Vain auto löytyi, kun nuori isä Kimmo Ojala katosi jäljettömiin 20 vuotta sitten – nyt poliisi uskoo, että hänet on murhattu

Poliisin mukaan vanhaan katoamistapaukseen liittyen on tulossa mahdollisesti uusia etsintöjä.

Kesäkuun 6. päivä vuonna 1999 oli Kouvolan seudulla hieman sateinen. Lämpötila nousi silti parhaimmillaan reilusti yli 20 asteen, joten sunnuntaiautoilun kannalta sää oli mitä mielekkäin.

Tällaisena tavallisena kesäpäivänä 29-vuotias valkealalainen Kimmo Ojala käynnisti punaisen Ford LTD Wagon -autonsa ja lähti ajamaan kohti Mikkeliä. Määränpäänä oli hänen entisen avovaimonsa perheen mökki. Näin hän ainakin oli sanonut kouluaikaiselle kaverilleen, jonka oli tavannut sattumalta matkan aikana huoltoasemalla Ristiinassa, Etelä-Savon puolella.

Miehet olivat jutelleet, kuten vanhat kaverit tapaavat. Kuulumiset vaihdettiin, hyvät jatkot toivotettiin. Kaikki oli kuin tavallisesti. Tämän jälkeen Kimmo Ojala oli startannut jälleen Fordinsa liikkeelle. Koulukaveri näki, miten Ojalan huomiotaherättävän näköinen jenkkiauto kaarsi kohti Mikkeliä.

Se oli viimeinen havainto Kimmo Ojalasta. Sen jälkeen hänen tarinassaan ei ole enää mitään tavallista.

Juhannus häämötti vajaan kolmen viikon päässä.Mittumaarista Kimmo Ojala ei luultavasti päässyt nauttimaan. Hän oli kadonnut. Kimmo Ojalan kahdeksanvuotias poika odotti isänsä edes soittavan. Turhaan.

– Kimmo tapasi soitella lähes päivittäin, ja joskus hän kiireiltään ehti poiketa luonani Huittisissa. Huolestuin, kun hänestä ei ollut kuulunut mitään pitkään aikaan, Kimmo Ojalan äiti Päivi Virtaranta muistelee nyt 20 vuotta myöhemmin.

Rekkamiehenä työskennellyt Ojala saattoi olla tien päällä pitkiäkin aikoja, mutta useiden kuukausien taukoja yhteydenpidossa ei ollut äidin mukaan koskaan aiemmin ollut.

Jostain syystä kukaan ei kuukausiin kaivannut Kimmo Ojalaa niin paljon, että olisi tehnyt hänestä katoamisilmoituksen.

Puolen vuoden hiljaisuus

Loppiaisen jälkeen 7. tammikuuta vuonna 2000 Virtaranta lähti käymään Kouvolan poliisiasemalla. Hän halusi tehdä katoamisilmoituksen pojastaan. Ojala oli ollut kateissa puoli vuotta.

Kouvolan reissulla Virtaranta tapasi myös Kimmo Ojalan entisen vaimon sekä avovaimon, jonka kanssa Kimmon suhde oli päättynyt hiljattain.

– Hekään eivät olleet kuulleet Kimmosta mitään, ei myöskään sisko. Edes pienen poikansa perään hän ei ollut kysellyt. Se ei ollut Kimmon tapaista, Virtaranta sanoo.

Kuka ajoi autoa?

Poliisi ymmärsi nopeasti, että Ojalan tapauksessa on jotain poikkeuksellista.

Yksi erikoisimmista piirteistä oli puolen vuoden hiljaisuus katoamisen ja katoamisilmoituksen välillä. Tämä koitui myös tutkinnan kannalta ongelmalliseksi.

– Luonnollisesti pitkä väli katoamishetkestä ilmoituksen tekemiseen vaikeuttaa asioiden selvittämistä. Puhuteltavat ihmiset unohtavat asioita ja muistavat päivämääriä väärin, silloinen tutkinnanjohtaja Juha Paukkunen harmitteli Ylen Kadonneet-ohjelmassa vuonna 2010.

Nyt poliisi on kaivanut tapauksen kansioistaan päivänvaloon. 20 vuotta katoamisen jälkeen tapausta tutkitaan murhana.

Kadonneen Kimmo Ojalan äiti Päivi Virtaranta muisteli poikaansa Kadonneet-ohjelmassa vuonna 2010.

Katoamisilmoituksen jälkeen asiasta tiedotettiin medialle. Sitä käsiteltiin muun muassa Ylen Poliisi-tv:ssä vuoden 2000 alussa. Julkisuus toikin apua nopeasti. Ojalan auto löytyi Kouvolasta helmikuussa 2000 tulleen yleisövihjeen avulla.

