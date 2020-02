Dennis-myrskyn riepottelemassa Britanniassa sotilaita on lähetetty apuun torjumaan tuhoja

Dennis on rantautunut myös Ruotsin länsirannikolle tuoden mukanaan sateita ja yltyviä tuulia.

Britanniassa armeija on lähettänyt sotilaita apuun torjumaan Dennis-myrskyn tuhoja, kertoo maan yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Britannian puolustusministeriön mukaan 75 sotilasta on lähetetty Pohjois-Englannin Länsi-Yorkshireen rakentamaan tulvaesteitä ja korjaamaan suojia.

Britanniassa meteorologit arvioivat, että lauantaina osissa maata saattoi kerralla sataa kuukauden sademäärän verran vettä.

BBC:n mukaan lähes koko maassa on voimassa säävaroitukset myrskyn vuoksi. Skotlantiin on annettu kolme vakavaa tulvavaroitusta, minkä lisäksi Englannissa ja Walesissa on kymmeniä lievempiä tulvavaroituksia.

Britanniassa on peruttu viikonlopulta satoja lentoja myrskyn vuoksi. Myös junaliikenteessä on odotettavissa viivästyksiä ja perumisia.

Dennis on rantautunut myös Ruotsin länsirannikolle tuoden mukanaan sateita ja yltyviä tuulia.

Dennis-nimen saanut myrsky on jo toinen viikon aikana Atlantilta Eurooppaan saapunut talvimyrsky. Viime viikonloppuna Euroopassa riehui Ciara-myrsky.

Lähteet: BBC, TT