Museoviraston uusi pääjohtaja on Tiina Merisalo

Valtioneuvosto on nimittänyt Museoviraston pääjohtajan virkaan museonjohtaja, filosofian maisteri Tiina Merisalon. Hänen toimikautensa on 1.4.2020–31.3.2025.

Tiina Merisalo (s. 1961) on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 1991. Lisäksi hän on suorittanut EMBA-tutkinnon vuonna 2015. Hän on toiminut Helsingin kaupunginmuseon johtajana vuodesta 2003 lähtien ja sitä ennen muun muassa kulttuurijohtajan sijaisena, kaupunginmuseon yksikön päällikkönä, tutkijana ja rakennustutkijana sekä Espoon kaupunginmuseon intendenttinä.

Virkaan ilmoittautui määräajassa 13 henkilöä. Museoviraston pääjohtajana on toiminut aiemmin Juhani Kostet, joka jäi nyt eläkkeelle.

Museoviraston tehtävänä on mm. huolehtia kulttuurihistoriallisen kansalliskokoelman kartuttamisesta, hoidosta ja näytteillä pidosta sekä toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena.

Virasto vastaa myös muinaisjäännösten, rakennuskulttuurin ja kulttuuriympäristön hoidosta ja valvonnasta sekä huolehtia kulttuuriperinnön tutkimisesta ja kulttuuriperintöä koskevan tiedon tallentamisesta, säilyttämisestä ja käytettäväksi saattamisesta.