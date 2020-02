Paratiisi-dekkarisarjan ohjaajalle avautui aurinkorannikon salaisuus – "Nyt ymmärrän, miksi sinne Fugeen mennään"

– Upea sarja! Kerrankin uskottava päähenkilö!

– Vihdoinkin muistisairaus on tv-sarjassa normaali elämän juonne, kuten monilla on.

– Kerrankin todentuntuinen poliisisarja! Hyvä Suomi!

Positiivinen somehehkutus kertoo, että Ylen Paratiisi-dekkarisarja on uinut suomalaisten tunteisiin heti ensi jaksosta lähtien. (siirryt toiseen palveluun)

Sarjan päähenkilö on oululainen rikosetsivä Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen), joka lähtee ystävänsä puolesta katsomaan, miksi tämän pojan perhe tuntuu kadonneen Espanjan aurinkorannikolle.

Sarjan on käsikirjoittanut rikoskirjailijana tunnettu Matti Laine. Ohjaaja on Marja Pyykkö, joka on ohjannut sekä elokuvia että tv-sarjoja esimerkiksi Mustat lesket (2014) ja Koukussa (2015).

Sarja tuntuu raikkaalta monella eri tavalla. Poliisietsivä ei ole se kaikkein tavanomaisin, eronnut ja ahdistunut keski-ikäinen mies. Sen sijaan rikosvyyhteä käy selvittämään eläkeikää lähestyvä nainen, jolla on muistisairas aviomies (Risto Tuorila). Arjen pyöritykseen tulee lisää kierroksia, kun kuvaan astuvat mukaan suomalaisyhteisö Fuengirolassa ja kollegat Espanjan poliisivoimissa.

Marja Pyykön mielestä on jo vähän väsyttävää kuulla jatkuvaa “naispuhetta”. Naisohjaajat sitä, naisnäyttelijät tätä, nais, nais, nais...

– Mutta, kai se on niin, että naiset ovat aikojen saatossa oppineet katsomaan ja kokemaan kaikenlaisten ja kaiken ikäisten ihmisten tarinat koskettavina.

– Nyt on sitten miesten ja nuorten ihmisten aika oppia katsomaan naisten ja myös vähän vanhempien ihmisten tarinoita, Pyykkö pohtii.

Samaistuttava hahmo vetää mukaan seuraamaan tarinaa

Näyttelijä Riitta Havukainen kertoo viime viikon aikana miltei hukkuneensa viesteihin ja kannustavaan palautteeseen. Ihmiset ovat kertoneet ahmivansa Paratiisia ja kertovat omista kokemuksistaan niin Espanjan aurinkorannikolla kuin elämästään muistisairaan rinnalla. Monien viesti on ollut se, että kerrankin poliisisarja, jossa on tasoja.

– Ihmiset kaipaavat kipeästi sellaista katsottavaa, jossa on samaistumispintaa. Sarjoja, joissa käsitellään asioita, joita tapahtuu heidän omassa elämässään, Havukainen pohtii.

Näyttelijä Riitta Havukainen on tyytyväinen, ettei Paratiisi-sarjan rikosetsivä Hilkka Mäntymäestä tehty liian kiiltokuvamaista. Ana Belen Fernandez / Yle Kuvapalvelu

Hilkka Mäntymäen lääkärimiehen sairastuminen kiemurtelee tummana lankana vauhdikkaassa rikostarinassa. Se on yksi niistä teemoista, joita katsojat selvästi ovat toivoneet tv-draaman käsittelevän.

Havukainen valmentautui tv-poliisiksi

Riitta Havukainen oli käsikirjoittaja Matti Laineen mielessä päärooliin alusta asti. Havukainen tunnetaan Helsingin kaupunginteatterin näyttelijänä, mutta hän on myös tv-sarjojen konkari. Viimeisimpänä hänet on nähty sarjoissa Aallonmurtaja (2017) ja Sunnuntailounas (2018). Unohtamatta yhtenäiskulttuuriajan huumorisarjaa Fakta homma (1986–98).

Havukainen oli jo valmiiksi hyvässä kunnossa, mutta poliisilta vaadittavat elkeet ja astetta tiukempi lihaskunto löytyivät valmennuksen kautta.

– Täytyihän minun opetella tilanteet, joissa vaikka pidätetään joku. Että näyttää siltä, että tuo on todella tehnyt poliisin hommia, Havukainen sanoo.

Mitään kiiltokuvaa etsivä Mäntymäestä ei ole rakennettu. Havukainen sanoo itse hämmästelevänsä dekkarisarjoja, joissa poliisit ilmaantuvat paikalle sen näköisinä, kuin olisivat juuri tulleet kampaajalta, ja räpsyttelevät irtoripsiään murhapaikalla.

Havukaisen vastanäyttelijä on Serranon perhe -sarjasta suomalaisillekin tuttu Fran Perea. Ohjaaja Marja Pyykkö ei tuntenut espanjalaisnäyttelijöitä, joten hänestä oli tärkeää, että sarjan esiintyjät valitaan casting-tilaisuuksien kautta.

Sen sijaan Espanja maana ja sen ihmiset olivat tulleet läheisiksi Pyykölle nuoruuden reissuilla. Työnteon tiimellyksessä kulttuurieroja pompsahteli silti esiin.

