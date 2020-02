Jännitys hellitti Heinolan lintutarhalla perjantaiaamuna: Axel-papukaija näyttää toipuvan

Palmuaratti Axel on asunut Heinolan lintutarhalla lähes 20 vuotta.

Palmuaratti Axel on asunut Heinolan lintutarhalla lähes 20 vuotta. Mika Moksu / Yle

Kadoksissa ollut papukaija Axel näyttää toipuvan seikkailustaan. Axel löytyi torstaina Lahdesta marketin parkkihallista, ja lintutarhalla jännitettiin yön yli, kääntyykö linnun vointi huonoon suuntaan.

Pelot väistyvät, sillä lintu söi edelleen hyvin perjantaiaamuna ja vaikutti enimmäkseen pirteältä.

– Kyllä se tuossa kovasti jo touhuaa ja liikkuu. On se vähän väsynyt, kun se syö se meinaa vähän käydä torkkumaan, mutta muuten se on ihan pirteä. Uskoisin että tämä on voitettu ja se pysyy pystyssä, arvioi hoitaja Olli Vuori.

Vielä on hämärän peitossa, kuka kidnappasi Axelin lintutarhalta pari viikkoa sitten. Vuoren mukaan joku on saattanut jättää linnun parkkihalliin jo illalla, koska halli oli kiinni yöllä. Lintutarhalla toivotaan, että poliisi tarkistaisi pysäköintitalon valvontakamerat.

Muistaako Axel kidnappauksen?

Huoli Axelista oli kova, koska lintutarhan väellä ei ollut mitään tietoa olosuhteista, joihin se joutui. Jos Axel olisi joutunut kylmään ulkoilmaan, se olisi koitunut linnun kuolemaksi.

Mahdollisia traumoja ei voi arvioida, mutta papukaijoilla on Vuoren mukaan hyvä muisti.

– Kyllähän se muistijälki sillä varmasti pysyy, mutta vaikuttaako se sen elämään, se on toinen juttu.

Palmuaratin pelastaneet sivulliset saavat kokeneelta lintujenhoitajalta kehut tarkkaavaisuudestaan ja toiminnastaan. Vuoren mukaan helsinkiläinen graafikko lähetti sähköpostilla papukaijamerkit annettavaksi Axelin havainneille ja kotiin tuoneille naisille.