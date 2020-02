Herätys: Kaupunkien alueellinen eriytyminen voimistuu, sosiaaliturvan täysremontti alkaa, mitä matkavakuutuksesi korvaa, tonnilla osuus Picassosta

Suomessa on ollut viime vuosina samanlaista kehitystä kuin monissa muissakin Euroopan kaupungeissa eli hyvä- ja huono-osaisten alueellinen eriytyminen on hienoisesti voimistunut.

Suomessa on ollut viime vuosina samanlaista kehitystä kuin monissa muissakin Euroopan kaupungeissa eli hyvä- ja huono-osaisten alueellinen eriytyminen on hienoisesti voimistunut. Antti Eintola / Yle

Hyvä- ja huono-osaisten alueellinen eriytyminen vahvistuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan mukaan hyvä- ja huono-osaisten alueellinen eriytyminen Suomen suurimmissa kaupungeissa on voimistunut. Tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen on tutkinut ilmiötä Helsingin, Turun ja Tampereen osalta jo vuosia. Kysymys ei ole pelkästään asuntopolitiikasta, vaan Kauppinen perää myös uusia maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä toimia.

Sosiaaliturvan uudistukseen varattu kaksi vaalikautta

Lapsilisiin on varattu tänä vuonna 1,4 miljardia euroa. Jari Kovalainen / Yle

Suomalaista sosiaaliturvaa voi verrata tilkkutäkkiin: sitä on paikkailtu vuosien saatossa. Paikkoja alkaa olla niin paljon, ettei alkuperäistä kangasta enää tunnista. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus aikoo aloittaa sosiaaliturvan täysremontin. Urakkaan on varattu kaksi vaalikautta, jotta seuraava hallitus ei voisi pyyhkiä suunnitelmilla pöytää.

Tiedätkö, mitä matkavakuutuksesi korvaa ja mitä ei?

Siipipurjehtija Espoossa. Arkistokuva. Henrietta Hassinen / Yle

Koululaisten talvilomakausi on aluillaan. Jos perheesi reissu suuntautuu kotimaan kohteeseen, muista tarkistaa ennen lähtöä, että matkavakuutuksesi on voimassa myös Suomessa. Selvitä myös, milloin lapselle on otettava oma vakuutus.

Jo tonnilla voi ostaa osuuden Picassosta tai Banksysta – Yhdysvalloissa arvotaide tulee piensijoittajien ulottuville uudella tavalla

Osa Claude Monet'n vuonna 1881 maalaama Coup de Vent -teosta. Guy Bell / AOP

Taidemarkkinoilla liikkuvat suuret rahat ja monien taideteosten arvo on noussut huimasti viime vuosikymmeninä. Yhdysvaltalainen Scott Lynn on tuonut sijoitus- ja taidemarkkinoille uuden liikeidean: yritys ostaa arvotaidetta ja myy osuuksia teoksiin samalla tavoin kuin yritykset myyvät osakkeitaan. Pienimmillään arvotaulun osaomistajaksi pääsee tuhannella dollarilla eli vähän yli 900 eurolla.

Poutaa, mutta vain hetken

Seija Paasonen / Yle

Tänään suureen osaan maata virtaa hieman kuivempaa ilmaa ja samalla aurinko voi jopa paistaa laajoilla alueilla maan länsiosista aina Lappiin saakka. Idässä on edelleen pilvistä ja paikoin voi sataa lunta. Huomenna lauantaina palataan sateisiin ja tuuliin, kun voimakas matalapaine lounaistuulen kera voimistuu. Pääosa sateista tulee lumena, mutta lännessä ja etelässä vetenä. Sunnuntaille on ennustettu jopa myrskytuulia.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.