Leila Buurin ekologinen keittiöremontti syntyi satasilla kirpparilöydöistä: “Vaihdoin vain vetimet ja maalasin jääkaapin” – vertaa kuvia ennen ja jälkeen

Leila Buur osti asunnon Mikkelin keskustasta viime syksynä. 1980-luvulla rakennetussa kaksiossa oli alkuperäinen, jo kulahtanut keittiö. Se ei miellyttänyt Buuria ja hän alkoi suunnitella keittiöremonttia.

Upouusien kalusteiden hankkiminen kuitenkin mietitytti. Keittiöremontti olisi kallis. Buur alkoi pohtia, miten voisi säästää rahaa.

Vanhojen tavaroiden käyttöiän jatkaminen oli jo entuudestaan lähellä Buurin sydäntä ekologisuuden takia. Esimerkiksi keittiön pöytä ja tuolit oli jo hankittu kierrätyskeskuksesta. Ehkä keittiökaappien ja kodinkoneiden kanssa voisi tehdä saman?

Buur alkoi selailla nettikirpputoreja. Myynnissä oli valtava määrä käytettyjä keittiökalusteita. Pelko siitä, että tarjolla olisi vain loppuun kulutettuja hirvityksiä, hälveni hetkessä.

– Monet kaapit olivat niin uusia, että mietin, miksi nämä ihmiset ovat edes tehneet keittiöremonttia, Buur sanoo.

Leila Buurin kaksion keittiö ennen remonttia ja remontin jälkeen. Astianpesukone odottaa vielä puista etulevyä.

Aalto-yliopiston resurssitehokkaan rakentamisen professori Matti Kuittisen mukaan remontointi on oiva tilaisuus vaikuttaa hiilijalanjälkeensä. Yhä useampi pohtii Buurin tavoin, miten keittiön voisi uudistaa, mutta vahingoittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

– Siinä voi helposti tehdä ympäristöystävällisiä ja resurssitehokkaita valintoja.

Ekologisen remontoinnin ja rakentamisen perussääntö on välttää uuden rakentamista. Hyvänä kakkosena tulee vanhan kunnostaminen.

Vaikka nettipalstoilla oli paljon tarjontaa käytetyistä keittiöistä, Buur joutui touhuamaan mittanauhan kanssa kerran jos toisenkin, ennen kuin löysi sopivat kalusteet. Lisäksi hän halusi löytää keittiön läheltä, jotta sitä pääsisi katsomaan, eikä kuljetus aiheuttaisi ongelmia.

Kirsikkapuun värinen, 2000-luvun alun keittiö löytyi muutaman kilometrin päästä asunnolta.

– Ihastuin keittiöön, koska kaapit ovat massiivipuisia. Jos joskus kyllästyn keitiiöön, voin hioa ja maalata ovet. Nyt vaihdoin vain vetimet ja maalasin jääkaapin. Maksoin siitä vain 100 euroa, Buur kertoo.

Leila Buur teki suuren osan keittiöremontista itse. Esa Huuhko/Yle

Suurinta osaa keittiöistä ei voi kierrättää uusiomateriaaleiksi

Käytettyjen kaapistojen hankkiminen on hyvä keino vähentää ympäristökuormitusta. Keittiönkaappien materiaaleina käytetään yleensä lastulevyä ja MDF-kuitulevyä, jotka päällystetään melamiinikalvolla, eikä niitä voi kierrättää Suomessa. Buurin löytämiä massiivipuisia keittiöitäkin on, mutta harvemmassa ja ne ovat kalliimpia.

Käytöstä poistetut keittiöt menevät Suomessa poltettavaksi. Esimerkiksi Puolassa on kehitetty kierrätysjärjestelmä, jossa kaapit käytetään uusioraaka-aineena puulevytuotannossa.

– Metsien ansiosta neitseellisen puuraaka-aineen hinta on Suomessa niin alhainen, ettei meillä ei ole ollut pakottavaa tarvetta puulevyjen kierrätyksen petraamiseen. Tässä olisi yhteiskunnallisella tasolla parantamisen paikka, Kuittinen sanoo.

Buur aikoi alunperin maalata uuden keittiönsä mustaksi. Kun kaapit tuotiin uuteen kotiin, hän huomasi pitävänsä sittenkin kirsikan värisestä puusta ja päätyi vaihtamaan vain vetimet kaappeihin ja laatikoihin.

