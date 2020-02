Elintarvikeväärennös on Suomessa harvinainen, toistaiseksi – Elintarviketeollisuusliitto: "Silmiä ei voi ummistaa"

Pohjanmaan poliisi kertoi (siirryt toiseen palveluun) perjantaina aloittaneensa esitutkinnan eteläpohjalaisen elintarvikealalla toimivan pienyrityksen toiminnasta. Yrityksen epäillään ostaneen, myyneen ja säilyttäneen riistalihatuotteita, joiden alkuperässä ja pakkausmerkinnöissä on huomattavia epäselvyyksiä.

Ruokavirasto ilmoitti (siirryt toiseen palveluun) samassa yhteydessä määränneensä yrityksen tuotteet hävitettäviksi.

Ruokaviraston mukaan tapaus on harvinainen.

Elintarviketeollisuusliiton johtaja Marleena Tanhuanpää ei kommentoi poliisin ja Ruokaviraston esille nostamaa tapausta, koska ei tunne sitä tarkemmin. Hän toteaa kuitenkin, että tapaus on myös hänen tietojensa mukaan harvinainen.

– Suomessa ei toistaiseksi kovin usein ole tällaisia tullut vastaan, mutta emme me silti mikään lintukoto ole, olemmehan osa kansainvälistä markkinaa, Tanhuanpää sanoo.

Vahva valvonta

Tutkintapyynnön eteläpohjalaisyrityksen toiminnasta teki poliisin mukaan kunnallinen elintarvikevalvontaviranomainen.

Elintarviketeollisuusliiton johtaja Marleena Tanhuanpääkin kehuu sekä suomalaista vahvaa elintarvikevalvontaa, viranomaisten yhteistyötä että elintarvikealan toimijoita.

– Meillä on vahva käsitys, että yritykset toimivat vastuullisesti ja noudattavat kuuliaisesti lainsäädäntöä. Lisäksi meillä on vahva ja huolellinen elintarvikevalvonta, joka valvoo. On myös tärkeää, että meillä on herätty asiaan viranomaisyhteistyön ja resurssoinnin osalta.

Alkuperäväärennös yksi tyypillisimmistä

Tuotteen tai raaka-aineen alkuperään liittyvä väärennös on Tanhuanpään mukaan yksi tyypillisimmistä. Pahimmillaan kyse on jo elintarviketurvallisuudesta.

Väärennösten mahdollisuus ja niiltä suojautuminen ovat olleet esillä muun muassa koulutuksissa.

– Olemme kiinnittäneet paljon huomiota esimerkiksi siihen, mitä [alan toimija] voi tehdä varmistaakseen, ettei tulisi huijatuksi tai joutuisi kärsimään petoksista tilanteissa, joissa itse on toiminut luottaen toisiin ketjun toimijoihin.

Tanhuanpää muistuttaa, että elintarvikeala on EU:n säädellyin. Sääntelyn perimmäinen tarkoitus on turvata kuluttajaa ja sitä, että kukaan ei tulisi huijatuksi.

– Kuluttajan täytyy pystyä luottamaan markkinoilla olevan tuotteen turvallisuuteen. Muuta mahdollisuutta ei ole kuin huolehtia, että kaikki ketjussa toimivat vastuullisesti. Siksi on tärkeää, että rikolliset saadaan kitkettyä pois ja kaikkien etu, että asiaan kiinnitetään huomiota.

"Silmiä ei voi ummistaa"

Marleena Tanhuanpää ei osaa ottaa kantaa siihen, ovatko elintarvikeväärennökset lisääntyneet parinkymmenen viime vuoden aikana vai onko kyse analytiikan, viranomaisyhteistön ja valvonnan keinojen kehittymisestä.

Hän korostaa kuitenkin edelleen, että Suomessa elintarviketurvallisuus on maailman huippua ja yritykset arvostavat alalle tehtyä lainsäädäntöä. Mutta:

– Juuri sen takia, kun kaikki on niin hyvin, maaperä täällä voi olla otollinen rikolliselle toiminnalle. Silmiä ei voi ummistaa, vaan täytyy olla hereillä.

