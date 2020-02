Saudihävittäjä syöksyi maahan Jemenissä – huthikapinalliset väittävät ampuneensa koneen alas

Saudi-Arabian ilmavoimien Tornado-hävittäjä on syöksynyt alas Jemenissä, kertoo Saudi-Arabia.

Iranin tukemat huthikapinalliset puolestaan sanovat ampuneensa hävittäjän alas ilmatorjuntaohjuksella.

Kone syöksyi alas perjantaina, kun Saudi-Arabian johtama koalitio tuki Jemenin hallituksen joukkoja operaatiossa Al-Jawfin maakunnassa Jemenin pohjoisosissa, kertoo Saudi-Arabian virallinen uutistoimisto Saudi Press Agency.

Uutistoimisto ei kertonut, aiheuttiko hävittäjän maahansyöksy henkilövahinkoja.

Huthien televisiokanava Al-Masirah puolestaan kertoi lauantaina, että Saudi-Arabian johtama koalitio on tehnyt useita ilmaiskuja huthien hallitsemille alueille.

Al-Masirahin mukaan iskuissa kuoli ja loukkaantui useita siviilejä. Paikalliset avustustyöntekijät ei ole voineet vahvistaa tietoja siitä, vaativatko iskut henkilövahinkoja.

Jemenin sota on jatkunut jo melkein viisi vuotta. Sodassa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, joista suuri osa on siviilejä. Miljoonat ihmiset ovat nälänhädän partaalla.

YK kutsuu Jemenin sisällissotaa maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.

Lähteet: AFP