Siirtääkö Suomi Kreikasta alaikäisiä turvapaikanhakijoita? Sisäministeriö selvitti, kokosimme 5 kysymystä ja vastausta

Euroopan maat harkitsevat, miten ne vastaavat Kreikan avunpyyntöön nuorien turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta. Toistaiseksi vasta Ranska on lupaillut, että se voi auttaa.

Suomessa sisäministeriö sai syksyllä hallitukselta tehtäväkseen selvittää mahdollisia siirtoja. Yle sai sisäministeriöstä tietoja valmistelusta.

Hallitus ei ole vielä ratkaissut, mitä se tekee.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi Ylen haastattelussa tiistaina, että lapsia pitäisi auttaa mahdollisimman pian. Hän kertoi toivovansa, että hallitus tekee päätöksen nopeasti.

– Mielestäni jokaisen eurooppalaisen jäsenvaltion täytyy miettiä, miten näitä ulkorajavaltioita autetaan ja tuetaan. Suomella on tässä erityisintressi, sillä mekin olemme pitkän ulkorajan omaava valtio. Yhteistyön ja yhteisen vastuun jakamista pitää olla, Ohisalo sanoi eduskunnassa torstaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) pidättäytyy kertomasta, mikä hänen kantansa on, vaikka pitääkin Kreikassa olevien nuorten tilannetta vakavana.

– Itselläni ei vielä ole tässä vaiheessa kantaa, enkä sitä kertoisikaan. Koen, että on parempi keskustella hallituksen keskuudessa yhdessä ja tulla sitten tulla yhteisellä linjalla ulos, Marin sanoo.

Keskustan Katri Kulmunin (kesk.) mukaan asiasta on puhuttu hallituksen piirissä syksyllä, mutta Kulmuni kertoo yllättyneensä siitä, että Ohisalo nosti asian nyt esiin.

– Hallitus käsitteli viime syksynä turvapaikanhakijoiden tilannetta ja sen jälkeen asia ei ole hallituksen pöydällä ollut, eli sikäli tämä tuli vähän yllätyksenä.

Kulmuni sanoo myös, että pakolaisleiri ei ole pikkulapsien paikka.

Tämä siirtojen valmistelusta tiedetään tässä vaiheessa:

1. Mistä nuoria tuotaisiin ja keitä he ovat?

Nuoria tuotaisin Kreikan pakolaisleireiltä. Leirejä on saarilla, mutta nuoria on siirretty myös Manner-Kreikan vastaanottokeskuksiin. Kyse on etupäässä teini-ikäisistä nuorista. Kaikkiaan ilman vanhempia tulleita on Kreikassa noin 5 000.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön lääkäri kertoi tänään Ylelle, kuinka surkeat olot nuorilla Kreikassa on. Esimerkiksi pahamaineisella Morian leirillä lapsilta puuttuu jopa puhdasta vettä ja asuintilat ovat kelvottomia.

UNHCR:n tilastojen mukaan enemmistö Kreikkaan tulleista lapsista on lähtöisin Afganistanista, Syyriasta ja Irakista. Enemmistö on yli 15-vuotiaita.

2. Miten siirto toteutettaisiin?

Ylen sisäministeriöstä saamien tietojen mukaan nuoret eivät ole esimerkiksi kiintiöpakolaisia vaan turvapaikanhakijoita.

Suomeen saapuu tällä hetkellä hyvin vähän turvapaikkaa hakevia ihmisiä, joten vastaanottoon olisi hyvin kapasiteettia. Suomen viranomaiset voisivat matkustaa Kreikkaan valitsemaan tänne tulevia ja tarvittaessa esimerkiksi selvittämään turvapaikanhakijoiden ikää.

EU:lta on saatavissa tukirahaa vastaanottovaiheen kulujen maksamiseen, eikä siitä sisäministeriön mukaan jäisi Suomelle kuluja.

3. Kuinka pitkälle asiaa on valmisteltu?

Sisäministeriö on seurannut Kreikan tilannetta ja valmistellut aiemmin esimerkiksi sisäisiä siirtoja, joilla EU-maat siirsivät Kreikasta ja Italiasta turvapaikanhakijoita.

Syksyn aikana ministeriö on valmistautunut eri vaihtoehtoihin ja toimittanut selvitykset hallitukselle. Poliitikkojen kuitenkin pitäisi tehdä päätös, minkä verran nuoria Suomi siirtää jos siirtää, ja milloin tämä tapahtuisi.

4. Miten Suomen hallitus aikoo käsitellä asian?

Hallituksen sisällä sisäministeri Ohisalo nosti asian esiin Ylen haastattelussa tällä viikolla.

Ohisalo sanoo, ettei päätöksentekoaikataulu ole hänen käsissään. Pääministeri Marin vetoaa muihin kiireisiin ja sanoo, että päätöksenteolle olisi aikaa aikaisintaan seuraavalla viikolla.

Kumpikaan ei suostu ennakoimaan siirrettävien alaikäisten määrää.

5. Mitä muut Euroopan maat tekevät?

Kreikka on tehnyt avunpyyntönsä jo kuukausia sitten sekä EU-komissioon että suoraan jäsenmaille. Tiettävästi yksikään maa ei ole vielä vastannut siihen.

Ranska on kertonut, että se voisi mahdollisesti ottaa 400 nuorta. EU-maat vaihtavat tietoja siitä, mitä kukin suunnittelee.