Ford rekisteritunnuksella NG-50 oli pysäköitynä kerrostaloalueelle Lehtomäen kaupunginosassa. Sen etuikkunat olivat raollaan, ja autossa oli kesärenkaat. Kaikesta päätellen se oli seissyt paikalla koskemattomana kesästä saakka.

– Se auto minua mietityttää. Miksi se löytyi Lehtomäestä? Kuka auton oli sinne ajanut? Kimmoko itse, ihmettelee Ojalan äiti Päivi Virtaranta.

Samaa on ihmetellyt poliisi. Lehtomäestä on matkaa Kimmon viimeisimpään osoitteeseen Valkealaan kymmenkunta kilometriä. Kimmolla ei tiettävästi ollut mitään erityistä yhteyttä Lehtomäkeen.

Oliko auton ajanut Lehtomäkeen Kimmo Ojala vai joku muu? Miksi auton etuikkunat olivat raollaan? Oliko Ojala todella käynyt Mikkelissä? Ja ennen kaikkea, mitä hänelle oli viimeisen havainnon jälkeen tapahtunut? Näitä kysymyksiä poliisi pohti pohtimasta päästyään.

Toiveet tapauksen ratkeamisesta heräsivät, kun suunnistaja löysi elokuussa 2015 maastosta Kouvolan Lehtomäestä ihmisen pääkallon. Löytöpaikka sijaitsi vain muutaman kilometrin päässä paikasta, josta Ojalan auto oli aikanaan löydetty.

Toive oli ennenaikainen.

Auto löytyi näistä maisemista talvella tasan 20 vuotta sitten. Sen ikkunat olivat raollaan ja alla kesärenkaat.

Outo puhelu

Kimmo Ojalan elämä oli katoamishetkellä sekavassa vaiheessa. Hänen kuljetusfirmansa oli ajautumassa konkurssiin, ja aiemman avioliiton lisäksi myös myöhempi avoliitto oli päättynyt. Ojala oli vailla asuntoa. Hän majaili välillä rekkansa nupissa, välillä kavereiden luona.

Lähipiirilleen Ojala vaikeni vastoinkäymisistä.

– Ei Kimmo minulle puhunut eroistaan ja ongelmistaan. En oikein tiennyt, millä tolalla hänen asiansa olivat tai missä hän asui viimeisimmän eronsa jälkeen, äiti Päivi Virtaranta kertoo.

Poliisi sai selville, että Ojalalla oli ollut todennäköistä katoamispäiväänsä edeltäneenä yönä raju riita entisen avovaimonsa kanssa. Heidän suhteensa oli päättynyt hieman ennen Ojalan katoamista.Riidan vuoksi asunnolle oli hälytetty poliisipartio, joka kävi paikalla kahteen kertaan. Sen päätteeksi avovaimo lapsineen oli lähtenyt pois kotoa Kimmon jäädessä sinne. Seuraavana päivänä Kimmo Ojala katosi.

Kimmo Ojalan entinen vaimo, jonka kanssa Kimmolla oli lapsi, kertoi puolestaan Päivi Virtarannalle oudosta puhelusta, jonka oli saanut katoamisen jälkeen.

– Joku oli soittanut ja sanonut, että Kimmolla on jäänyt ryyppy päälle, eikä hän pääse töihin pariin viikkoon, Virtaranta muistelee.

Poliisi ei kuitenkaan ole saanut tutkimuksissaan viitteitä siitä, että Ojala olisi ollut puhelinyhteydessä kehenkään 6. kesäkuuta 1999 jälkeen.

Murhatutkinta

Ensin poliisi piti mahdollisena, että Kimmo Ojala halusi kadota omasta tahdostaan. Vuosien kuluessa tämän vaihtoehdon todennäköisyys on kutistunut.

Henkirikoksen mahdollisuus on sen sijaan ajan saatossa vahvistunut. Tapausta selvitettiin pitkään katoamisena, sen jälkeen tappona. Nyt poliisi tutkii Kimmo Ojalan katoamista murhana. Tapon syyteoikeus menee umpeen 20 vuodessa, murha ei vanhene koskaan.

Näin vanhan katoamistapauksen muuttuminen murhatutkinnaksi on harvinaista, mutta ei täysin poikkeuksellista. Esimerkiksi Ojalan kanssa samana vuonna kadonneen tamperelaisen Raisa Räisäsen tapausta on alettu sittemmin tutkia murhana.

Tapauksen nykyisenä tutkinnanjohtajana Kaakkois-Suomen poliisissa toimii rikoskomisario Mika Salminen. Hän ei voi avata tarkemmin keskenräisen tutkinnan yksityiskohtia, mutta toteaa, että tapauksessa on piirteitä, joiden mukaan on syytä epäillä nimenomaan murhaa eikä tappoa.

