Kovimmat myrskytuulet moukaroivat illalla Pohjanmaata – Meteorologi: Etelässä voi paikoin sataa vettä jopa 30 millimetriä

Tähän asti kovimmat tuulet on mitattu Pohjois-Itämerellä, jossa tuuli on puhaltanut 18 metriä sekunnissa.

Atlantilta saapuvan Dennis-myrskyn rippeet yltävät tänään sunnuntaina Suomeen. Lounaasta saapuvan matalapaineen ensimmäiset sateet ovat aamun aikana levittäytyneet maan lounais- ja länsiosaan, mutta varsinaista myrskyä on odotettavissa vasta illalla sateiden jälkipuolella.

Britanniassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut myrskyssä ja Ruotsissa myrskyn odotetaan tuovan kuukauden sademäärän kertarysäyksellä.

Varsinainen myrskykeskus saapuu illalla Pohjanlahdelle, ja on puolenyön aikaan Perämeren yllä, arvioi Ilmatieteen laitokselta meteorologi Henri Nyman. Hänen mukaansa myrsky painottunee juuri Pohjanlahdelle ja Perämeren suuntaan.

– Ennuste elää vielä, kuinka kovia tuulia esiintyy. Se on siinä ja siinä, mitataanko eteläisillä merialueilla myrskylukemia. Pohjanlahdella ja Perämerellä 21 metriä sekunnissa todennäköisesti ylittyy, Nyman sanoo.

Merialueilla on tuullut jo sunnuntaiaamuna kovaa. Kovimmat lukemat on mitattu Pohjois-Itämerellä, jossa tuuli on puhaltanut 18 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut myrsky- ja aallokkovaroituksia (siirryt toiseen palveluun) merialueilla. Myös maa-alueille on annettu tuuli- ja tulvavaroituksia.

Maa-alueilla Lounais-Suomessa mitattaneen jo illalla lähelle 20 metriä sekunnissa puhaltavia tuulenpuuskia. Kaikista kovimmat myrskypuuskat painottuvat Pohjanmaan rannikolle ja vahingot ovat mahdollisia, sanoo Nyman.

– Jos positiivisia puolia hakee, niin puuskat eivät ole niin pahoja lounaisimmassa Suomessa, joka on ehkä alttein myrskytuhoille.

Sateita pukkaa kaikissa olomuodoissa

Sateita on luvassa tänään sunnuntaina kaikissa olomuodoissa. Etelässä ja maan keskivaiheilla sateet tulevat vetenä. Lapissa sateet tulevat vetenä ja lumena. Sateet tulevat lumena vain Keski-Lapista pohjoiseen, jossa lumipeite kasvaa entisestään.

Nymanin mukaan varsinkin etelärannikon läheisyydessä vettä voi tulla maanantaiaamuun mennessä hyvinkin runsaasti.

– Jopa 30 millimetriä, joka on tähän aikaan vuodesta iso määrä, hän sanoo.

Lapissa sadekertymät ovat 20 millimetrin luokkaa, ja iso osa siitä voi tulla vetenä. Esimerkiksi Oulussa lämpötila kohoaa ensi yönä kuuteen asteeseen ja Rovaniemelläkin lämpöasteita on muutamia.

– Aikamoista loskaa on tiedossa Etelä-Lapin korkeudelle saakka. Kattojen lumikuormat ovat aika kovia jo nyt, joten tämä ei ole hyvä yhdistelmä senkään vuoksi.