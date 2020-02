Suomalaisille soitettu runsaasti väärennettyjä puheluita – soittaja esiintyy teknisenä tukena

Soittaja väittää, että uhrin tietokoneella on tietoturvaongelma ja pyytää avaamaan tietokoneen korjatakseen sen.

Soittaja väittää, että uhrin tietokoneella on tietoturvaongelma ja pyytää avaamaan tietokoneen korjatakseen sen. Derrick Frilund / Yle

Suomalaisille organisaatioille ja yksityisille henkilöille on tullut tällä viikolla runsaasti puheluita, joissa soittaja esiintyy Microsoftin teknisenä tukena, kertoo Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

Soittaja väittää, että uhrin tietokoneella on tietoturvaongelma ja pyytää avaamaan tietokoneen korjatakseen sen. Puhelut näyttävät tulevan suomalaisesta puhelinnumerosta. Huijarit ovat puhuneet englantia tai suomea.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan soitot ovat huijauksia ja on aihetta olettaa, että ne on soitettu väärennetyistä puhelinnumeroista.

Jos saat tällaisen puhelun, älä noudata huijarin vaatimuksia. Älä asenna tietokoneellesi mitään huijarin pyytämää etähallintaohjelmaa, äläkä anna huijarille pankkitietojasi tai maksukorttitietojasi.

Kyberturvallisuuskeskus kehottaa tekemään huijaussoitoista rikosilmoituksen ja ilmoittamaan niistä.

Jos olet jo tullut asentaneeksi etähallintasovelluksen tai muuten antanut soittajalle pääsyn koneeseesi, vaihda salasanasi ja tarvittaessa poista asentamasi sovellukset. Ota yhteyttä pankkiin, jos olet luovuttanut huijarille maksukorttinumerosi tai pankkikirjautumistietosi.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan teknisen tuen huijaukset ovat kansainvälinen ilmiö. Niitä voi tulla vastaan myös mainoslinkeistä tai verkkosivuilta, jotka johtavat virheviestiltä näyttävään selaimen ponnahdusikkunaan.

Yle kertoi aiemmin tänään, että Kemin kaupungin yhdyskuntatekniikan päivystysnumero on joutunut vääriin käsiin. Numerosta 0400 690 388 on tullut puheluita, joissa on kyselty IP-osoitteita tai markkinoitu tietotekniikkaa huonolla englannin kielellä.

Lue aiheesta lisää:

Kemin yhdyskuntatekniikan päivystysnumero on väärissä käsissä, kaupunki varoittaa huijausyrityksistä

Kyberturvallisuuskeskus varoittaa hälärihuijauksista – älä vastaa outoon, ulkomaisesta numerosta tulevaan puheluun