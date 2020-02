Yksi lounas maailman rikkaimman miehen kanssa muutti Sami Inkisen elämän – nyt hän on monimiljonääri

Miljonääri Sami Inkinen on saapunut Kalifornian Piilaaksosta puhumaan synnyinkuntansa Ruokolahden koulun oppilaille. Kaikki tietävät hänen olevan miljonääri.

Yksi kysymys toistuu.

– Miten paljon sinulla on rahaa?

Inkinen vastaa samalla tyylillä kuin todennäköisesti suurin osa suomalaisista: tarkat summat eivät muille kuulu.

– Riittävästi ruokaan, asuntoon ja lentolippuun tänne.

Yksi vastaus kuitenkin paljastaa, että hän on miljonääri.

– Minä en oikeastaan tiedä, koska minä en katso minun rahojani ja muut pitävän niistä huolen.

Täältä Ruokolahdelta pienestä koulusta Sami Inkinen lähti ensin lukion kautta yliopistoon ja lopulta 17 vuotta sitten Yhdysvaltoihin. Siellä hän perusti ystävänsä kanssa internetissä toimivan asuntojen myynti- ja ostopaikka Trulian, jonka arvo lähti hiljalleen hurjaan nousuun.

Vuonna 2014 Trulia myytiin 3,5 miljardilla dollarilla eli noin 3,2 miljardilla eurolla.

Nyt Sami Inkinen takoo rahaa internetissä toimivalla hoito-ohjelmalla, joka pyrkii parantamaan kakkostyypin diabetesta.

Mutta kuinka hän oikein sen teki?

Perunapellolta miljonääriksi

Sami Inkinen syntyi vuonna 1975 Imatran naapurikunnassa Ruokolahdella. Kuten monessa suomalaisessa maalaiskunnassa on ollut tapana, hänkin joutui jo lapsena tottumaan kotitöihin perunapellolla ja hiihtämään kouluun.

Polttopuita piti tehdä, jotta talvella olisi tuvassa lämmintä. Vaikka silloin tuntuu välillä inhottavalta, nyt tuntuu kiitolliselta.

– Olin laiska kun synnyin, mutta vanhemmat pakottivat tekemään paljon töitä. Oli tosi mahtavaa oppia työ jo nuorena.

Sami Inkisen mielestä elämä on yhtä suurta oppimista. "Koskaan ei kannata sanoa, että minä en opiskele enää ikinä", sanoo Inkinen. Kalle Purhonen / Yle

Inkisen vanhemmat eivät olleet juurikaan kouluja käyneet. Kumpikaan ei ollut ylioppilas. He olivat töissä paperitehtaalla.

– Siinä mielessä minulla ei ollut mitään esimerkkejä maailmanvalloituksesta, kertoo Inkinen.

Esimerkki olikin ainoa, jota Sami Inkinen lapsuudessaan kaipasi. Nuori tarvitsee hänen mielestään esimerkkejä ja esikuvia, jotta voi tavoitella jotain suurta ja merkityksellistä.

Sattumaa

Lukioon Sami Inkinen meni sattumalta, kun ei tiennyt, mitä hän isona haluaisi tehdä – kolmeksi vuodeksi ihmettelemään, kuten hän itse sanoo.

Sitten juttusille tuli fysiikan opettaja.

– Hän sanoi, että olen aika hyvä matematiikassa ja kysyi, olenko ajatellut lukea lääkäriksi tai insinööriksi. No enpä ollut.

Siitä syntyi kuitenkin kipinä hakea Teknillisen korkeakoulun eli nykyisen Aalto-yliopiston fysiikan laitokselle. Sieltä kaivattuja esimerkkejä ja esikuvia alkoikin löytyä.

–Minulle kerrottiin, että Nokian silloinen toimitusjohtaja Jorma Ollila oli valmistunut sieltä. Se oli tosi kiinnostavaa, kertoo Inkinen.

Valmistumisensa jälkeen Sami Inkinen oli töissä muun muassa Nokialla, mutta koko ajan päässä iti ajatus lähteä suurempiin ympyröihin: Piilaaksoon USAn Kaliforniaan.

– Minulle kiinnostus Piilaaksoa kohtaan oli samanlainen kuin jääkiekkoilijan kiinnostus NHL:ää kohtaan. Piilaakso on yrittäjän NHL.

Inkinen halusi paikkaan, jossa on paremmat valmentajat, kovemmat sijoittajat ja kovempi kilpailu.

Hänen päässään takoivat esimerkit, joita hän oli ympärillään nähnyt.

