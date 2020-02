Ulkomaista riistalihaa myyty kotimaisena ympäri Suomea – eteläpohjalaisen yrityksen omistaja on vangittu

Pohjanmaan poliisin Seinäjoen talousrikosyksikkö on aloittanut esitutkinnan (siirryt toiseen palveluun) asiassa, jossa eteläpohjalaisen pienyrityksen epäillään ostaneen, myyneen ja säilyttäneen riistalihatuotteita, joiden alkuperässä ja pakkausmerkinnöissä on huomattavia epäselvyyksiä.

Muun muassa yrityksen hirvenlihatuotteisiin liittyy useita elintarvikemääräysten vastaisuuksia.

Ruokavirasto on tänään määrännyt (siirryt toiseen palveluun) Etelä-Pohjanmaalla toimivan Joupin Meklari Oy:n kaikki lihatuotteet hävitettäväksi. Ruokaviraston mukaan tuotteiden pakkausmerkinnöissä olevien epäselvyyksien vuoksi ei voida varmistua niiden sisällöstä, alkuperästä eikä elintarviketurvallisuudesta.

Pohjanmaan poliisin mukaan rikosnimikkeinä ovat törkeä petos, terveysrikos, markkinointirikos ja elintarvikerikkomus. Rikoksista epäillään yrityksen vastuuhenkilöä ja yrityksen työntekijää.

Molemmat epäillyt ovat olleet pidätettyinä ja yrityksen omistaja on vangittu tänään 14. helmikuuta Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä edellä mainituista teoista.

Pakkausmerkinnät eivät vastaa todellisuutta

Poliisi kertoo, että elintarvikeviranomaisilta saatujen tietojen perusteella yrityksen tiloissa on ollut lupa ainoastaan varastoida pakastettua lihaa. Esitutkinnassa on kuitenkin käynyt ilmi, että yrityksen vuokratiloissa on myös käsitelty ja pakattu riistalihaa. Lihapakkauksiin on laitettu merkintöjä, jotka eivät vastaa todellisuutta riistalajin tai komaisuuden osalta.

Poliisin mukaan yritys on kirjanpidon perusteella ostanut tuhansia kiloja ulkomaista riistalihaa ja myynyt sen kotimaisena riistatjuotteena. Lihat on myyty pääosin isoille kauppaliikkeille ja ravintoloille ympäri Suomea.

Poliisi toteaa tiedotteessaan, että yrityksen omistajan epäillään saaneen kyseenalaisin keinoin vajaan kolmen vuoden aikana useita kymmeniä tuhansia, jopa yli satatuhatta euroa rikoshyötyä.

Ruokavirasto pyytää hävittämään tuotteet

Ruokaviraston mukaan tuotteita on edelleen myynnissä.

Ruokavirasto on pyytänyt kuntien elintarvikevalvontaviranomaisia varmistumaan yrityksen tuotteiden hävittämisestä niiden ostopaikoissa. Kuluttajat voivat halutessaan palauttaa Joupin Meklari Oy:n tuotteet ostopaikkaan, tai ne voi hävittää myös tavallisena kotitalousjätteenä.

Ruokaviraston tiedossa ei ole, että tuotteista olisi aiheutunut kuluttajille terveysvaaraa.

