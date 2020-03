"Silkki ei ollut ylhäisön yksinoikeus" – Aalto-yliopiston tutkimus selvittää, miten renessanssiajan muoti levisi myös kansan keskuudessa Italiasta pohjolaan

Liisa Kylmänen on pitänyt kirjaa silkkisukan vaatimasta ajasta. 26 päivän aikana hän on neulonut 118 tuntia ja 38 minuuttia. Työ on edennyt pohkeeseen, ja hän arvelee, että valmista tulee ennen kesää. Vaikka hänen vauhtinsa on nopeutunut ja jotkin kerrokset ovat valmistuneet ripeimmillään 12 minuutissa, normaalin neulomisen rutiinia ei ole syntynyt. Justeeraamista on koko ajan niin paljon, ettei tule flow-tilaa, Kylmänen kuvailee. Anniina Wallius / Yle