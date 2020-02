Laulujoutsenten suuret parvet ruokailevat jo pelloilla, pian saapuvat kotkat – Lintujen kevätmuutto alkoi hyvin varhain

Viherpeipot esittävät jo soidinlentojaan. Yleensä kyseinen peippolintunen muuttaa päiväntasaajalta Suomeen vasta maalis–huhtikuussa. Osa viherpeipoista ei tosin muuta vaan talvehtii eteläisessä Suomessa.

Kaikkiaan lintujen kevätmuutto on alkanut tänä vuonna hyvin varhain, kertoo lintujärjestö (siirryt toiseen palveluun) Birdlife Suomi.

Lounais-Suomen pelloilla ruokailee jo satapäisiä kevätmuuton tehneitä laulujoutsenparvia. Pieni osa laulujoutsenista talvehtii kyllä Suomessa, mutta suurin osa muuttaa talveksi pois. Suuria laulujoutsenten paluumuuttajien parvia pitäisi yleensä nähdä vasta maalis- tai huhtikuussa, kertoo (siirryt toiseen palveluun) Ympäristöhallinto.

Birdlifen mukaan hanhien muutto on aikaistunut viime vuosien aikana valtavasti. Tänä vuonna ensimmäiset metsähanhet ovat saapuneet kuluneella viikolla lounaisrannikolle.

Täysin poikkeuksellisia havaintoja on helmikuun aikana jo tehty. Esimerkiksi Utön saarelle on ilmaantunut lähes juhlapukuinen mustakurkku-uikku ja Kristiinankaupunkiin on ehättänyt kapustarinta. Helmikuisia harvinaisuuksia edustavat myös grönlanninlokit, joita on havaittu Kokkolassa ja Vaasan seudulla.

Lisää on tulossa: helmikuun loppupuolella alkaa meri- ja maakotkien muutto. Myös töyhtöhyypät saattavat yleistyä jo lähiviikkoina ja hanhi- sekä joutsenparvet kasvaa nopeasti, mikäli lämpimät lounaisvirtaukset jatkuvat, lintujärjestö kertoo.

Maakotka palailee yleensä maaliskuusta eteenpäin kevään mittaan. Merikotkista osa jää talveksi reviirilleen ja osa lähtee hieman etelämmäs. Vaellukselle lähtevät merikotkat palaavat yleensä maalis–huhtikuussa, kertoo (siirryt toiseen palveluun) Luontoportti.

Taivaalle kannattaa siis tähyillä aurinkoisina päivinä.

Merikotka saapuu pian Suomeen. Useat merikotkat kyllä viipyvät reviirillään vuoden ympäri, mutta osa lähtee talveksi vaeltamaan. Kuvan yksilö kuvattiin Loviisassa vuonna 2018. Juha Metso / AOP

