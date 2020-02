Mikkilän perheen kaikki 3 lukiolaista tanssivat samana päivänä – katso, miten paljon rahaa meni ja mihin

Äidin tavoite on, että tulevaisuuden vanhojentanssijat voisivat olla salonkikelpoisia jopa nollabudjetilla.

Mikkilän perheen olohuoneessa seisoo kolme tyylikästä nuorta. Hilla, Otso ja Sisu Mikkilä ovat pukeutuneet vanhojenpäivän tanssipukuihinsa.

Vielä nuoret tarkastavat, että kaikki on kunnossa kenkiä myöten ennen suurta ja odotettua tapahtumaa.

Juhlapukuun sopivat kengät ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Kalle Purhonen / Yle

Kaksoset Hilla ja Otso Mikkilä ovat lukion toisella luokalla Imatran yhteislukiossa. Pikkuveli Sisu Mikkilä on lukion ensimmäisellä luokalla, mutta tanssii vanhojentanssit jo nyt.

Poikia on lukiossa vähemmän kuin tyttöjä, siksi Sisu Mikkiläkin pyydettiin jo mukaan.

– Omien ysiluokan tanssieni jälkeen eräs lukiolaistyttö pyysi minut parikseen. Ilmeisesti tanssin silloin niin hyvin, kertoo Sisu Mikkilä hymyillen.

Kaikki kolme lasta yhtä aikaa

Kolmen lapsen tanssiminen vanhojentansseissa samalla kertaa on melkoinen rumba. Mikkilän perheessä on sopu kuitenkin säilynyt. Äiti Mirja Mikkilän mukaan lapset ovat olleet hyvin omatoimisia, ja ehkä juuri siksi pinna ei ole palannut keneltäkään.

Myös vieressä perheen isä Ari Mikkilä seuraa lastensa valmistautumista vanhojenpäivään isällisen leppoisasti.

Nuorten viime päiviä on helpottanut, että he olivat pukujen etsinnässä liikkeellä hyvissä ajoin. Jo viime kesänä Sisun ja Otson puvut vuokrattiin helsinkiläisestä pukuvuokraamosta.

Valkoiset hanskat kruunaavat juhlapuvun. Kalle Purhonen / Yle

Tytär Hilla Mikkilä kävi katselemassa iltapukua äitinsä Mirja Mikkilän kanssa ensimmäisen kerran jo vuosi sitten keväällä.

– Valikoima oli tosi laaja, ja sitten piti vain karsia monista vaihtoehdoista, kertoo Hilla.

Lopulta sopiva puku löytyi ja se ostettiin syksyllä. Puvun vuokraustakin mietittiin, mutta lopulta puku päätettiin ostaa, eikä vuokrata.

Hilla Mikkilä etsi pukua pitkään. Lopulta sininen juhlapuku löytyi, jota hieman korjailtiin nuorelle sopivaksi. Kalle Purhonen / Yle

– Iltapukujen vuokrahinnat olivat yllättävän korkeita, ja puvun korjaus sopivaksi olisi tullut niin kalliiksi, että päätimme ostaa Hillalle puvun, kertoo äiti.

Käytetyn iltapuvun ostamisen netin kautta he kokivat hankalaksi sovitusongelmien vuoksi.

Isot kulut

Perheen kolme lasta ovat innolla osallistumassa vanhojentansseihin. Vanhemmille se kuitenkin tietää yhtenä vuonna aikamoista rahan kulua. Kolmen lapsen vaatettaminen vanhojenpäivää varten maksaa vanhemmille noin 1 500 euroa.

Pelkästään Sisu ja Otso Mikkilän frakkien ja kenkien vuokraus maksoi yhteensä 500 euroa.

– Pari kuukautta sitten piti käydä vielä uudestaan sovittamassa pukua Helsingissä, ja varmistettiin, että se istuu hyvin päällä, kertoo Otso.

Hilla Mikkilä menee ennen vanhojentansseja kampaajalle, mutta meikin hän tekee itse. Kalle Purhonen / Yle

Hilla Mikkilän puvun hinnaksi tuli lopulta muutostöineen 800 euroa. Kengät löytyivät omasta vaatekaapista. Kampauksen hinnaksi äiti arveli noin 100 euroa. Meikkauksesta ei kuluja synny, sillä Hilla haluaa tehdä meikin itse omilla meikeillään.

– Yhdistimme frakin vuokraukset kesälomareissun yhteyteen, niin saimme yhdistettyä kaksi asiaa, kertoo perheen kulutuksesta tarkka Mirja Mikkilä.

Mikkilän mukaan varsinkin yksinhuoltajaperheissä tilanne voi olla hyvinkin haastava.

– Pahimmassa tapauksessa rahan puute ja pukujen kilpavarustelu saattaa estää nuoren osallistumisen vanhojentansseihin.

Puvut kiertoon

Lasten äiti Mirja Mikkilä työskentelee Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston kestävyystieteen dosenttina. Kulutus- ja kestävyysasiat ovat siksikin lähellä hänen sydäntään.

Mikkilä haluaa, että aina ei tarvitsisi ostaa uutta. Siksi hän suunnitteleekin tulevaksi kevääksi yhdessä Imatran yhteislukion kanssa käytettyjen tanssipukujen esittelytapahtumaa.

– Tarkoitus olisi, että saataisiin puvut myyntiin, vuokralle tai lainaan jopa ilmaiseksi.

Mirja Mikkilä toivoo, että tulevaisuudessa nuoret voisivat osallistua vanhojentansseihin ilman kilpavarustelua. Kalle Purhonen / Yle

Mikkilän ajatuksena on, että vanhojentansseihin osallistuvat tytöt voivat olla salonkikelpoisia jopa nollabudjetilla. Hän on jo kysynyt nuorilta mielipidettä ideaansa, ja sille on näytetty vihreää valoa.

– Pop-up-tilaisuudessa tytöt näkisivät puvut ja pääsisivät hiplaamaan ja sovittamaan niitä. Tässä pitää miettiä ihan konkreettista kestävyystekoa, kertoo Mikkilä

Hieno juhla lukiokiireiden keskellä

Tänään perjantaina 14.2.2020 vanhojentanssipäivänä Mirja Mikkilällä on perheessä autokuskin rooli. Hän kuljettaa lapsiaan koulun ja Imatran urheilutalon välillä. Hän kertoo olevansa toisaalta liikuttunut, mutta myös onnellinen jälkikasvunsa puolesta.

Maisa-koira seuraa ilman suurempaa kouhotusta Hilla, Sisu ja Otso Mikkilän valmistautumista vanhojentansseihin. Kalle Purhonen / Yle

– Se on todella kiva näille nuorille, että heillä on näin hieno juhla kesken kiireisen koulun käynnin. Kyllä nuoret ovat juhlansa ansainneet, kiteyttää Mirja Mikkilä.

Myös Sisu, Otso ja Hilla ovat mielissään, että saavat tanssia ja kokea kaiken yhdessä samaan aikaan.