Ei, etätöissä ei laiskotella! Etänä ihmiset tekevät enemmän töitä kuin työpaikalla

Vain harva huijaa etätöillä: hälyttävää on, jos työt eivät tule tehdyksi tai työntekijää ei saa kiinni.

Etätöissä ihmiset tekevät enemmän töitä kuin työpaikalla.

Tämän todistavat myös tutkimukset (siirryt toiseen palveluun).

Etätöissä työn tehokkuus lisääntyy eli ihmiset saavat enemmän aikaan.

Monissa organisaatioissa ei enää puhuta etätöistä. Puhutaan joustavasta työstä, jota voi tehdä missä vaan, sanoo etäjohtamisen asiantuntija Ulla Vilkman. Vilkman on etätyökouluttaja, joka on kirjoittanut myös kirjan Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä.

Etätyö toimii.

– Moni arvostaa etätyöstä saatua työrauhaa. Etätyöpäiviä tehdään silloin, kun pitää keskittyä. Avokonttorin hälyssä se ei aina onnistu. Etätyöpäivät ovat tehokkaita: tutkimustenkin mukaan ihmiset ovat etätöissä aikaansaavia, Vilkman sanoo.

Samaa sanoo Tilastokeskuksen työolotutkimus vuodelta 2018 (siirryt toiseen palveluun). Etätöitä tehdään, koska kotona ei tule keskeytyksiä tai häiriöitä. Myös työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen helpottuu.

Vilkmanin mukaan etätyön hyödyt ovat niin suuret, että jatkossa se tulee entisestään lisääntymään.

– Etätyö myös mahdollistaa työn ja muun elämän järkevämmän yhteensovittamisen. Työpaikalle siirtymiseen tarvittava aika jää pois: se antaa enemmän aikaa perheen kanssa olemiseen tai vaikka nukkumiseen ja liikuntaan. Ne tukevat hyvinvointia ja sitä kautta työhyvinvointia, Vilkman sanoo.

Kaikissa työyhteisöissä ei enää ole väliä, mihin aikaan työt tekee. Konttorilla ei tarvitse käydä tai töitä tehdä 9–17, kunhan työt tulevat tehdyksi. Etänä tehdään siis työt valmiiksi vaikka sitten illalla.

Työaikana työpaikalla haahuilu annetaan itselle paremmin anteeksi kuin kotona etäpäivänä haahuilu, Ulla Vilkmanin muistuttaa.

Etätyötä tehdään jopa sellaisissa töissä, joissa sitä ei ennen voinut tehdä

Tilastot sen kertovat. Etätyön määrä kasvaa vauhdilla.

Vuonna 1990 palkansaajista vain kaksi prosenttia teki töitä osittain kotona niin, että oli sopinut siitä työnantajan kanssa ja käytti kotona työskentelyyn tietotekniikkaa. Tätä voidaan pitää Tilastokeskuksen mukaan etätyön määrittelynä.

Vielä vuonna 1997 vain neljä prosenttia teki etätyötä, vuonna 2008 jo lähes joka kymmenes teki välillä töitä etänä. Nyt etätöitä tekee jo joka kolmas – ylemmistä toimihenkilöistä noin 60 prosenttia.

– Etätyöstä löytyy vain vähän kokonaisvaltaista tutkimusta, mutta ainakin Etelä-Suomessa sitä tehdään enemmän. Muualla Suomessa se ei ole niin vakiintunutta, Ulla Vilkman arvioi.

Siellä missä etätyötä ei vielä tehdä, se varmasti lisääntyy, hän arvioi.

– Monilla työpaikoilla mietitään, miten etätyö voidaan mahdollistaa kaikille. Joskus tätä voidaan tehdä esimerkiksi työkierrolla.

Vilkman mainitsee käräjäoikeudet, joissa asiakaspalvelijat saivat välillä tehdä työtehtäviä, joita saattoi tehdä kotona.

Etätyössä työaika ja vapaa-aika sekoittuvat helpommin kuin työpaikalla

Monelle on etätöissä vaikea irrottautua töistä, Vilkman sanoo. Työpäivät venyvät.

– Etätyön tekijöillä työmäärä kasvaa: hoidetaan vielä tämä ja tuo asia. Toki monilla asiantuntijoilla kulkee kännykkä ja läppäri mukana, jolloin töitä tehdään muutenkin myös ilta-aikana.

Varsinkin niillä, joilla ei ole lapsia tai lemmikkejä, jotka pakottavat irtautumaan töistä, etätyöpäivät venyvät.

