Katso, miten Suomen nykyisten Hornetien perillistä testataan – epävarmuus Super Hornetin tulevaisuudesta jatkuu

Yhdysvaltalainen Super Hornet päättää Suomen hävittäjäehdokkaiden talvitestit Satakunnan lennostossa.

Lentokonevalmistaja Boeing toi Suomeen testattavaksi kolme konetta: yksipaikkaisen ja kaksipaikkaisen Super Hornetin sekä Growlerin, joka on elektroniseen sodankäyntiin tarkoitettu versio Super Hornetista.

– Mitkään ilmavoimat eivät voi toimia tehokkaasti nykyaikaisia uhkia vastaan ilman Growleria. Uudentyyppisen Super Hornetin ja Growlerin yhdistelmä tekee Suomen ilmavoimista tehokkaan tässä ympäristössä ja maailmankolkassa, sanoo johtaja Jennifer Tebo Boeingista.

Johtaja Jennifer Tebo Boeingista kertoi Super Hornetin ja Growlerin teknisistä ominaisuuksista keskiviikkona Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohdassa. Petteri Bülow / Yle

Testeissä suomalaiset lentäjät pääsevät ohjaamaan kaksipaikkaista Super Hornetia. Niissä tilanteissa yhdysvaltalaiset lentäjät ovat apuna takapenkillä.

Tammi-helmikuun testijakson aikana Suomen ilmavoimat kerää tietoa siitä, miten viisi hävittäjäkandidaattia suoriutuvat Suomen olosuhteissa. HX-hankejohtaja, eversti Juha-Pekka Keränen sanoo, että sääolosuhteet ovat olleet sopivat.

– Haluamme nimenomaan tuoda esille, että Suomessa ei ole aina sininen taivas, vaan meillä on usein pilvistä. Tämä rajoittaa monien järjestelmien käyttöä.

Aiemmin Suomen taivaalla ovat lentäneet yhteiseurooppalainen Eurofighter, ranskalainen Rafale, ruotsalainen Gripen E ja yhdysvaltalainen F-35.

Eversti Juha-Pekka Keränen kertoo, että sääolosuhteet ovat ajoittain vaikeuttaneet testejä, mutta suunnitelmat on saatu toteutettua. Petteri Bülow / Yle

Keräsen mukaan testeissä on ollut tilanteita, joissa hävittäjissä ei ole voitu sään vuoksi käyttää muuta kuin tutkaa tai passiivisia järjestelmiä.

– Tavoitteet on saavutettu siinä mielessä erittäin hyvin.

Yle käy testijakson aikana läpi kuhunkin hävittäjätyyppiin liittyvät keskeiset kysymykset.

Useita miljardeja euroja maksavien hävittäjäkoneiden hankinta on vaikea päätös, jossa taustalla vaikuttavat teknisten seikkojen lisäksi myös puolustuspoliittiset syyt.

Super Hornet Pirkkalan kentällä.

Millainen ehdokas on F/A-18 E/F Super Hornet?

Super Hornet on suomalaisille viidestä tarjotusta hävittäjävaihtoehdosta tutuin. Hävittäjä on kehitetty alkuperäisestä Hornetista ja teki ensilentonsa 1990-luvun puolessavälissä.

Yhdysvaltalaisen Boeingin valmistama Super Hornet on kaksimoottorinen monitoimihävittäjä. Se on alun perin laivaston käyttöön suunniteltu tukialuskone.

Super Horneteissa on paljon yhtäläisyyksiä Suomen nykyisten Hornetien kanssa.

Ilkka Kemppinen / Yle

Missä maissa Super Hornet on käytössä?

Boeing on toimittanut yli 600 Super Hornetia ja 160 siitä muokattua Growleria. Suurin osa hävittäjistä on käytössä Yhdysvalloissa. Australialla on 24 Super Hornetia.

Vuonna 2019 Yhdysvallat tilasi 78 Super Hornetia lisää. Kuwait on tilannut 28 hävittäjää.

