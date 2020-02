Vappu Pimiän menestysreseptinä on kiitollisuus ja hyviin asioihin keskittyminen: "Yritän etsiä pimeässäkin hetkessä jonkin oljenkorren"

Vappu Pimiän menestysreseptinä on kiitollisuus ja hyviin asioihin keskittyminen

Vappu Pimiä on yksi Suomen tunnetuimpia viihdeohjelmien juontajia. Hän on tullut vuosien saatossa tutuksi sekä radiossa, että viimeiset kaksikymmentä vuotta myös televisiossa. Puoli seitsemän -ohjelmassa hän kertoi, millä perusteilla hän on valinnut juontotyönsä.

– Viisi vuotta sitten minulla oli tosi tiukka seula. Oli kolme kohtaa, joista kahden piti aina täyttyä. Ne olivat: ruokaan liittyvä, iso viihde tai laadukas. Nykyisin valitsen työt tosi sydämellä, ja tärkeää on myös pitkäkestoisuus. Sellaisia joita tehdään enemmän kuin yksi kausi, koska ne kehittävät myös minua itseäni.

Kiitollisuus, onnellisuus ja menestys

Viime syksynä Vappu Pimiä julkaisi yhdessä menestystutkija Johanna Huhtamäen kanssa kirjan Valon antajat. Siinä han avaa omaa menestysreseptiään joka perustuu kiitollisuudelle ja onnellisuudelle.

– Halusin tehdä kirjan, koska minusta tuntuu, että ihmiset unohtavat olla kiitollisia. Me valitamme ja olemme tyytymättömiä, vaikka meillä on oikeasti paljon hienoja asioita elämässä.

Pimiän mukaan hyviin asioihin keskittyminen johtaa pikkuhiljaa menestykseen.

– Kun alkaa keskittyä niihin hyviin asioihin elämässä, se lisää omaa hyvää mieltä ja onnellisuutta. Ja silloin kun olen onnellinen, uskallan rohkeammin tavoitella unelmiani. Olen rohkeampi ja uskon, että minä pystyn ja osaan.

– Minulle menestynyt ihminen ei ole se, jolla on eniten rahaa pankkitilillä, vaan se, joka saa tehdä asioita joista hän pitää.

Yritän etsiä pimeässäkin hetkessä jonkin oljenkorren.

Pimiä puhuu positiivisten asioiden kierteestä, jota voi tavoitella silloinkin kun elämässä ei mene hyvin.

– Ihmissuhteet ovat todella määräävä tekijä kiitollisuudessa ja onnellisudessa. Yritän etsiä pimeässäkin hetkessä jonkin oljenkorren.

Katso Areenasta Vappu Pimiän koko haastattelu: