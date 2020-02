Jännittääkö sairaalakäynti? Käytävillä päivystävät vapaaehtoiset tarjoavat vertaistukea ja saattavat perille

Satasairaalassa on jo neljäkymmentä vapaaehtoista, joiden tehtävänä on tuoda iloa, tukea ja toivoa sairaalan kävijöille.

Vapaaehtoistyöntekijöiden OLKA-toiminta on päässyt hyvään vauhtiin Satasairaalassa Porissa.

Vapaaehtoiset toimivat sairaalassa muun muassa asiakkaiden vertaistukijoina, aula-avustajina, juttukavereina ja esiintyjinä. Toiminta on maanlaajuista ja Olka-vapaaehtoistyötä tehdään myös esimerkiksi Uudellamaalla (siirryt toiseen palveluun) ja Keski-Suomessa (siirryt toiseen palveluun).

Ulvilalainen Seppo Järvenreuna vietti paljon aikaa sairaalassa viisitoista vuotta sitten. Terveys reistaili, eivätkä vierailut sairaalan seinien sisälle olleet aina mieluisia.

Nyt kun oma terveys on paremmassa kunnossa, haluaa hän tehdä sairaalakokemuksesta muille miellyttävämmän.

Järvenreuna aloitti Satasairaalan OLKA-toiminnan vapaaehtoisena tämän kuun alussa.

Hän auttaa ja opastaa sairaalaan tulevia potilaita ja vierailijoita kaksi kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan.

– Tuntuu siltä, että tämä on hyvä tapa viettää aikaa nyt kun olen jo eläkkeellä.

Oppaita ja apulaisia

Ensimmäiset vapaaehtoiset aloittivat Porissa viime syksynä. Heidän joukossaan oli porilainen Hellevi Pitkänen. Hänen tehtävänsä on päivystää erityisesti laboratorion aulassa.

– Laitteen käyttö tuottaa monelle hankaluuksia. Siinä on tarvittu kovasti apua. Monelle on uutta, että käytössä on vuoronumerot, eikä ihmisiä kutsuta enää nimeltä, Pitkänen kertoo.

Hellevi Pitkäsen löytää usein Satasairaalan laboratorion aulasta. Katja Halinen / Yle

Myös oikean paikan löytäminen on välillä vaikeaa. Pitkänen kertoo, että hän näkee jo vieraan katseesta, onko määränpää selvä. Jos katse on haparoiva, käy hän tarjoamassa apuaan.

Vaikka vapaaehtoisten rooli on sairaalassa laaja, on juuri aula-oppaan tehtävä eniten työllistävä.

– Tämä on kuitenkin sen verran iso paikka, että ihmiset eivät välttämättä löydä sinne, minne ovat menossa. Me saatamme heidät tarvittaessa perille asti, Seppo Järvenreuna toteaa.

Suosio yllätti

Satasairaalan OLKA-toiminnassa on nyt mukana neljäkymmentä vapaaehtoista. Heistä moni tekee viikossa kaksi kahden tunnin vuoroa. Vapaaehtoiset voivat itse päättää, kuinka paljon he antavat työlle aikaansa.

Kysyntää ainakin tuntuisi olevan. Vapaaehtoistoiminnan suosio yllätti jopa OLKA-pisteen palveluneuvoja Sirkku Vainionpään.

– Vapaaehtoisten rooli on noussut erittäin merkittäväksi. Se on yllättänyt minut, vanhan konkarin, joka ajatteli, että tämä on sellainen pienimuotoinen uusi juttu, joka tulee ja menee.

Annemari Hirsimäki ja Sirkku Vainionpää tekevät vapaaehtoistoiminnan suunnitelmia yhdessä. Katja Halinen / Yle

Vapaaehtoistoiminta on saanut Vainionpään mukaan runsaasti kiitoksia niin henkilökunnalta, asiakkailta kuin omaisiltakin.

Lisäväkeäkin on jo ehditty toivoa.

Kiireettömiä kohtaamisia

OLKA-toiminnan vapaaehtoiset tulevat Satasairaalaan Satakunnan yhteisökeskuksen kautta (siirryt toiseen palveluun). Heitä on opastustoiminnan lisäksi muun muassa vertaistukijoina.

Toiminta laajenee jatkuvasti, kertoo vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Annemari Hirsimäki.

– Mietimme koko ajan uusia paikkoja, joissa vapaaehtoiset voisivat olla. Esimerkiksi lastenosasto on tulossa toimintaan mukaan.

Lastenosastolla vapaaehtoiset voivat esimerkiksi leikittää hoidossa olevia tai hoitoonpääsyä odottavia lapsia. Myös rauhallinen lukuhetki lienee monelle mieluisa.

Henkilökohtaisen huomion saaminen on tärkeää potilaan iästä riippumatta. Juuri sitä tarvetta vapaaehtoiset täyttävät.

– He tuovat sairaalaan kiirettömiä kohtaamisia ja inhimillisiä arvoja, Hirsimäki toteaa.

Ystävällistä lähestymistä

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua kuka vain. Pääsyvaatimukset on helppo täyttää.

– Ystävällinen lähestyminen on varmaan se tärkein asia, jota tässä työssä tarvitaan. Täällä ollaan usein ikävillä ja surullisilla asioilla. Silloin lämmittää, kun joku ehtii tulla lähelle ja kysyä, voinko auttaa, Sirkku Vainionpää toteaa.

Useimmiten ihmisille riittää, että on joku, joka kuuntelee. Osa vapaaehtoisista pystyy kuitenkin tarjoamaan tukeaan myös omien kokemustensa pohjalta.

Esimerkiksi Seppo Järvenreuna on varautunut kertomaan arjestaan avanteen kanssa. Vielä aihe ei ole noussut esille.

Seppo Järvenreuna on elänyt paksusuoliavanteen kanssa viisitoista vuotta. Hän on valmis antamaan Satasairaalan potilaille vertaistukea. Katja Halinen / Yle

Järvenreuna arvelee, että asiakkaat eivät ehkä tiedä vertaistuen mahdollisuudesta. Tai sitten he eivät vielä koe aihetta ajankohtaiseksi.

– Se johtuu varmaan siitä, että sairaalassaolojaksot ovat niin lyhyitä. Ihmiset eivät osaa vielä siinä vaiheessa hakea apua, eivätkä huomaa tarvettaan kuin vasta myöhemmin.

Aikaa yksinäisille

Satasairaalan OLKA-piste sijaitsee keskeisellä paikalla, käytävien risteyskohdassa. Se näkyy jo pääovilta. Olkapää löytyy nopeasti, jos sellaista tarvitaan.

Tarpeen laajuudella ei ole väliä. Vapaaehtoiset ovat aina valmiina niin oppaiksi kuin juttukavereiksikin.

He vievät samalla painetta pois ammattilaisilta. Esimerkiksi terveyskeskuksissa on noussut esille huoli siitä, että osa paljon palveluita käyttävistä asiakkaista käy vastaanotolla turhaan. He kaipaavat vain juttuseuraa.

Vapaaehtoisten vastaanotolla yksinäisyys on riittävä syy tulla käymään. Moni pysähtyykin nykyään mielellään sairaalan käytäville keskustelemaan.

– Varsinkin vanhemmat ihmiset jäävät tähän herkästi. Olettaisin, että moni heistä asuu yksin. Kun he treffaavat vapaaehtoisen, jäävät he juttusille, eikä meillä silloin ole kiire mihinkään, Hellevi Pitkänen toteaa.