– Nuorempana aina ihmettelin, että on se Hjallis Harkimo aika ihmemies. Kaikki sitä potkivat päähän, mutta aina se vain menee eteenpäin.

Tavoite Yhdysvalloista toteutui vuonna 2003, jolloin Inkinen pääsi opiskelemaan Stanfordin yliopistoon. Ruokolahden maalaispojalle näky oli valloittava.

– Ajattelin, että eihän tämä voi olla oikea paikka. Kaikki näytti ihan Hollywood-filmiltä, jossa palmut heiluvat tuulessa ja kaikki näyttää jotenkin liiankin hyvältä.

Hetkeä myöhemmin kaikki muuttui lopullisesti.

Käänteentekevä lounas

Vain kaksi viikkoa Stanfordiin saapumisen jälkeen Sami Inkistä kohtasi onnekas sattuma. Hän pääsi lounaalle yhdessä Jeff Bezosin kanssa.

Bezos on verkkokauppa Amazonin perustaja ja todennäköisesti maailman rikkain ihminen.

– Hän vain hörönaureskeli typerimmille vitseille, mitä minä olen koskaan kuullut, muistelee Inkinen.

Inkinen katsoi ja kuunteli rennon oloista Bezosia ja tajusi, että maailman menestyneimmät ja rikkaimmat ihmiset eivät todellisuudessa ole tavallista ihmistä kummempia. Hän oppi, että kuka tahansa pystyy melkein mihin vain, tai voi ainakin yrittää.

– Jos tuokin höpö ukko on pystynyt tuollaisia asioita tekemään ja maailmaa muuttamaan, niin kyllä minäkin, pohti Inkinen.

Jeff Bezosin karisma ja luonne ikään kuin tarttuivat Inkiseen.

– On ihan uskomaton tunne, miten ihan puhtaasti inspiraation ja itsetunnon kautta tuli kyky ja halu yrittää ja kuuseen kurkottaa. Se tapaaminen muutti tosi paljon ajatusmaailmaani, sanoo Sami Inkinen.

Kiinteistövälityspalvelu

Inkisen ei tarvinnut kauan odottaa, kun ajatus yrityksen perustamisesta kävi toteen. Vuonna 2004 hän perusti Stanfordissa ystävänsä kanssa kiinteistövälityspalvelu Trulian. Heitä oli kaksi fyysikkoa, eikä kummallakaan ollut koulutusta siihen, mihin he olivat ryhtymässä.

– Jo silloin netistä pystyi ostamaan auton, aviopuolison tai mitä tahansa, mutta kuluttajavetoista asunnonvälityspalvelua ei ollut ainakaan Yhdysvalloissa olemassa.

Kaksikon ajatus oli, että kaikki toimialat tulevat muuttumaan internetin ansiosta, eikä kiinteistövälitys ole millään tavalla erilainen. Trulian he rakensivat tyhjästä. Alku oli kuin korttitalon rakentamista.

– Piti puskea täysillä ja kiinnittää huomiota jokaiseen yksityiskohtaan. Muuten se korttitalo voisi kaatua minä hetkenä hyvänsä.

Sami Inkinen urheilee 10 tuntia viikossa. Sami Inkinen

Inkisen ja hänen ystävänsä yrityksestä tuli menestys, josta myös ostajat alkoivat kiinnostua. Ostotarjouksia tuli lukuisia, mutta he eivät halunneet myydä. Sen sijaan he halusivat tehdä Truliasta entistä paremman ja menestyvämmän.

Vuonna 2012 Trulia listautui New Yorkin pörssiin ja kahta vuotta myöhemmin Trulianin kilpailija Zillow osti yrityksen 3,5 miljardilla dollarilla.

– Saimme siitä 20–30 kertaa enemmän kuin jos olisimme tarttuneet ensimmäiseen ostotarjoukseen, kertoo Inkinen.

Trulian myynnin jälkeen Sami Inkinen oli ilman työpaikkaa.

Kovana urheilijana ja liikkujana Inkinen uskoi viettävänsä hyvää ja tervettä elämää. Kunnes kohtalo puuttui taas peliin.

Diabetes

Sami Inkinen oli aina olettanut, että kakkostyypin diabetes on elintasosairaus, joka koettelee ylipainoisia ja niitä, jotka eivät liiku. Hän itse on aina pitänyt kunnostaan huolta, harrasti muun menestyksekkäästi täyspitkää triathlonia. Hän pärjäsi hyvin jopa thriatlonin maailmanmestaruuskisoissa.

