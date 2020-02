Taksinkuljettaja jätti 6-vuotiaan kehitysvammaisen lapsen yksin kotipihaan – oikeus hylkäsi syytteen heitteillepanosta

Pohjanmaan käräjäoikeus on hylännyt taksinkuljettajan syytteen kehitysvammaisen lapsen heitteillepanosta Kokkolassa. Heitteillepano on rangaistava vain tahallisena, eikä oikeus nähnyt riittävää näyttöä tahallisuudesta.

Mies on myöntänyt toimineensa huolimattomasti.

Hän oli jättänyt kaksi vuotta sitten helmikuussa 6-vuotiaan lapsen tämän kotitalon pihaan luovuttamatta lasta huoltajalle, kuten olisi pitänyt. Juuri tuolla kertaa lapsi olisi pitänyt viedä kodin sijaan hoitopaikkaan.

Vastaaja on kuljettanut samaa lasta kymmeniä kertoja päiväkodista kotiin ja toisin päin. Hän myöntää, ettei ollut kyseisellä kerralla lukenut ajomääräystä kunnolla eikä siis ollut vienyt lasta hoitopaikkaan, vaan toiminut vanhan rutiinin mukaan. Hän ei ollut aiemmin vienyt lasta hoitopaikkaan.

Käytäntö on ollut, että kuljettaja vie lapsen kotipihaan ja tämä on juossut nopeasti sisälle. Taksikuski on luottanut siihen, että talossa on aikuinen paikalla. Vanhemmat kertoivat oikeudessa, että lapsi on yleensä tullut yksin sisään, ja taksista on näkynyt vain takavalot.

Tällä kertaa lapsi joutui odottamaan yksin kolme tuntia. Hän oli päässyt sisälle taloon, mutta myöhemmin on käynyt ilmi, että hän oli pyörinyt pitkään pihalla.

Käräjäoikeus katsoo, että vastaaja on toiminut huolimattomasti ja se on ollut jopa törkeää. Oikeuden mukaan kuljetuksissa on vuosien aikana melko yleisesti menetelty vastoin sopimusta, kun lasta ei ole luovutettu aikuiselle. Kukaan ei ole ilmeisesti puuttunut käytäntöön.

Tahallisuudesta ei kuitenkaan ole esitetty riittävää näyttöä. Vastaaja on oikeuden mukaan toiminut kuten aiemminkin, jolloin ongelmia ei ole ilmennyt.

Käräjäoikeus viittasi myös Turun hovioikeuden viimevuotiseen tuomioon, jossa syyte heitteillepanosta on hylätty tahallisuuden puuttumisen perusteella. Olosuhteet eivät ole aivan verrattavissa, mutta myös Turun tapauksessa koulutaksin kuljattaja oli jättänyt kehitysvammaisen lapsen ilman, että aikuinen henkilö oli vastaanottamassa tätä.