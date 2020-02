Yhdeksän uutta omaa toimipistettä ja lähipalveluita 52 paikkakunnalle – YTHS:n opiskelijamäärä kaksinkertaistuu nykyisestä

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS ja Kela ovat allekirjoittaneet sopimuksen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä.

Sopimus on askel eteenpäin ensi vuoden alusta voimaan tulevassa lakimuutoksessa, jonka myötä myös ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n terveydenhuollon piiriin. Tähän asti YTHS:n palveluita ovat voineet käyttää vain yliopisto-opiskelijat.

Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen viime maaliskuussa.

YTHS:n palvelut vuodesta 2021 alkaen YTHS:n oma toimipiste ja suunterveyden palvelut: Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Lappeenranta, Rovaniemi, Lahti, Pori, Seinäjoki, Hämeenlinna, Mikkeli. YTHS:n oma toimipiste ilman omia suunterveyden palveluita: Espoo, Itäinen pääkaupunkiseutu, Kotka, Kajaani, Kemi-Tornio, Rauma, Kouvola. Yhteistyökumppaneiden palvelupisteet: Kokkola, Riihimäki-Hyvinkää, Savonlinna, Porvoo, Iisalmi, Forssa-Mustiala, Salo, Ylivieska, Lohja, Huittinen, Heinola (Vierumäki), Pietarsaari, Hattula, Pieksämäki, Raasepori, Oulainen, Nurmijärvi, Saarijärvi, Varkaus, Evo, Kankaanpää, Kuusamo, Raahe, Mänttä-Vilppula, Virrat, Ikaalinen, Alavus, Alajärvi, Suomussalmi, Sotkamo, Inari.

YTHS:lle lisää toimipisteitä

Kun opiskelijaterveydenhuollon asiakasmäärä yli kaksinkertaistuu, myös toimipisteitä tarvitaan lisää. Terveydenhoito voidaan järjestää joko YTHS:n omana palveluna tai yhteistyökumppaneiden tuottamana.

YTHS tuottaa palvelun itse, jos paikkakunnalla on vähintään 2 000 opiskelijaa. Suunterveyden osalta YTHS tuottaa palvelun, jos paikkakunnalla on vähintään 4 000 opiskelijaa.

Lisäksi palveluiden on oltava niin lähellä opiskelijoita, että matkustusaika julkisilla on enintään 45 minuuttia, liikenneyhteydet kulkevat vähintään tunnin välein ja yhdensuuntaisen matkan hinta on enintään 7 euroa.

Näillä kriteereillä YTHS:n palveluita tarjotaan jatkossa 52 paikkakunnalla nykyisten 18 sijaan. Omia palvelupisteitä näistä on 21, kun nyt niitä on 12.

Samat palvelut kaikille opiskelijoille

YTHS:n omissa palvelupisteissä voivat asioida kaikki opiskelijat opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Yhteistyökumppaneiden toimipisteissä asioivat vain kyseisellä paikkakunnalla opiskelevat.

Suurin osa, 95 prosenttia opiskelijoista, asioi YTHS:n omissa palvelupisteissä.

– Riippumatta siitä, tuotetaanko lähivastaanottopalvelut omana palveluna tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa, kaikki opiskelijat ovat yhdenvertaisesti palveluidemme piirissä, sanoo YTHS:n laajentumisen projektipäällikkö Tiina Andersén tiedotteessa.

Näin opiskelijaterveydenhuolto muuttuu:

YTHS:n henkilöstön ja palvelupisteiden määrä lisääntyy ja asiakasmäärä kaksinkertaistuu, kun kaikki korkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n palveluiden piiriin.

YTHS:n omia palvelupisteitä on jatkossa 21 paikkakunnalla. Tähän asti omia palvelupisteitä on ollut 12 paikkakunnalla. Lisäksi ostopalveluina tuotetaan

Opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Aiemmin ylioppilaskunnat ovat keränneet sen jäsenmaksun yhteydessä.

YTHS perii maksun vain perumatta jääneistä ajoista. Käyntimaksuja ei enää peritä.

Lue myös:

Kaikki opiskelijat tasavertaiseen asemaan – uudistuva opiskeluterveydenhuolto tuo ammattikorkeakoululaisille nykyistä laajemmat palvelut