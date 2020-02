Kuohunta äärioikeiston tuesta jatkuu Saksan Thüringenissa – tuhannet osoittaneet mieltään

Pienen osavaltion pääministerivalinta on aiheuttanut valtakunnallisen poliittisen kriisin.

Saksassa kuohunta Thüringenin osavaltion viimeviikkoisesta pääministerivalinnasta on jatkunut tänään. Tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään osavaltion pääkaupungissa Erfurtissa vastustaakseen äärioikeistoa.

Mielenosoittajat ovat kantaneet muun muassa fasismia ja natsismia vastustaneita kylttejä.

Saksassa on kuohunut sen jälkeen, kun osavaltion pääministeriksi valittiin Vapaan demokraattipuolueen (FDP) Thomas Kemmerich. Kritiikkiä synnytti se, että hänet valittiin osittain äärioikeistolaisen puolueen AfD:n tuella.

Aiemmin Saksan puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä AfD:n kanssa. Kemmerichiä tukivat hänen oman puolueensa ja AfD:n lisäksi kristillisdemokraatit (CDU).

Kohun vuoksi Kemmerich erosi virastaan vain päivä valintansa jälkeen ja pyysi uusien vaalien järjestämistä osavaltiossa.

Tapahtumat johtivat muun muassa ministerieroon

Pienen osavaltion pääministerin valinta aiheutti useita mielenosoituksia ympäri Saksaa ja laajemman poliittisen kriisin.

Maanantaina kerrottiin, että liittokansleri Angela Merkelin seuraajaksi uumoiltu puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer ei asetu ehdolle tulevaksi liittokansleriksi. Hän ei myöskään jatka kristillisdemokraattien johtajana ensi vuoden liittopäivävaaleissa.

Kramp-Karrenbaueria on syytetty siitä, että hän ei ole saanut puolueen rivejä yhtenäiseksi. Asiat kulminoituvat osittain juuri siihen, ettei hän saanut kristillisdemokraattien paikallisosastoa olemaan äänestämättä yhteisrintamassa AfD:n kanssa Thüringenissa.

Kohun vuoksi Merkel myös käytännössä erotti ministerinsä ja puoluetoverinsa Christian Hirten, joka oli onnitellut Kemmerichiä tämän voitosta.

AfD voi seuraavaksi tukea vasemmistoehdokasta

Muiden Saksan puolueiden paitsi AfD:n on määrä tavata maanantaina ja keskustella siitä, miten osavaltion tilanteessa edetään.

AfD on seuraavaksi suunnitellut mahdollisesti tukevansa osavaltion ex-pääministeriä, vasemmiston Bodo Ramelowia, mikä voisi johtaa jälleen pääministerin eroon ja uuteen poliittiseen pattitilanteeseen. Yhdeksi vaihtoehdoksi kriisistä selviämiseen on arvioitu muun muassa vähemmistöhallituksen muodostamista.

Islamia ja maahanmuuttoa vastustava AfD on kerännyt tukea entisen Itä-Saksan alueella sijaitsevassa Thüringenissa, jossa on kärsitty esimerkiksi hitaammasta talouskasvusta kuin muualla maassa. Puolue onkin ratsastanut retoriikalla, jonka mukaan Saksan eliitti on unohtanut maan itäosan tavalliset työntekijät.

Puoluetta johtaa alueella Björn Höcke, jota pidetään yhtenä puolueen radikaaleimmista politiikoista. Hän on muun muassa vaatinut Saksaa tekemään "180 asteen käännöksen" natsi-Saksan aikaisten rikosten sovittamisessa.

