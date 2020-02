Italian Matteo Salvini : “En usko, että minua tuomitaan syylliseksi”

ROOMA Italiassa parlamentin ylähuoneen selvä enemmistö äänesti keskiviikkoiltana maan entisen sisäministerin, oikeistopopulistisen La Lega -puolueen johtajan Matteo Salvinin syytteeseen asettamisen puolesta.

Tapaus koskee viime heinäkuun lopun tapahtumia, jossa Salvini ministerinä ollessaan eväsi yli 130 siirtolaista kuljettaneelta Italian rannikkovartioston alukselta pääsyn sisilialaissatamaan.

Tänä aamuna Salvini kommentoi mahdollista oikeusjuttua itsevarmuutta puhkuen.

–Olen tehnyt vain työtäni, joten voin olla täysin vailla huolta tai pelkoa. Perustuslain mukaan isänmaan puolustaminen on jokaisen kansalaisen tehtävä – erityisesti ministerin. Ilman minua Italia olisi edelleen Kreikan ja Espanjan ohella Euroopan suurin pakolaisleiri, hän sanoi Rooman ulkomaalaisille toimittajille pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Salvini korosti, että päätös aluksen maihinnousun viivyttämisestä tehtiin yhdessä silloisen hallituksen muiden ministerien kanssa. Lisäksi Salvini muistutti, että hänen syytteeseen asettaminen ei ole vielä varmaa.

Se, miten prosessi jatkuu, on nyt sisilialaisen syyttäjän käsissä, sillä asia palautuu seuraavaksi hänen pöydälleen. Sama syyttäjä on jo aiemmin pyrkinyt hyllyttämään Salvinin syytteen, mutta ministerien toimintaa tutkiva erikoistuomioistuin oli eri mieltä, ja asia eteni parlamenttiin.

– Puolustin Italian rajoja ja kunniaa, enkä usko, että minua tästä tuomitaan, Salvini sanoi lopuksi.

"Vasemmistolaiset tuomarit"

Salvini on suhtautunut julkisuudessa mahdolliseen oikeuskäsittelyynsä uhmakkaasti. Hän on sanonut olevansa valmis vastaamaan teoista oikeuden edessä (siirryt toiseen palveluun) ja menemään vankilaan. Samalla hän on pyrkinyt politisoimaan mahdollista oikeuskäsittelyä esimerkiksi nimittelemällä italialaisia tuomareita vasemmistolaisiksi.

Tällainen ei ole uutta italialaispolitiikassa. Entinen pääministeri Silvio Berlusconi muistetaan lukuisista rikossyytteistään (siirryt toiseen palveluun) ja tavastaan syyttää italialaistuomareita milloin feministeiksi, milloin kommunisteiksi.

Amerikkalaislehti New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) mahdollinen oikeusjuttu on antanut Salvinille uutta puhtia vedota äänestäjiinsä ja mahdollisuuden tekeytyä julkisuudessa poliittisen ajojahdin uhriksi.

Lehti vertaa käytöstä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin käytökseen tämän virkarikostutkinnan ja -oikeudenkäynnin aikana.