Perjantain poliisioperaatio Pasilassa liittyi tapon yritykseen asuntolassa

Perjantainen poliisioperaatio Helsingin Itä-Pasilassa liittyi tapaukseen, jossa hieman alle 70-vuotiaan miehen epäillään puukottaneen toista miestä.

Epäilty on pidätetty, ja häntä on kuulusteltu lauantain aikana, kertoo poliisi. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. Epäilty on syntynyt vuonna 1952.

– Kuulusteluissa epäilty myönsi lyöneensä uhria teräaseella, kertoi rikoskomisario Kirsi Kanth Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa lauantaina iltapäivällä.

Kanthin mukaan tapaukseen ei liity muita epäiltyjä. Muutoin hän ei lauantaina kertonut rikosepäilystä enempää.

Puukotuksen uhriksi joutunut mies löydettiin poliisin mukaan loukkaantuneena asunnostaan. Hän onnistui itse hälyttämään apua. Hänet on viety sairaalahoitoon, ja hänen tilansa on poliisin mukaan vakaa. Mies on syntynyt vuonna 1967.

Sekä väkivallanteon uhriksi joutunut mies että rikoksesta epäilty asuivat poliisin mukaan saman asuntolan samassa rappukäytävässä. Asuntolaa pitää Vailla vakinaista asuntoa ry, jonka edustajat eivät lauantaina kommentoineet tapausta.

– Poliisi tiedottaa asiasta, sanoi asumispalvelupäällikkö Jussi Lehtonen STT:lle.

Poliisioperaatioon osallistui perjantaina puolenpäivän paikkeilla useita poliisipartioita sekä ambulanssi.

Poliisi arvioi, että tapauksen tutkinta valmistuu huhtikuun loppupuolella. Poliisi aikoo lähipäivinä vaatia epäiltyä vangittavaksi.

