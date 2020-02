Espanjalaisnuoret muuttavat pois kotoa muuta Eurooppaa myöhemmin

Alex Marti opiskelee ja tekee töitä second hand -kaupassa. Ilman työpaikkaa hänellä ei olisi varaa maksaa yliopistoa.

Barcelona Opiskelijoiden pitää kävellä portaita, sillä Barcelonan yliopiston mainonnan ja markkinoinnin laitoksella hissiä voivat käyttää ainoastaan opettajat.

19-vuotias Sara ja 18-vuotias Julia kuuluvat sukupolveen, joka on aikuistunut Espanjaa pitkään koetelleen talouskriisin aikana.

– Olin viime vuonna lähdössä Ranskaan opiskelemaan, mutta jäin lopulta tänne, Sara sanoo.

Myös Julia mietti ulkomailla opiskelua, mutta hänkin jäi Espanjaan. Hän ei ole yhtä luottavainen tulevaisuuden suhteen.

– Toki meillä on tulevaisuus, mutta minkälainen? Opiskelu ei takaa työpaikkaa, Julia sanoo.

Espanja ajautui vuonna 2008 syvään talouskriisiin, jonka seurauksena viisi vuotta myöhemmin puolet 18–25-vuotiasta oli työttömänä. Kriisin aikana etenkin koulutetut nuoret lähtivät ulkomaille. Kriisin päättymisen jälkeen työllisyystilanne on parantunut, mutta maan nuorisotyöttömyys on edelleen Euroopan korkeimpia.

– Tilanne on edelleen vaikea, mutta en halua uskoa, että minulla ei ole täällä tulevaisuutta, Sara sanoo.

Vasemmistohallitus lupaa muutosta

Talouskriisin keskellä varttuneet nuoret ovat tyytymättömiä poliitikkoihin. Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähes 40 prosenttia nuorista ei kokenut minkään puolueen edustavan heitä. Tällä hetkellä Espanjassa on vasemmistokoalitio, jossa on mukana talouskriisin aikana alkaneesta aktivistiliikkeestä syntynyt Podemos-puolue.

Podemos on nuorten suosiossa, mutta luottamus poliitikkoihin ei palaudu nopeasti. Puoluerajat ylittävät korruptioskandaalit ovat verottaneet luottamusta.

– Kaikki poliitikot ryöstävät meitä. Jos tämä jatkuu, olemme pian entistä pahemmassa kriisissä, Sara pelkää. Nuoret käyvät vaaliuurnilla laiskasti.

Ahdisteluun puututaan nykyisin

Espanjalaisnuoret ovat nykyään arvomaailmaltaan vapaamielisempiä kuin vanhempansa. Maassa puhutaan feministisestä vallankumouksesta.

– Tasa-arvo on edennyt, ja feminismistä tullut valtavirtaa, Sara sanoo. Hän on osallistunut aina Espanjassa naistenpäivänä pidettävään suurmielenosoitukseen.

– Nykyään myös miehet osallistuvat. Tietoisuus feminismistä lisääntyy. Hän kertoo tapahtumiin viime vuosina ilmestyneistä liloista pisteistä. Niihin voi ilmoittaa ahdistelusta tai epäasiallisesta käytöksestä. Feminististä politiikkaa ajaa myös Espanjan historian nuorin ministeri, 31-vuotias tasa- arvoministeriksi noussut Irene Montero.

Omaan kotiin myöhemmin kuin muualla Euroopassa

Vastavoimana oppositiossa vaikuttaa äärioikeistolainen Vox-puolue, joka nousi edellisissä vaaleissa ensimmäistä kertaa parlamenttiin.

– Minua äärioikeiston nousu pelottaa. Voxin politiikka tuntuu paluulta Francon aikaan, Julia sanoo. Hän viittaa Espanjaa 40 vuotta hallinneeseen oikeistodiktaattori Francisco Francoon. Moni asia on muuttunut Espanjassa viime vuosina, mutta nuoret itsenäistyvät edelleen myöhään.

Espanjalaisnuoret muuttavat omilleen noin 30-vuotiaina eli neljä vuotta myöhemmin kuin EU:ssa keskimäärin

Syynä on ennen kaikkea raha. Suurten kaupunkien vuokrataso on karannut monien ulottumattomiin. Uusi hallitus nosti vastikään minimipalkkaa, mutta palkkataso ei ole lamavuosien jälkeen kohonnut merkittävästi.

– Kaikki eivät välttämättä enää asu vanhempiensa kanssa, mutta kaikki ovat riippuvaisia taloudellisesti heistä, Sara sanoo.

Ni-ni-nuoria vähemmän

Espanjalaisnuorille koulun ja työn yhdistäminen on haasteellista. Viime vuosina kuitenkin sekä työtä tekevien että opiskelevien nuorten määrä on noussut. Samalla niin sanottujen ni-ni nuorten eli opinnoista ja työelämästä syrjässä olevien määrä on pudonnut.

Barcelonan nykytaiteen museon lähistöllä sijaitsevassa trendikkäässä vintage-kaupassa asiakkaita palveleva Alex Marti on 21-vuotias työssäkäyvä opiskelija, joka asuu kumppaninsa kanssa kimppakämpässä.

Työn ja opiskelun yhteensovittaminen on haasteellista, on haasteellista, mutta hän on tilanteeseensa tyytyväinen.

– En luota poliitikkoihin, kukaan heistä ei edusta minua. Mutta rakastan kotimaatani, enkä aio muuttaa pois Espanjasta. Uskon tulevaisuuteeni täällä.

Uusi hallitus tarvitsee Martin kaltaisia nuoria. Sen tehtävä on nyt pitää nuoret ja koulutetut tyytyväisinä.

Lama-aikana maasta lähti lähes 90 000 koulutettua nuorta muualle töihin. Moni jäi sille tielle.