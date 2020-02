Billie Eilishin uusi Bond-kappale on osalle nuorista faneista liian hidas: "Tuntuu vähän platkulta"

Billie Eilishin Bond-kappale No Time To Die julkaistiin tänään.

Grammy-historiaa tehnyt 18-vuotias Billie Eilish julkistettiin aiemmin tänä vuonna 25. James Bond -elokuvan tunnuskappaleen esittäjäksi. Eilish on kaikkien aikojen nuorin Bond-kappaleen esittäjä ja kirjoittaja.

Laulun tuotannosta vastaavat Eilishin veli FINNEAS sekä Stephen Lipson. Orkesterisovituksesta vastaavat Hans Zimmer ja Matt Dunkley. Mukana on myös Smiths-yhtyeestä tunnettu kitaristi Johnny Marr.

BBC:n Mark Savagen mukaan (siirryt toiseen palveluun) laulu on dramaattinen balladi, jossa yhdistyvät Bond-tunnuskappaleiden tutut elementit, kuten mahtipontiset jouset ja vaskipuhaltimet. Savage huomaa myös, että kappale päättyy samaan mollisointuun, joka löytyy myös Monty Normanin alkuperäisestä Bond-teemasta vuodelta 1962.

Varietyn Jem Aswad toteaa (siirryt toiseen palveluun), että Eilishin laulutyylistä huolimatta kappaleen Bond-vaikutteet tulevat selvästi esille – kun orkesteri tulee mukaan, laulu muuttuu intensiivisemmäksi.

Rolling Stonen Claire Shafferin mielestä (siirryt toiseen palveluun) No Time To Die sopii mainiosti Bond-kappaleiden kaanoniin: siinä on tummat ja jännitteiset sanoitukset ja sen jälkimmäisellä puoliskolla koetaan jousisoitinten crescendo.

Guardianin Alexis Petridis toteaa, (siirryt toiseen palveluun) että Eilish on onnistunut mahduttamaan lauluun oman identiteettinsä. Tämä tulee esiin etenkin Eilishin laulutyylissä, jos sitä vertaa vaikkapa legendaariseen Shirley Basseyhin.

"Liian hidastempoinen"

No Time To Diesta kirjoitettiin nopeasti tuhansia mielipiteitä myös Eilishin Facebook-seinälle.

Dean Barnes ei päässyt aivan heti laulun sisälle, mutta kokonaisuudesta kasvoi kuitenkin vaikuttava.

– Pari edellistä Bond-laulua ovat olleet todellisia pettymyksiä. Tähän on saatu kaikki, mitä Bond-tunnuskappaleeseen kuuluu. Mikä lahjakkuus!

– Täytyy myöntää, että olin tästä aluksi hieman huolestunut, mutta tämä oli Billieltä täydellinen suoritus, Samuel Mark jatkaa.

Stefan Hoyerin mielestä Eilishin laulu on Adelea lukuunottamatta huomattavasti parempi kuin aiemmat Bond-tunnarit.

Kaikkiin nuoriin faneihin hidastempoinen laulu ei kuitenkaan kolahtanut. Facebookissa esimerkiksi Alejandro López kokee, että niin laulusta kuin lauluäänestäkin "puuttuu jotakin oleellista".

Gabriel Lopez komppaa:

– Se tuntuu vähän platkulta eikä kovinkaan innostuneelta. Se ei välitä minulle vastaavia tunteita kuin You Know My Name, From Russia With Love, Skyfall tai Live and Let Die. Siitä ei ole epäilystäkään, että hänellä on hyvä ääni, mutta itse laulu ei ole kovin inspiroiva.

Ed Mellon mukaan laulu on liian hidastempoinen eikä tarpeeksi voimakas.

– Se kuulostaa Writing On the Wallilta tai Skyfallilta ilman kohokohtaa, eikä se ole tarpeeksi originaali. Koko konsepti on jäänyt jokseenkin uneliaalle tasolle. James Bondin kohdalla ei ole kyse mistään tällaisesta, vaan toiminnasta ja nopeatempoisesta jännityksestä.

