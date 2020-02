Koronaviruksen suosioon nostamassa pelissä kehitetään tappava virus, joka tuhoaa ihmiskunnan – pelitutkija: "Voi helpottaa monimutkaisen asian ymmärtämistä"

Maailmalla leviävä koronavirusepidemia on nostanut muun muassa pandemia-aiheisten tietokone- ja mobiilipelien suosiota. Esimerkiksi brittiläinen Plague Inc. on noussut Kiinassa jopa ladatuimmaksi mobiilipeliksi (siirryt toiseen palveluun) (Twitter) ja myös Suomessa sen lataukset ovat olleet kasvussa. Juuri nyt viruspelien pelaaminen voi tuntua mauttomalta, mutta nuorille digiviihde on luonteva ja hyödyllinenkin tapa käsitellä vaikeita asioita.

Torniolaiset kahdeksasluokkalaiset Arttu Innanen ja Julius Hallikainen ovat ladanneet pelin kännykköihinsä. Arttu Innanen myöntää, että yksi syy oli koronaviruksen ajankohtaisuus.

– Ajattelin, että jos lataan ja testaan onko tässä joku juuri koronavirukseen liittyvä ominaisuus, mutta ei ollut.

Julius Hallikainen aloitti viruksen levittämisen pelissä Kiinasta, mutta syy on paremminkin pelistrateginen.

– Kiinasta on helppo aloittaa ja bakteeri lähtee leviämään hyvin, hän perustelee.

Arttu Innanen ja Julius Hallikainen pelaavat Plague Inc:iä, mutta se ei kuulu heidän suosikkipeleihinsä. Antti Heikinmatti / Yle

Tampereen yliopiston pelikasvatustutkija Mikko Meriläinen muistuttaa, että peli- ja digimaailma eivät ole mitenkään muusta maailmasta erillisiä: mikä on ajankohtaista maailmassa, on ajankohtaista myös peli- ja viihdemaailmassa.

– Digitaalinen media on valtava osa nuorten maailmaa, mikä näkyy siinä miten ajankohtaisia ilmiöitä ja asioita käsitellään nuorten keskuudessa esimerkiksi pelien kautta, Meriläinen sanoo.

Jo vuonna 2012 julkaistussa Plague Inc -pelissä päämääränä on tuhota ihmiskunta maapallolta nopeasti leviävän pandemian avulla (siirryt toiseen palveluun) (Mikrobitti). Kiinasta leviävä koronavirusepidemia on nostanut pelin suosiota viime kuukausina.

Tunnetaidoista riippuu, lisääkö vai vähentääkö peli ahdistusta

Onko peli, jonka tarkoituksena on hävittää ihmiskunta maailmasta nopeasti leviävän pandemian myötä hyvä tapa käsitellä nuoriakin epäilemättä huolestuttavaa, todellista tautiepidemiaa? Meriläisen mukaan tämä riippuu nuoren yksilöllisistä tunnetaidoista.

– Joku voi kokea, että tällaista peliä pelaamalla saa lisää tietoa esimerkiksi taudin leviämisen mekanismeista ja voi tietyllä tavalla leikkiä ajatuksilla ja valta-asemalla. Tämä voi helpottaa ison ja monimutkaisen asian ymmärtämistä ja voi vähentää ahdistusta, Meriläinen sanoo.

Joku toinen taas voi kokea ahdistavana esimerkiksi sen, että peli kuvaa taudin räjähdysmäisen nopeaa leviämistä.

Putaan kahdeksasluokkalaisten joukossa Plague Inc:n kaltaiset realistisuutta tavoittelevat strategiasimulaatiot eivät ole suosituimpia. Kasper Kallunki, Miro Alajärvi ja Toni Jussila kertovat pelanneensa myös Plagueta, mutta suosikit ovat muualla.

– Call of Duty ja muut räiskintäpelit. Niillä on hyvä vähän nollata. Jos esimerkiksi on huono päivä, niin kun alan pelaamaan niin se nopeasti unohtuu, Miro Alajärvi kuvailee.

Pelitutkijan mielestä realistinen strategiasimulaatio voi auttaa nuoria ymmärtämään pandemioiden leviämistä ja jopa käsittelemään niiden aiheuttamia tunteita ja ajatuksia. Ndemic Creations

Koronavirusepidemian lisäksi aikuisia joskus ärsyttänyttä nettikäyttäytymistä aiheuttanut kriisi on ollut esimerkiksi USA:n ja Iranin konflikti. Videopalvelu TikTokissa jaettiin kriisin ollessa kuumimmillaan lukemattomia aihetta käsitteleviä videoita.

Tuttu ilmiö, uudet välineet ja ilmaisutapa

Meriläisen mukaan on helppo ymmärtää, miksi osa vanhemmista voi pitää tuhopelien pelaamista tai meemien askartelua vakavista aiheista makaaberina.

– Tämä on vanhemmille hyvä tilaisuus ottaa asia puheeksi nuorten kanssa ja kysyä, minkälaisia ajatuksia ja tunteita maailmaa kuohuttavat tapahtumat herättävät, Meriläinen kannustaa.

Ajankohtainen tautiepidemia näkyy myös esimerkiksi siinä, kun internetin suoratoistopalvelut tarjoavat käyttäjilleen pandemiauhkaa käsittelevää televisiosarjaa.

– Tässä näkyy sekä se, että mediayhtiöt tietysti hyödyntävät ajankohtaisia ilmiöitä, mutta myös se, että kun käyttäjät kiinnostuvat jostain aihepiireistä, se ohjaa algoritmeja tarjoamaan tietynlaista sisältöä, Meriläinen sanoo.

Nykynuorten vanhempien sukupolvi muistaa tietokonemaailmoihin kurkottavaa kylmää sotaa kuvaavan elokuvan War Games – Sotaleikit. Ilmiö on sama, mutta sen ilmenemistapa ja kanavat ovat someaikakaudella toiset.

Simulaatio on tehokas oppimisen ja tutkimisen väline

Aalto-yliopiston pelitutkija, apulaisprofessori Perttu Hämäläinen puolestaan muistuttaa, että Plaguen Inc:n kaltaiset simulaatiot ovat tehokkaita opetusvälineitä ja hyvä tapa tutkia monimutkaisia ilmiöitä.

– Esimerkiksi eksponentiaalinen kasvu voi olla hankala hahmottaa. Simulaatiossa voidaan näyttää konkreettisesti, mitä tapahtuu, kun tietty kriittinen piste saavutetaan ja pandemia lähtee leviämään, Hämäläinen selventää.

Jokainen simulaatio perustuu mallinnuksiin, mikä on pelatessa syytä pitää tämä mielessä.

– On silti mahtavaa, että on pelejä, joiden kautta voi tutkia ja käsitellä näinkin monimutkaisia asioita, Hämäläinen sanoo.

