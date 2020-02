Vapaaehtoisen maanpuolustuksen valvontaa tiukennetaan – Alaikäisiä mukana aseellisessa koulutuksessa, poliisia pyydetty tutkimaan havainnot

Puolustusministeriön valvonnassa on selvinnyt, että vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa on annettu aseellista koulutusta myös alaikäisille.

Tarkastuksen perusteella selvisi, että 18 vuoden ikärajasta huolimatta yksittäisiä alaikäisiä osallistujia on ollut mukana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa. Koulutuksessa oli käytössä Puolustusvoimien aseita. Tällaisia koulutuksia on järjestetty vuoden 2016 tammikuun ensimmäisen päivän ja elokuun 2018 välisenä aikana.

Ministeriön tietojen mukaan alaikäisiä aseita käyttäneitä on kahden vuoden aikana ollut yhteensä yhdeksän. He ovat käyttäneet perusrynnäkkökiväärejä. Aseita oli käsitelty Puolustusvoimien henkilökunnan valvonnassa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) (siirryt toiseen palveluun) mukaan kuudelle tällaisille kursseille olisi osallistunut kymmenen alaikäistä. Lisäksi osa kursseista oli merkitty virheellisesti sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi koulutukseksi.

MPK on nyt tehnyt tiedonhallintajärjestelmään muutoksen, joka estää alle 18-vuotiaan ilmoittautumisen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen. Myös lakipykäliin on nyt tehty tarkennus ja MPK on parantanut omaa ohjeistustaan.

– Tällaisille kursseille, missä Puolustusvoimien ampuma-asemateriaalia on tai jos on kyse sotilaallisia valmiuksia palvelevasta koulutuksesta, niin siellä on laista ilmenevä 18-vuoden ikäraja. Nyt on pyritty varmistamaan, ettei näin jatkossa enää tapahdu. Virheestä tässä on kyse, kertoo puolustusministeriön hallitussihteeri, varatuomari Timo Tuurihalme.

Mahdollisiin seuraamuksiin Tuurihalme ei ota kantaa. Puolustusministeriö on kuitenkin pyytänyt keskusrikospoliisia tutkimaan ministeriön tarkastuksen havainnot.

– Sieltä saadaan sitten rikosoikeudellinen arvio. Se ei ole puolustusministeriön hyppysissä, vaan poliisin oma asia, Tuurihalme sanoo.

Puutteita valtionapujen käsittelyssä

Ministeriö on havainnut puutteita myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen valtionapujen käsittelyssä. Asiasta on aloitettu tarkastus. Se perustuu yhdistykseltä pyydettyyn selvitykseen valtionapujen käytöstä vuosina 2016-2017.

– Pyysimme yhdistykseltä kuittitason tarkkaa selvitystä. Tätä yhdistys ei kyennyt meille antamaan, Timo Tuurihalme kertoo.

— MPK on aina hoitanut kirjanpitoaan julkisten hallitontehtävien osalta valvovan viranomaisen ohjauksen mukaisesti. Nyt on tullut ilmi tarpeita eritellympään kirjanpitoon, jotka toteutamme, MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen kertoo yhdistyksen tiedotteessa.

Tämän takia Puolustusministeriön kansliapäällikkö teki päätöksen valtionavustuslain mukaisen tarkastuksen aloittamisesta. Siinä selvitetään tarkemmin mihin rahaa kuittitasolla on käytetty.

– Onko pelkkää byrokratiaa tai väärinkäytöksiä? Tällä hetkellä ei pystytä varmuudella sanomaan kummasta on kyse.

Tuurihalmeen mukaan yhdistys saa vuositasolla valtionavustusta useita miljoonia euroja.

Jos tarkastuksessa paljastuu ongelmia, niin yhdistykseltä voidaan periä takaisin käyttämättömiä valtionavustuksia. Jos harhautusta tai muuta on tehty, niin ne pitää rikosoikeudellisesti selvittää.

– Tällä hetkellä tällaisesta ei ole mitään varmuutta. Nyt lähdetään selvittämään tarkemmin, Tuurihalme kertoo.

Havaintojen perusteella ministeriö tiukentaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen valvontaa. Ministeriön mukaan osa toimista on jo tehty, kun vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva lakiuudistus tuli voimaan vuodenvaihteessa.

Puolustusministeriö painottaa, että vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja siihen osallistuvat kouluttajat ja kurssilaiset ovat tärkeä osa Suomen kansallista puolustusta. Ministeriö sanoo, että tarkastuksilla ei myöskään ole vaikutuksia vapaaehtoisen maanpuolustustyön jatkumiseen.