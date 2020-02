Auramiehille tulvii haukkuja, kun talvi on Lapissa harvinaisen vaikea – ammattikuski ei hätkähdä, vaikka ohittaja näyttää keskisormea

Tienhoitaja eli tutummin auramies saa rumaa palautetta, kun autoilijat sisuuntuvat liukkaisiin teihin. Kuluva talvi on ollut pahin miesmuistiin, kun vettä on satanut tämän tästä.

Tienhoitaja eli tutummin auramies saa rumaa palautetta, kun autoilijat sisuuntuvat liukkaisiin teihin. Kuluva talvi on ollut pahin miesmuistiin, kun vettä on satanut tämän tästä. Vesa Vaarama

Tienhoitajalle näytetty keskisormitervehdys on harvinaistunut – somekanavat tulvivat aurakuskeja moittivaa palautetta.

Vettä sataa niin että ikkunat ropisevat, vaikka eilen oli vielä parikymmentä pakkasta. Tie on kuin luistinrata. Siinä tämän talven arkea.

Talvilomakauden jonoissa autoilijat ovat tuskissaan, kun tiellä ei meinaa pysyä edes kävelyvauhdissa. Ammattikuskit pysäyttävät rekkansa tien laitaan. On pakko odottaa hiekoitusta.

Soraa levittävät tienhoitoautot joutuvat ajamaan reittejä edes takaisin non-stoppina.

– Kun sitä vettä tulee paljon, niin keli on aivan hirveä. Semmoisen puolen tunnin kuluttua siitä, kun on käynyt hiekoittamassa, tie on taas samassa kunnossa, sanoo pitkän linjan tienhoidon ammattilainen Ari Kuusela.

Tienhoitaja lähtee töihin yleensä aamuyöstä. Pitkä työrupeama alkaa tankkauksella. Vesa Vaarama / Yle

Ammattilaiset ovat somessa

Tienhoitoauto on maantiellä aina muiden tukkeena. Lumi ei ole isokaan haitta, vaikka sitä olisi paljonkin – aura etenee kohtuullisen reippaasti. Mutta hiekoittaessa ja höylätessä on pakko ajaa matovauhtia. Se käy monen perässä ajajan luonnolle.

Ari Kuusela ei hätkähdä, vaikka ohittajat joskus näyttävät keskaria. Tienhoitajan on tehtävä työnsä ikävästä palautteesta huolimatta. Vesa Vaarama / Yle

– Ennen oli keskari semmoinen tervehtimismerkki, mutta se on vähentynyt huomattavasti. Nykyisin tulee enemmän vain semmoisia katseita, Ari Kuusela sanoo.

Erinäisissä sosiaalisissa medioissa moitetta tulee huonojen kelien aikaan sitten sitäkin enemmän. Jonkun verran se harmittaa, kun tienhoidossa kuitenkin tehdään silloin ympäripyöreitä päiviä ja parasta mahdollista jälkeä.

– Ei täällä ole yhtään ammattilaista näissä hommissa, kaikki ammattimiehet on siellä sosiaalisessa mediassa. Niiden, jotka hallitsee nämä hommat niin hyvin, pitäisi tulla opettamaan meitä. Osattaisiin mekin toimia sitten jatkossa oikein, Kuusela murjaisee.

Miesmuistiin vaikein talvi

Ylös alas heiluvat lämpötilat ovat tehneet tienhoidosta Lapissa vaikeampaa kuin miesmuistiin. Kuusela ei muista että näin haastavaa olisi ennen ollut.

– Kun vettä tulee harva se viikko ja tulee paljon, niin välillä nousee kädet pystyyn. Hiekka ei auta eikä karhennus eikä mikään. Kuusela sanoo.

Jäinen polanne saa kyytiä auralla ja alusterällä. Vesa Vaarama / Yle

Monesti manataan sitä, kun tielle levitetään vain hiekkaa. ”Suolaa, suolaa, enemmän suolaa” kuulutti Fakiiri Kronblom jo 60-luvun lastenohjelmissa.

Mutta jo parinkympin pakkasen jälkeen tien pinta on niin kylmä, että suola ei pysty sulattamaan jäätä ja sitomaan hiekkaa. Hiekanjyvät pyörivät tien reunoille ja vesisade pitää huolen että jäätä riittää.

– Eihän se suola ihmeitä tee, siinä tavallaan loppuu ominaisuudet, kun tie on niin kylmä. Eikähän sitä voi joka paikassa käyttääkään, kun on nuo pohjavesialueet, Ari Kuusela sanoo.

Lue myös:

Pohjoisessa Sodankylässä on eniten lunta sataan vuoteen – "Jos saman verran vielä nakataan lisää, ollaan keväällä ihmeissään"

Lomailetko talvilomalla Suomessa? – Katso, mitä matkavakuutus korvaa ja mitä se ei korvaa kotimaassa