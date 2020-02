Herätys: Työnantajat havahtuivat mielenterveysongelmiin, tuulet jatkuvat kovina myrskyn jäljiltä, turvapaikanhakijoita menee Suomesta Ranskaan

Mielenterveysongelmiin on työpaikoilla pakko puuttua, sillä ne ovat kipuamassa tuki- ja liikuntaelinsairauksien rinnalle ja ohikin.

Mielenterveysongelmiin on työpaikoilla pakko puuttua, sillä ne ovat kipuamassa tuki- ja liikuntaelinsairauksien rinnalle ja ohikin. Markku Pitkänen / Yle

Monella työpaikalla on havahduttu mielenterveysongelmien kasvuun viime vuosina. Ongelmien hoitaminen ajoissa vähentää sairauspoissaoloja ja tuo siten selviä säästöjä. Mielenterveysongelmiin on työpaikoilla pakko puuttua, sillä ne ovat kipuamassa tuki- ja liikuntaelinsairauksien rinnalle ja ohikin. Mielenterveysongelmat ovat Kelan mukaan lisääntyneet jyrkästi.

Tuuli nosti jalankulkijan takinhelmaa Helsingin Kauppatorilla sunnuntaina. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Atlantilta noussut Dennis-myrsky nosti kovimmat tuulet Pohjanmaan rannikolla. Puuskissa tuulet voimistuivat lähelle 30 metriä sekunnissa. Maa-alueilla tuuli ei voimistunut myrskylukemiin. Yön jäljiltä noin 2000 taloutta oli vielä aamuviideltä ilman sähköjä. Enimmillään ilman sähköjä oli yön aikana noin 16 000 kotia. Päivän aikana tuulet jatkuvat voimakkaina etenkin maan etelä- ja keskiosissa maata.

Sote-palvelut itse järjestävissä kunnissa on isoja, mutta myös pieniä

Kauko ja Anna-Liisa Jaskari asioivat usein Lapuan terveyskeskuksessa. Anna-Liisa Jaskari sanoo, että lääkärille pääsee nopeasti, oli sitten kyseessä päivystysasia tai muu tarve käydä lääkärillä. Pasi Takkunen / Yle

Manner-Suomen kunnista yli 70 kuntaa järjestää edelleen sosiaali- ja terveyspalvelunsa itsenäisesti. Mukana on isoja kaupunkeja, mutta suurin osa näistä kunnista on alle 20 000 asukkaan kuntia. Monet pikkukunnat ovat vaikeuksissa sotensa kanssa, mutta joukossa on myös menestyjiä.

"Täällä minua kuunnellaan, Suomessa ei edes yritetty auttaa"

Afganistanilainen Ehsan Rahimi lähti Ranskaan hakemaan turvapaikkaa, kun ei omien sanojensa mukaan saanut Suomesta apua. Juha Nurminen

Pariisin pohjoispuolella sijaitsevassa Porte d’Aubervilliersin telttakylässä asuu paljon kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita Irakin ja Afganistanin kansalaisia. Monet heistä ovat tulleet Pariisiin Suomesta, Ruotsista tai Saksasta. Yksi leirin asukkaista oli 19-vuotias Ehsan Rahimi, joka tuli Ranskaan Suomesta viime syksynä.

Sää on edelleen epävakaista ja tuulista, mutta lauhaa

Tuuli jatkuu maanantaina puuskissa voimakkaana. Sateet heikkenevät, aamulla sataa vielä kaakossa. Lapissa lumisade jatkuu. Sää on lauhaa. Etelässä lämpötila on lähipäivinä 5 asteen tuntumassa ja Lapissakin on vain heikkoa pakkasta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.