Uusi Atlantilta vyörynyt myrsky sulki koulut ja nosti tulvia Islannissa – Britannia varautuu "Ville Vallattoman" tuloon

Kyseessä on jo toinen talvimyrsky viikon aikana.

Jo toinen talvimyrsky viikona aikana on saapunut Atlantilta Eurooppaan. Ensimmäisenä myrskyn kouriin joutui Islanti, jossa perjantaina suljettiin koulut ja monet liikkeet.

Pahimmin myrsky on Morgunblaðið-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) koetellut eteläistä Islantia. Teitä on suljettu ja Reykjavikin kadutkin hiljenivät perjantaina ihmisten otettua vakavasti myrskystä annetut varoitukset.

Myrsky on irrottanut kattoja ja seinärakenteita sekä kaatanut autoja ja asuntovaunuja. Rannikolla tulvavedet ovat kastelleet useita rakennuksia maan lounaisosassa, uutisoi Iceland Monitor (siirryt toiseen palveluun).

Dennis-nimen saanut myrsky vyöryy seuraavaksi Irlantiin ja Britanniaan, jossa se on jo saanut medialta lisänimen Dennis the Menace, joka on sarjakuvasankari Ville Vallattoman englanninkielinen nimi. Menace-sana tarkoittaa suomeksi uhkaa tai kiusankappaletta.

Britannian ilmatieteen laitoksen antaman varoituksen mukaan myrsky riehuu pahiten Englannin länsi- ja lounaisosassa lauantai-iltapäivän ja sunnuntain aikana. Myrskyn vaikutus ulottuu lähes koko maahan.

Viime viikonloppuna Ciara-nimen saanut myrsky riehui Britanniasta aina Pohjoismaihin ulottuneella alueella. Saksassa myrsky sai nimen Sabine.