– Onkin hyvä luoda itselleen rutiineja työpäivän lopettamiseen, ettei tule roikuttua läppärin äärellä iltamyöhään.

Jotkut tekevät etätöitä jatkuvasti, toiset vain silloin tällöin.

Vilkmanin mukaan moni yritys ja organisaatio on huomannut, että etätyöt aiheuttavat uudenlaisia pulmia. Ne on onneksi helppo ratkaista.

Monissa organisaatioissa on huomattu, että yhteisöllisyyden kokemus rapistuu. Työpaikan me-henki saa ihmiset sitoutumaan töihin.

– Samalla moni täysin etänä työskentelevä saattaa huomata olevansa yksin ja kokee olevansa työyhteisön ulkopuolella, Vilkman sanoo.

Siksi etätyön välineiden pitää olla hyviä ja hyvässä käytössä. Yhteistyö ja kommunikointi kannattaa tehdä etävälineillä erilaisten keskustelualustojen ja -sovellusten avulla.

– Sähköpostin käyttäminen ei ole kovin järkevää. Eri keskustelualustoja käyttämällä kaikki tiimissä näkevät, mistä keskustellaan ja voivat osallistua, Vilkman sanoo.

– On toki niitäkin, jotka ilmoittavat etäpäivän ja pitävät krapulapäivän, eikä työntekijää saa kiinni. Mutta se on harvinaista, etäjohtamisen asiantuntija Ulla Vilkman sanoo. Mutta tästä ei ole tutkimustietoa, ja tapauksia on vähän, hän lisää.

– Ja kyllähän toimistollakin voi olla tekemättä mitään.

Joissain tapauksissa organisaatiot ovat kieltäneet etätyöt. On tapauksia, joissa etätyö ei vain sovi ihmisille. Tai sitten se ei vain sovi työnkuvaan.

– Edelleen on luutuneita asenteita. Esimiehet ajattelevat, että etätöitä ei voi tehdä, koska siitä ei tule mitään. Johtajat saattavat olla esimerkiksi sitä mieltä, että työ edellyttää paljon yhteistyötä. Aina etätyön estämiselle löytyy hyvät perusteet, Vilkman sanoo.

Nämä työyhteisöt alkavat kuitenkin olla vähemmistönä.

Tilanne on usein päinvastainen. Etätyötä suositaan. Eri organisaatioissa tulee vastaan yhä enemmän tilanteita, että ihmisiä palkataan töihin eri paikkakunnalta. Enää ei edellytetä, että kaikkien pitää asua isoilla paikkakunnilla tai pääkaupunkiseudulla.

Jos teet etätöitä, muista, että vakuutukset eivät ehkä kata työtapaturmaa

Sitä, miten etätyö vaikuttaa työergononimiaan ja työhyvinvointiin, ei ole juuri tutkittu.

– Etätyö lisää työtyytyväisyyttä. Mutta vaikuttaako kotona tehty työ ergonomian kautta työkykyyn? Siihen työntekijän kannattaa kiinnittää huomiota. On hyvä harjoittaa taukoliikuntaa, vaihtaa asentoja, eikä esimerkiksi röhnöttää sohvalla, Ulla Vilkman pohtii.

Hän myös muistuttaa käytännön seikoista. Yksi iso kysymys ovat vakuutukset. Moni iso yritys ja työnantaja on huolehtinut vakuutuksista, mutta pienemmissä firmoissa asiaa ei aina tulla ajatelleeksi.

Jos kaatuu portaissa kotona matkalla vessaan, niin sitä työnantajan tapaturmavakuutus ei kata, vaikka työpaikalla kattaisi.

Työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus ei kata kotona tapahtuvia asioita, ellei niillä ole välitöntä yhteyttä työntekoon.

Kannattaa siis varmistaa, tarvitseeko lisävakuutuksia.

Yhä useampi haluaa etätöihin

Yhä useampi haluaa etätyöhön ja yhä useampi sitä myös tekee.

Silti osa ei vain voi tehdä. Tilastokeskuksen työolotutkimus vuodelta 2018 kertoo, että niistä, jotka eivät tehneet etätöitä, 75 prosenttia totesi, että etätyön tekeminen ei ollut nykyisessä tehtävässä mahdollista. Vain 4 prosenttia sanoi, että työnantaja on kieltänyt etätyöt.

Kolmannes suomalaisista totesi, että etätyöt eivät ole mahdollisia, eivätkä ne kiinnosta.