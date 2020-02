John Legend Pori Jazziin

Yhdysvaltalaisartisti John Legend esiintyy tänä kesänä Pori Jazz -festivaaleilla. Hän tähdittää Kirjurinluodon torstaikonserttia yhdessä muun muassa Herbie Hancockin kanssa

Legend esiintyi Porissa viimeksi vuonna 2013. Samana vuonna julkaistiin hänen suurin hittinsä All of Me.

Laulaja, säveltäjä, näyttelijä ja tuottaja on noussut sen jälkeen maailmanlaajuiseen suosioon.

Hän on ensimmäinen afrikanamerikkalainen mies, joka on voittanut Yhdysvaltojen neljä merkittävintä viihdealan palkintoa: televisioalan Emmyn, musiikkialan Grammyn, elokuva-alan Oscarin sekä teatterialan Tonyn. Neljän palkinnon EGOT-kerhoon on päässyt tähän päivään mennessä vain 15 henkilöä.

Esimerkiksi Grammy-palkintoja Legend on voittanut jo yksitoista.

Parhaillaan John Legend juontaa The Voice of USA -ohjelmaa toisen Porin Jazziin saapuvan artistin, Gwen Stefanin kanssa.

Legend on julkaissut urallaan kuusi studioalbumia. Uusimman kappaleensa, Conversations in the Dark, hän julkaisi tammikuussa.