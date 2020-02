Koronaviruksen luvut edelleen nousussa, mutta eivät yhtä jyrkästi kuin eilen – Kiinassa lähes 5 000 uutta tartuntaa

Koronavirus epidemian keskiössä oleva Hubein maakunta on todennut 116 uutta kuolemantapausta ja lähes 5 000 uutta tartuntaa eilisen jälkeen.

Koko Kiinassa on todettu lähes 65 000 tartuntaa.

Koronavirukseen kuolleiden ja tartunnan saaneiden lukumäärä oli torstaina kasvanut virallisissa tilastoissa huomattavasti, kun tartuntojen määrittelytapaa muutettiin. Tämä on lisännyt huolta siitä, että epidemian vakavuus on paljon pahempi kuin aiemmin on kerrottu.

Uusien kuolemantapausten ja tartuntojen määrä on kuitenkin tippunut huomattavasti torstain luvuista.

Torstain luvuissa olivat mukana sekä testein todetut että oireiden perusteella diagnosoidut covid-19-tartunnat. Kiinan viranomaiset perustelivat oireiden perusteella diagnosoitujen lisäämistä tartunnan saaneiden joukkoon sillä, että näin potilaiden on mahdollista päästä hoitoon nopeammin.

Aiheesta lisää:

Maailman terveysjärjestö: Kiinan uudet koronavirustartuntaluvut eivät kerro tapausten määrän kasvusta

Koronavirus on someaikakauden ensimmäinen tietoepidemia – WHO murtaa tautiin liitettyjä myyttejä

Kiinan Hubeissa kirjattiin yli 240 uutta koronaviruskuolemaa – EU pui keinoja viruksen taltuttamiseen

Lähteet: Reuters, AFP