Samana vuonna kun Trulia listautui pörssiin, hän sai kuitenkin kenties tietää olevansa kenties matkalla kohti diabetestä. Hänellä todettiin diabeteksen esiaste.

– Näkemykseni muuttui täysin, kun kaiken urheilemisen jälkeen minulla todettiin diabeteksen esiaste. Mietin, että eihän tässä ole mitään järkeä. Olin urheillut 10 tuntia viikossa ja koko ajan katsoin, etten syö liikaa.

Kun Trulia oli saatu myytyä, alkoi hänen mielessään itää ajatus uudesta yrityksestä. Nyt se lähtisi omasta kokemuksesta, omista vääristä luuloista ja todellisuuden huomaamisesta.

– Jos lukee jostain tietoa, joka ei tue omia uskomuksia, niin silloin omaa mielipidettä on vaikea muuttaa. Sen sijaan omakohtainen kokemus muuttaa omaa mielipidettä huomattavasti nopeammin, pohtii Inkinen.

Niinpä hän perusti Virta health -nimisen yrityksen, jonka tarkoitus on auttaa ihmisiä diabeteksen hoidossa. Asiakkaita riittää, sillä arvion mukaan maailmassa on yli 400 miljoonaa aikuista diabeetikkoa.

Virta health on internetissä toimiva lääkäriasema. Kuukausimaksua vastaan ihminen saa sieltä hoitoa, neuvoja ja tuloksia oman sairauden hoidon etenemisestä.

Virta healtissa on tällä hetkellä noin 200 työntekijää. Sami Inkinen on yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja. Sami Inkinen

Yrityksen kokoluokasta kertoo jotain se, että kuukausi sitten Kauppalehti kertoi (siirryt toiseen palveluun) Virta healthin keränneen uudella rahoituskierroksellaan 93 miljoonaa dollaria. Rahoitusta sillä on koossa yhteensä 166 miljoonaa dollaria eli noin 153 miljoonaa euroa.

– Toivottavasti säästetään paljon ihmisiä, ja ihmisten käsiä ja jalkoja diabeteksen aiheuttamilta amputoinneilta. Samalla säästetään yhteiskunnan ja vakuutusyhtiöiden varoja, kertoo Inkinen.

Sami Inkinen havainnollistaa metodiaan Ruokolahdella asuvan äitinsä jääkaapin sisällöllä.

– Tässä jukurtissa on sokeria, muroissa on sokeria, ketsupissa on sokeria. Ohjeeni on, että sokerin käyttöä kannattaa vähentää niin lähelle nollaa kuin mahdollista. Mieluummin nollaan.

Elämä Kaliforniassa

Ruokolahdelta Kaliforniaan miljonääriksi ponnistanut Sami Inkinen kertoo elävänsä hyvin onnellista elämää. Hän uskoo, että niukka lapsuus on opettanut elämään nykyistäkin elämää oikealla tavalla.

– Olen aina ollut tyytyväinen melko vähään, ja se on varmaan yksi onnellisen elämän salaisuus.

Suomessa ollessaan hän nauttii puhtaasta luonnosta, ihailee Suomen koulutusjärjestelmää ja on onnellinen, miten yrittäjyyttä koko ajan arvostetaan enemmän.

– Yrittäjistä pitäisi tehdä enemmän arjen sankareita. Ei vain jääkiekkoilijoista.

Häneen omat menestyksen avaimensa ovat olleet tarkat näkemykset siitä, mihin yrityksellä pyritään.

– Tärkeintä on ymmärtää mitä teen ja kenelle. Oli kyse sitten hierojasta, kampaajasta ATK-yrityksestä tai mistä vaan. Suurin energia yritystä miettiessä kannattaa laittaa sen pohtimiseen, miten tämä auttaa jotain muuta ihmistä.

Jos yrittäjän tielle lähtee, pitää siihen olla Inkisen mukaan aito intohimo.

– Asiaan ja aihepiiriin kannattaa rakastua. Jos siihen ei osaa rakastua, matkanteko on liian vaikeaa.

Kotona Kaliforniassa Sami Inkisellä on vaimo ja kaksi tytärtä. Toinen lapsista on 2- ja toinen 4-vuotias.

Teini-ikäisenä Inkinen haaveili, että hän voisi rahalla ostaa ruuat kaupasta eikä tarvitse olla perunapellolla kädet täynnä multaa.

–Nyt minulla on puutarha. Se on paras luksussijoitus, kun omassa puutarhassa kasvaa hedelmiä ja ruokaa. Todennäköisesti siellä juuri nyt vaimo ja tyttäret ovat sormet mullassa, naurahtaa Inkinen.