Ritva Vallivaara-Pasto on juossut 1 007 maratonia – äitienpäivälahjaksi saatu sykemittari sytytti intohimon lenkkeilyyn

Vallivaara-Pastosta tuli joulukuussa maailman kuudes tuhannen maratonin nainen. Vain kolme suomalaista on juossut useamman.

LoimaaLoimaan keskustan tuntumassa on vielä pimeää, kun Ritva Vallivaara-Pasto avaa omakotitalonsa ulko-oven. Ulkona on aamukuudelta pari astetta pakkasta ja maa on helmikuun yön jäljiltä valkoinen.

Hän painaa juoksuliivinsä punaisen valon päälle ja ottaa muutaman hölkkäaskeleen.

– Ihan hyvä lenkkikeli, kivasti lumi narskuu kenkien alla, Vallivaara-Pasto toteaa.

58-vuotias loimaalainen teki viime vuoden joulukuussa historiaa. Hän rikkoi ensimmäisenä naisena Suomessa tuhannen virallisen maratonin rajapyykin.

Tuolloin maailmassa vain viisi naista oli juossut reilun 42 kilometrin matkan Vallivaara-Pastoa useammin.

– Tuntuihan se ihan mahtavalta, kun sain tonnin täyteen. Sekin on kiva tunne, kun olen ainakin hetkellisesti sijalla kuusi. Maailmassa on kuitenkin niin monta juoksijaa.

Aamuhämärässä lenkkeilevä Ritva Vallivaara-Pasto on tuttu näky Loimaan seudulla. Kalle Mäkelä / Yle

Maratonkeräilyn harrastajalla on tällä hetkellä nimissään 1 007 juostua maratonia. Luku oikeuttaa kaikkien suomalaisten tilastossa neljännelle sijalle.

Ehdoton 42-kilometristen Suomen kuningas on 73-vuotias Kalevi Saukkonen, joka on juossut jo 2 338 maratonia.

Naisten valtikka kuitenkin pysyy Vallivaara-Paston näpeissä vielä jonkun aikaa, sillä seuraavana tilastossa majailevalla Hanna Vauhkosella on kasassa ”vasta” 622 maratonia.

Maratonkeräilijöiden viralliseen kerhoon pääsee jäseneksi, kun on juossut vähintään sata virallista maratonia.

Maratonkeräily alkoi lähes vahingossa

Kaikki alkoi äitienpäivänä vuonna 2004, kun Ritva Vallivaara-Pasto sai mieheltään paketin, jonka sisältä paljastui sykemittari.

Nainen lähti ulos kokeilemaan uutta lahjaansa sillä aikaa kun mies valmisti ruokaa. 18 kilometriä myöhemmin lenkkeilijä palasi kotiin.

– Kävin juomassa vettä ja juoksin sitten vielä normaalin kuuden kilometrin lenkin siihen päälle. Ihmettelin vain, että olipas helpon tuntuista.

Saman vuoden aikana Vallivaara-Pasto juoksi kolme maratonia. Seuraavana vuonna niitä kertyi tilastoihin seitsemän.

– Sitä seuraavana vuonna juoksin jo 25 maratonia. Hurahdin jotenkin juoksemiseen ja sata maratonia tuli täyteen kesällä 2008.

Loimaalaiselle Ritva Vallivaara-Pastolle säännöllinen liikunta on elinehto. Kalle Mäkelä / Yle

Aamulenkki Loimaan maisemissa kuuluu maratonkeräilijän arkeen.

Vallivaara-Pasto juoksee joka päivä töihin. Työmatkalla kotiovelta työpaikalle on mittaa aikataulusta riippuen jotain neljän ja kymmenen kilometrin väliltä. Jumppaankin on mukava kulkea jalan lähes kolme kilometriä suuntaansa, hän sanoo.

Tällä hetkellä loimaalainen ei kuitenkaan mieti maratonien juoksemista, sillä välillä on mukavampi ottaa vähän rennommin.

– Viime syksynä juoksin parhaimmillaan kolme maratonia viikossa. Nyt tulee juostua sellaiset 50 kilometriä viikossa. Onhan se vähän laiskottelua, hän naurahtaa.

Aviomiehen ennätys piti rikkoa

Askel on kevyt, kun 58-vuotias Ritva Vallivaara-Pasto hölkkää pitkin kotitietään. Loimaalla maratoonarin on helppo treenata, sillä keräilyharrastajien virallinen reitti, 3,5-kilometrinen Hirvikosken lenkki kulkee ihan Vallivaara-Paston ulko-oven edestä.

Vaikka juoksu edelleen maittaa, loimaalainen ei enää tavoittele maratoneilla ennätysaikojaan. Nykyään hän ei suoriudu urakasta alle neljän tunnin, mutta Vallivaara-Paston ennätys on 3 tuntia ja 34 minuuttia. Se on muutaman minuutin nopeammin kuin hänen aviomiehensä on maratonin juossut.

– Jonkun aikaa mieheni ennätystä jouduin tavoittelemaan, kunnes vihdoin se 3.40 alittui. Perherauha on silti säilynyt.

Kun himojuoksijalta kysyy hänen ikimuistoisimpia maratonejaan, vastaus tulee nopeasti. Ensimmäinen maraton vuonna 2004 on jäänyt mieleen, kuten myös sadas maraton vuonna 2008.

Jos vaikka tulisi jokin vamma, niin kyllähän se tuntuisi ihan kamalalta. Ritva Vallivaara-Pasto

Lisäksi eräs Jämillä juostu maraton on tuoreessa muistissa.

– Silloin taisi olla pakkasta yli 20 astetta. Juoksin sen verran hiljaa, ettei kylmä tuntunut pahalta keuhkoissa. Vasta matkan jälkeen pukuhuoneessa tajusin, kuinka kireä pakkanen ulkona oli, kun takkini sisältä alkoi pudota jääpaloja huoneen lattialle.

Maratonkeräilijät Tage Lemström, Kalevi Saukkonen ja Ritva Vallivaara-Pasto vuonna 2014. Yle / Mathias Gustafsson

Ritva Vallivaara-Pasto uskoo harrastavansa juoksua aina. Koko elämänsä liikkumaan tottunut nainen ei tiedä mitään pahempaa kuin sen, ettei enää voisi urheilla.

– Jos vaikka tulisi jokin vamma, niin kyllähän se tuntuisi ihan kamalalta.

Vaikka maratonhirmulla ei ole mikään kiire saada haastattelua pakettiin, hän on silti helpottuneen oloinen, kun nauhurin punainen valo sammuu. Syy on selvä.

– Nyt ehdin vielä juosta mukavan aamulenkin ennen kuin pitää lähteä päivän askareisiin, hän huikkaa juostessaan jo kovaa vauhtia kohti katulamppujen kellertäväksi valaisemaa kylänraittia.

