaan Turkista. Juhannussalko ja tanskalaisten innokkaasti käyttämä kuljetuslaatikolla varustettu polkupyörä ovat Saksasta.

Demokratia on Kreikasta, lakritsi Kiinasta ja vanhempainvapaa Sveitsistä, mainos muistuttaa. "Tanskalaisista" herkuista smørrebrød on alunperin Hollannista ja viineri Itävallasta. "Norjalainen" paperiliitinkin on oikeasti yhdysvaltalaisen keksimä.

SAS julkaisi keskiviikkona kohun herättäneestä mainosvideosta uuden, lyhennetyn version (siirryt toiseen palveluun). Yhtiön mukaan uusi mainosvideo tuo paremmin esille yhtiön alunperin tarkoittaman viestin siitä, että matkailu avartaa ja ulkomailta kotiinpalaava tuo mukanaan uusia ajatuksia, joita hän soveltaa kotimaassa.