– Välillä piti käydä ärjymässä ja polkemassa jalkaa, jotta saatiin homma kulkemaan. Se jotenkin kuului asiaan, vaikka en aina olisi oikein jaksanutkaan äkseerata, Pyykkö nauraa.

Suomessa kuvausryhmän jäsenet ovat tasa-arvoisempia keskenään kuin Espanjassa tuntui olevan tapana. Jo se, että Pyykkö muisti kaikkien nimet, herätti hämmennystä.

Pyykölle taas tarjottiin autonkuljettajaa ja kuskattiin juomia nenän eteen.

– Espanjassa näyttelijät ja ohjaajat ovat tähtiä ihan toisella tavalla kuin Suomessa. Minä tokaisin vain, että osaanhan minä itse ajaa autoa, mihin siinä kuljettajaa tarvitaan, Pyykkö sanoo.

Ristiriita näkyy sarjassakin. Pereiran esittämä poliisi kuvailee suomalaista naista:

– Suomalainen nainen: ei tarvi auttaa, ei tarvi auttaa, ei tarvi auttaa!

Fuengirola on melkein osa Suomea

On aika erikoista, että Espanjan aurinkorannikko, erityisesti suomalaisten rakastama ja kansoittama Fuengirola, Fuge, ei ole näkynyt enempää tv-sarjoissa. Tuntuu, että kaikkihan siellä ovat käyneet. Tai ainakin joku perheenjäsen tai tuttava on matkaillut, asunut tai tehnyt bisnestä siellä. Kohteessa on myös juopoteltu, menetetty omaisuuksia lomaosakekaupoissa, paettu oman elämän kiemuroita, petytty ja palattu takaisin.

– Täytyy myöntää, että teinivuosien Interreil-reissujen jälkeen suhtautumiseni aurinkorannikon menoon oli ennakkoluuloinen. Pyykkö sanoo.

– Vaikka tätini pyöritti tunnettua Masan Baaria Torremolinoksessa, en ennen Paratiisia ollut tutustunut alueen suomalaisyhteisöön lainkaan.

Hyväntuulisen Marja Pyykön odotettiin välillä ärähtävän espanjalaiselle kuvausryhmälle uskottavuuden vuoksi. Ana Belén Fernandez / Yle

Vajaat puoli vuotta Fuengirolassa kuvauksissa avarsi näkemystä. Vaikka monet vaikuttavat tulleensa entistä elämää pakoon, näytti aurinkorannikko myös toiset kasvonsa. Lämmön ja auringon vaikutuksia ei voi vähätellä. Monet suomalaiset näyttivät auringon alla hehkuvilta ja rennoilta.

– Aamulla, kun herää Fuengirolassa ja tajuaa, että taivas on taas sininen ja aurinko paistaa, siitä tulee sellainen olo, että tänään onnistuu kaikki, Pyykkö tiivistää.

– Silloin ymmärtää, miksi ihmiset menevät sinne.

Ensin kuvattiin Oulu-kohtaukset ja sitten Fuengirolan tapahtumat

Paratiisi-sarjassa liikutaan välillä Oulussa ja välillä Fuengirolassa. Kohtaukset on kuitenkin järkevä kuvata ensin toisessa ja sitten toisessa paikassa, huolimatta aikajärjestyksestä juonenkulussa.

Asia, joka tuntuu ulkopuoliselta mysteeriltä, toimii ammattilaisten mielestä aivan hyvin.

– Pitää vain ajatella, mitä henkilölle on ehtinyt tähän mennessä tapahtua. Sitähän näyttelijän työ on, ajattelua, summaa Riitta Havukainen.

Pyykön mukaan ajassa hyppelehtiminen onnistuu, jos valmistavat työt on tehty: kuvauspaikat on etukäteen tarkkaan mietitty ja kohtaukset harjoiteltu.

– Me kävimme kaikki kohtaukset läpi ja analysoimme, mitä niissä tapahtuu. Osalle espanjalaisista tarkka ennakkosuunnittelu ja harjoitukset olivat uudenlaisia tapoja työskennellä, Pyykkö kertoo.

Espanjalaispoliisit Luisa Salinas (María Romero) ja Andres (Fran Perea) työskentelevät parina ennen kuin suomalainen Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen) sekoittaa pakan. Heikki Färm / Yle Kuvapalvelu

Tasokasta kotimaista draamaa tehdään nyt vankemmalla rahoituksella ja tarkemmalla ymmärryksellä kuin takavuosina.

Marja Pyykön mukaan myös ymmärrys siitä, mihin kohtaan tuotantoa rahaa kannattaa satsata, on lisääntynyt. Hänestä suunnitteluun ja valmisteluun panostaminen näkyy lopputuloksessa. Kuvauksissa huiskimista tulee väistämättä. Pahimmat sähläykset on kuitenkin helpompi väistää, kun suunnitelmat ovat tarkat.

Helmikuun alussa nähty Paratiisin ensimmäinen jakso houkutteli ruudun ääreen yli 660 000 katsojaa ja Areenasta ohjelman on käynnistänyt yli 300 000 kävijää. MRP Matila Röhr Productionsin tuottama sarja on myyty Espanjaan, jota kautta se pääsee tavoittelemaan myös Etelä-Amerikan valtavia televisiomarkkinoita.

Paratiisi esitetään TV1:ssä sunnuntaisin klo 21.05. Koko sarja on katsottavissa Areenassa.