Yleisesti murhasta on kyse silloin, jos tappo tehdään esimerkiksi vakaasti harkiten tai erityisen raa´alla tai julmalla tavalla.

– Poliisin tietoon on tullut tiettyjä aihetodisteita, jotka viittaavat murhan tunnusmerkistöön. Tapaukseen epäillään liittyvän elementtejä, joiden puitteissa voidaan puhua ennemmin murhasta. Siksi viisari on kääntynyt siihen suuntaan, Salminen muotoilee.

Tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, ettei Lehtomäestä vuonna 2015 löytynyt pääkallo kuulunut Ojalalle.

Rikoskomisario Mika Salminen on Kimmo Ojalan epäillyn murhan nykyinen tutkinnanjohtaja.

Tutkinnanjohtaja ei halua avata tarkemmin, millaisia todisteita poliisilla on olemassa. Hän mainitsee, että yhtenä motiivina murhan taustalla on saattanut olla raha.

Kimmo Ojalan katoamisesta kerrottiin mediassa sen paljastuttua vuoden 2000 alussa. Ylen dokumenttisarja Kadonneet käsitteli aihetta 2010.

Viime vuosina tapaus on ollut esillä julkisuudessa niukasti. Poliisilta tapaus ei kuitenkaan ole unohtunut.

– Meille tulee aina silloin tällöin asiasta vihjeitä, joita me käymme huolella läpi. Sitä tehdään tälläkin hetkellä, Salminen toteaa.

Tapauksen kimpussa ovat sekä taktinen että tekninen tutkija. Myös vainajan etsintöjä saattaa olla tulossa. Poliisi kaipaa yhä yleisöltä tietoja Kimmo Ojalan kohtalosta.

– Rohkaisemme edelleen kaikkia asiasta jotain tietäviä ottamaan poliisiin yhteyttä. Yksittäinen vihje saattaa näyttää merkityksettömältä, mutta isossa kuvassa ja yhdistettynä muihin poliisilla jo oleviin tietoihin se saattaa olla ratkaiseva.

Kimmo Ojalan epäilty murha on poliisin mukaan ratkaistavissa, vaikka katoamisesta on kulunut jo 20 vuotta eikä Ojalan ruumista ole löytynyt.

Rikoskomisario Mika Salminen ei ota kantaa, onko poliisilla tiedossa, kuka ajoi Ojalan auton löytöpaikalleen Kouvolan Lehtomäkeen. Hän ei avaa myöskään sitä, pääsikö Ojala koskaan perille avovaimonsa vanhempien mökille Mikkeliin, jonne hän viimeisimmän havainnon mukaan oli matkalla.

Poliisilla ei ole tällä hetkellä varsinaista epäiltyä.

– Mutta on olemassa henkilöitä, joiden kanssa haluamme asiasta keskustella lisää.

Virallisesti kuollut

6. kesäkuuta 1999 on viimeinen päivä, jolloin Kimmo Ojala on todistettavasti nähty elossa. Hautakivessä kuolinpäivä on 6.6.2004.

Omaiset hakivat kuolleeksi julistamista, kun lain edellyttämä viiden vuoden odotusaika oli kulunut. Äidilleen Kimmo Ojala ei ole kuollut.

– Kimmon nimi lukee kivessä yhdessä isänsä kanssa, mutta se ei minulle merkitse hänen kuolemaansa. Tiedän, että Kimmo ei siellä ole, Päivi Virtaranta sanoo hiljaa.

Pojan kohtalo askarruttaa Päivi Virtarantaa lähes päivittäin.

– Varsinkin iltaisin tulee usein hetkiä, jolloin sitä ajattelee. Kun vain tietäisi, mitä on tapahtunut, äiti miettii.

Suru ja epätietoisuus ovat puristaneet 20 vuotta. Äidin on vaikea uskoa, että Kimmo olisi riistänyt hengen itseltään. Jos niin olisi, ruumiin olisi luullut löytyvän. Päivi Virtaranta uskoo poliisin tavoin, että Kimmo Ojala joutui henkirikoksen uhriksi.

– Kimmolla oli firmansa kautta yhteyksiä Viroon. Olisiko hän voinut sotkeutua johonkin? Vai tapahtuiko siellä mökillä Mikkelissä jotain? Kävikö hän kuitenkin Lehtomäessä, josta autokin löytyi?

Äiti jaksaa yhä uskoa, että Kimmon kohtalo selviäisi.

– En ole menettänyt toivoani. Toivottavasti jotain tulisi esille, että saisi tälle kaikelle pisteen.