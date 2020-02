Analyysi: Eurooppalainen linja on selvä – Puhukoon Trump mitä puhuu, Huaweita ei boikotoida

Mediatietojen mukaan Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri ja Ericssonin kollega Börje Ekholm tapaavat tänään Saksan liittokansleri Angela Merkelin. Etukäteen on arvailtu, muodostuuko salamyhkäisessä tapaamisessa jonkinlainen rintama kiinalaisteknologiaa vastaan.

Suljetaanko Huawei Saksan 5G-projekteista?

Näin ei tietenkään tapahdu.

Iso-Britannia ilmoitti tammikuussa, ettei se osallistu Yhdysvaltain ajamaan boikottiin. Torstaina samanlainen viesti kuului Ranskasta. EU on laatinut omat suosituksensa (siirryt toiseen palveluun)kännykkäverkkojen turvallisuuteen liittyen – sääntöjä tiukennetaan yleisesti, mutta boikotista ei ole kyse.

Tälle linjalle Saksakin todennäköisesti asettuu.

Jos Saksa lähtisi Yhdysvaltain rintamaan – ja julistaisi Huawein tukiasemat pannaan – Kiina todennäköisesti kurittaisi sen autoteollisuutta. Esimerkiksi Volkswagen-konsernin autoista noin neljä kymmenestä myydään Kiinassa.

Jos automyynti kompuroi, koko Saksa tuntee sen nahoissaan.

Kiina ehti jo varoittaa Saksaa (siirryt toiseen palveluun) Huawein hylkimisestä.

– Sillä olisi seurauksia, sanoi Kiinan suurlähettiläs.

Tällaisen puheen jälkeen ei ole ihme, että Huawein Ren Zhengfei ei saanut kutsua Berliiniin. Näin Merkel osoittaa, että eurooppalaiset verkkotoimittajat ovat lähinnä hänen sydäntään.

Myös Ranska sai kuulla verhottuja uhkauksia (siirryt toiseen palveluun). Vaikka Ranska ei boikottiin lähdekään, talousministeri Bruno Le Maire totesi maan asettavan "ymmärrettävästi" eurooppalaiset toimittajat Huawein edelle. Näin se voi tehdä esimerkiksi turvallisuuden kannalta kriittisissä kohteissa.

Miksipä ei asettaisi, syrjiihän Kiinakin eurooppalaisia. Huawei on markkinajohtaja Euroopassa, mutta isoissa kiinalaisissa verkkohankkeissa eurooppalaiset valmistajat eivät kiilaa paikallisten valmistajien edelle.

Kiinassa suurin siivu verkkoprojekteista annetaan käytännössä aina kotimaisille yhtiöille.

Operaattorit haluavat kolme toimittajaa

Eurooppalaiset operaattorit toivovat, että Huawei saa jatkaa tukiasematoimituksiaan. Yhden laitetoimittajan sulkeminen pois vähentäisi kilpailua ja tekisi 5G-verkkojen rakentamisesta kalliimpaa.

Tämä on nyt myös Nokian etu.

Reuters kertoi viime viikolla, että Deutsche Telekom on havainnut Nokian 5G-teknologian olevan kilpailijoita jäljessä (siirryt toiseen palveluun).

Nokia on myöntänyt, että sillä on ollut ongelmia tukiasemien Reefshark-prosessoreiden kanssa. Epäselvää on, liittyvätkö Deutsche Telekomin esiin nostamat huolet juuri tähän.

Saksalaisen suuroperaattorin pitkämielisyyden syynä saattaa olla pitkä asiakassuhde – mutta varmasti myös halu pitää kaikki kolme yhtiötä mukana kilpailussa.