Useat maat evakuoivat matkustajiaan karanteenilaivalta – brittimatkustajat kokevat tulleensa maansa hylkäämiksi

Karanteeniin asetetulla japanilaislaivalla olevat brittituristit vetoavat maansa hallitukseen, jotta se hakisi kansalaisensa pois risteilyaluksella.

Tähän mennessä ainakin Yhdysvallat, Kanada, Italia, Etelä-Korea ja Hongkong ovat kertoneet tarjoavansa evakuointilentoja kansalaisilleen, jotka ovat olleet jumissa karanteeniin asetetulla risteilyaluksella helmikuun alusta lähtien.

Britannia ei kuitenkaan ole ilmoittanut aikeistaan evakuoida kansalaisiaan, mikä on aiheuttanut suuttumusta brittimatkustajien keskuudessa.

Yksi laivalla jumissa olevista briteistä julkaisi sunnuntaina Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) videon, missä hän sättii kovin sanoin kotimaataan. David Abel kertoo seuraavansa turhautuneena, kuinka muiden maiden kansalaisille on luvattu pääsy pois risteilijältä.

– Tuntuu, kuin meidät olisi unohdettu. Tuntuu, ettette aidosti välitä meistä ja että ette itse asiassa halua meitä kotiin, tilittää Abel videolla, jossa hän vaatii Britannian hallitusta ryhtymään muiden maiden tavoin evakuointitoimiin.

Britannian ulkoministeriön tiedottaja kertoo, että maan viranomaiset ”työskentelevät kellon ympäri varmistaakseen Britannian kansalaisten hyvinvoinnin.”

Diamond Princess -aluksella on todettu nyt yhteensä 355 tartuntaa. Laivalla oli Japaniin saapuessa 3 700 ihmistä, joista reilut 1 200 on terveysministeriön mukaan testattu. Myös osa matkustajista, joilla ei ole testeissä todettu koronavirusta, on päästetty aluksesta pois.

Kambodža ja Malesia kiistelevät turistin koronavirusdiagnoosista

Samaan aikaan Malesiassa viranomaiset vakuuttavat, että heidän tekemänsä koronavirusdiagnoosi amerikkalaisturistille on oikea.

83-vuotias amerikkalaisnainen lensi perjantaina Kambodžasta Malesiaan, missä hänellä todettiin koronavirus.

Nainen oli ollut matkustajana MS Westerdam -ristelijällä, jonka pääsy estettiin useiden maiden satamiin kahden viikon ajan koronaviruspelkojen vuoksi. Lopulta Kambodža antoi laivalle luvan rantautua Sihanoukvillen satamaan.

MS Westerdamilta maihin nousseet turistit vilkuttivat kanssamatkustajilleen Sihanoukvillen satamassa Kambodžassa 14. helmikuuta. MAK REMISSA/ EPA

Kambodžan viranomaiset kertovat testanneensa maihin tulleet matkustajat koronaviruksen varalta. Viranomaisten mukaan testitulokset olivat negatiivisia.

Kambodža on nyt kehottanut Malesiaa testaaman naisen uudelleen.

Malesian varapääministeri Wan Azizah Wan vakuutti lehdistötilaisuudessa, että testin tulos on oikea. Hänen mukaansa nainen on testattu jo kahdesti, ja molemmat testit kertovat hänen kantavan virusta.

Tieto tautitapauksesta on aiheuttanut pelkoa niiden 200 matkustajan ja 747 työntekijän keskuudessa, jotka ovat yhä kambodžalaissatamassa olevalla laivalla. Monet heistä oli tarkoitus evakuoida Malaysian Airlinesin lennoilla Kuala Lumpuriin, mutta nyt lennot on peruttu koronatapauksen vuoksi.

– Olimme niin lähellä päästä viimein kotiin, mutta nyt olemme takaisin limbossa, kuvasi eräs matkustaja.

Lähteet: AFP, Reuters