Suomen lisäksi Super Hornet kilpailee mahdollisista tilauksista muun muassa Saksassa, Sveitsissä, Kanadassa ja Intiassa.

Ilkka Kemppinen / Yle

Mitkä ovat Super Hornetin vahvuuksia?

Boeing tarjoaa Suomelle Super Hornetien uusinta, Block III -versiota. Uusien päivitysten ansiosta hävittäjien toimintasäde on aiempaa pitempi ja käyttöikä on kasvanut.

Valmistaja korostaa, miten Suomi säästäisi kustannuksissa valitsemalla Super Hornetit. Boeingin mukaan esimerkiksi miehistön ja huoltohenkilöstön koulutus Super Horneteja varten olisi nopeaa.

Boeing tarjoaa Suomelle Super Hornetien kanssa Growler-hävittäjiä. EA-18G Growler on Super Hornetista elektroniseen sodankäyntiin muokattu versio.

Growlerissa on häirintälähettimiä, joilla se pystyy raivaamaan tietä Super Horneteille.

F/A-18 F Super Hornet oli esillä keskiviikkona Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohdassa. Petteri Bülow / Yle

Mitkä ovat Super Hornetin heikkouksia?

Viime vuosina ilmassa on ollut epävarmuutta Super Hornetien tuotannon jatkumisesta. Riskinä on, että koneella on vähän käyttäjiä 2050-luvulla.

Hävittäjämallin tulevaisuudesta on uutisoitu Yhdysvalloissa myös aivan viime päivinä. Uutisten mukaan Yhdysvaltain laivasto aikoo käyttää Super Hornetien valmistukseen kaavailtua rahaa uuden sukupolven hävittäjän kehitykseen.

Boeingin Suomen ja Sveitsin hävittäjähankkeista vastaava johtaja Alain Garcia luottaa, että Super Hornetin tuotanto jatkuu vielä pitkään. Petteri Bülow / Yle

Boeing kuitenkin vakuuttaa, että Super Hornetin tuotanto ei ole loppumassa. Tarkkaa tietoa Yhdysvaltojen tulevista Super Hornet -tilauksista ei ole.

– Lopullista päätöstä ei ole. Laivasto jatkaa asian arviointia. Uskomme, että laivasto tarvitsee lisää Super Horneteja. Rahat niihin ilmestyvät takaisin tuleviin budjetteihin, sanoo johtaja Alain Garcia Boeingista.

Yhdysvaltain laivaston kommodori Brian Becker sanoi keskiviikkona Pirkkalassa, että Super Hornetit pysyvät käytössä vielä ainakin yli 20 vuotta.

Onko ratkaisulla puolustuspoliittista merkitystä?

Puolustuspoliittisesti Super Hornetien hankinta ei olisi suuri muutos Suomessa.

Yhdysvaltalaisen ilmailualan tutkimuslaitoksen Teal Groupin johtaja ja hävittäjäasiantuntija Richard Aboulafia arvioi syksyllä 2019 Ylen haastattelussa, että Super Hornetin valinnalla Suomi osoittaisi halunsa säilyttää Nato-kumppanuus ilman jäsenyyttä.

Toinen yhdysvaltalaishävittäjä F-35 taas merkitsisi Aboulafian mielestä uusia askeleita ja täyttä yhteistoimintakykyä Naton kanssa.

Boeingin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Super Hornetin hankinta ”viestii vahvasta kahdenvälisestä luottamuksesta Yhdysvaltojen ja Suomen välillä”.

Joissakin eurooppalaisissa pöydissä suomalaiset voisivat joutua selittämään, miksi valitsevat yhä yhdysvaltalaisen hävittäjän eurooppalaisen sijaan. Suomi on kannattanut EU:n oman puolustuksen vahvistamista.

Esimerkiksi kun Belgia vuonna 2018 päätti valita yhdysvaltalaisen F-35-hävittäjän, Ranskan presidentti Emmanuel Macronarvosteli päätöstä terävästi. F-35 on ollut monen muunkin eurooppalaisen Nato-maan valinta.

Super Hornetia ei ole vielä myyty yhteenkään Euroopan maahan.

