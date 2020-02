Herätys: Dennis-myrsky riepottelee Britanniaa, lukivaikeutta kannattaa hoitaa koulun kynnyksellä, Unkari ratkoo väestökatoa perhe-eduilla

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut Dennis-myrskyn riepottelemassa Britanniassa

Eurooppaan vyöryneen Dennis-myrskyn jäljiltä on löydetty kaksi hukkunutta Britanniassa. Miesten ruumiit löydettiin lauantaina merestä kahdessa eri paikassa maan kaakkoisosassa sijaitsevan Kentin kreivikunnan rannikolla. Nyt Dennis-myrsky aiheuttaa ongelmia Ruotsissa, jossa vettä saattaa sataa enemmän kuin normaalisti koko helmikuun aikana.

Kun lapsella on lukivaikeus, oppimisen into voi kadota

Oppimispelillä voi harjoitella lukemisen taitoja omaan tahtiin, pieniä pätkiä kerrallaan. Hanna Terävä / Yle

Lukemisen harjoittelu kannattaa aloittaa riittävän varhain, jos lapsella on nähtävissä lukemaan oppimisen vaikeuksia. Lukivaikeuksia pitkään tutkineen Unesco-professori Heikki Lyytisen mukaan paras ajankohta tiiviin harjoittelun aloitukseen on heti koulun alkaessa tai hieman aiemmin. Se on tärkeää hyvien tulosten vuoksi, oppimisen innon säilyttämiseksi ja siksi, ettei lapsi kokisi jäävänsä muista jälkeen. Lyytinen on tutkimusryhmineen selvittänyt lukemisen harjoittelua digitaalisen oppimispelin avulla.

Tila-auto ja verovapaus, jos teet tarpeeksi lapsia

Viiden lapsen äiti Nóra Király sanoo tienneensä aina, että haluaa ison perheen. Balint Bardi

Unkarin kansallismielinen johto varoittaa kansakunnan katoamisesta, mutta sanoo ei maahanmuutolle. Unkari haluaa unkarilaisia lapsia. Kannustimena ovat laajat perhe-edut. Kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen tutki, miten Unkari hoitaa hyvin suomalaista ongelmaa syntyvyyden kanssa.

Näyttelijä Juho Uusitalosta tuli ulkopuolinen

Näyttelijä Juho Uusitalo. Antti Haanpää / Yle

Näyttelijä Juho Uusitalo joutui jo pienenä naisten hommiin kotitilalla Pohjois-Pohjanmaalla. Sen lisäksi hän harrasti tanssia. Uusitalo ei mahtunut mihinkään miehen rooliin, eikä tilannetta yhtään helpottanut se, ettei hänelle tullut äänenmurrosta.

Lounaasta sateita, illalla myrskyää

Yle

Lounaasta saapuu sunnuntaiksi runsaita sateita ja etelätuuli voimistuu entisestään. Etelässä ja maan keskivaiheilla sataa vettä, ja Lapissa sataa märkää lunta. Tuuli voimistuu illalla merialueilla myrskyisäksi ja maa-alueillakin tuuli on puuskissa myrskylukemissa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.