Vanhat harmaat vetimet vaihtuivat nykyaikaisempiin mustiin. Esa Huuhko/Yle

Maalaaminen ja vetimien vaihto ovat hyviä esimerkkejä ekologisista ratkaisuista, joita keittiöremontissa voi tehdä. Monen keittiön ilme uudistuu pelkästään niillä ilman uusien kalusteiden hankkimista.

Vaihtoehtoisesti uutena voi hankkia pelkät kaappien ovet ja jättää vanhat rungot käyttöön. Maalaaminen kuitenkin kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin ovien uusiminen kokonaan.

Professori Matti Kuittinen teki äskettäin oman kotinsa keittiöremontin vaihtamalla pelkät kaappien ovet ja laatikoiden etulevyt uusiin. Helpoksi kuviteltu homma oli kaikkea muuta.

Keittiökalustevalmistajat uusivat mallistojensa mitoituksia tietyin määräajoin, eivätkä uudet mallit sopineet Kuittisen vanhoihin kaapin runkoihin. Lopulta uudet ovet piti tehdä mittatilauksena.

Samalla rahalla, jonka Kuittinen laittoi pelkkiin oviin, hän olisi saanut kokonaan uuden keittiön. Keittiömyymälöissä Kuittisen suunnitelma aiheuttikin silmien pyörittelyä.

– Perustelin sitä sillä, että jos rahaa virtaakin enemmän, materiaalia virtaa vähemmän.

Buur teki keittiönsä yhdelle seinälle tiiliseinää muistuttavan pinnan. Hän teippasi seinään tiilikuvion ja laittoi päälle laastia. Lopuksi hän poisti teipit ja maalasi seinän. Esa Huuhko/Yle

Keittiönkaapit itsessään eivät ole suuri ympäristörasite, sillä ne ovat puupohjaisia. Yhden kaapin hiilijalanjälki on sama, kuin yhden pihvin tai juustokilon.

Remontin hiilijalanjäljen kannalta kaappeja olennaisempia ovat kodinkoneet sekä seinä- ja lattiapintojen materiaalit. Kuittinen neuvoo kiinnittämään huomiota etenkin lattian ja kaappien välitilan materiaaleihin. Eniten kuormitusta aiheuttavat esimerkiksi poltetut keraamiset laatat ja vinyylilattiat. Vähiten kuormittavat puupohjaiset materiaalit.

Keittiön kylmälaitteet yksistään voivat haukata jopa viidenneksen koko kodin energiankulutuksesta. Niitäkään ei silti kannata uusia ennen aikojaan.

Valkoisesta jääkaapista tuli musta

Leila Buuria ei miellyttänyt uuden asunnon kermanvärinen ja ikiajoiksi likaantunut jääkaappi sen enempää kuin vanha keittiökään. Jääkaappi oli kuitenkin vain muutaman vuoden vanha ja täysin toimiva, joten sen pois heittäminen tuntui tuhlaukselta. Buur päätti kokeilla onnistuisiko jääkaapin maalaaminen.

– Laitoin tartuntapohjamaalin alle ja maalasin kaapin mustaksi. Pelkäsin, että jäljestä tulisi suttuinen, mutta olen oikein tyytyväinen lopputulokseen.

Upouusi jääkaappi olisi saattanut olla Buurin maalaamaa vanhaa laitetta energiatehokkaampi. Ekologisuuteen vaikuttavat kuitenkin muutkin asiat kuin pelkkä käytöstä aiheutuva kulutus. Huomioon pitäisi ottaa myös uuden kaapin valmistuksen aiheuttama kuormitus, rahdin hiilijalanjälki ja kierrätyksen aiheuttama kuormitus.

Buur maalasi jääkaapin viereiset eteisen kaapit samalla maalilla kuin jääkaapin. Esa Huuhko/Yle

Kuittinen kehottaa miettimään ennen vanhan laitteen pois heittämistä, kuinka hyvässä kunnossa se on, ja miten hyvin se palvelee käyttäjiään.

Monesti ajatellaan, että vanhojen kodinkoneiden päivittäminen uusiin olisi ekoteko, mutta se haiskahtaa viherpesulta.

Keittiöremontin hiilijalanjälki on pieni suhteutettuna muuhun kulutukseen

Buurin käytettynä ostettu keittiö on valmistettu 2000-luvun alussa. Siinä on huomioitu jätteiden kierrätys huonommin kuin nykyaikaisemmissa keittiöissä. Buur on ostanut roskakaapin jätevaunuun lisää lokeroita jätteiden lajittelua varten.

Kuittinen kehottaa remontoijaa pohtimaan lajitteluratkaisuja ja sitä, miten helppoa uudessa keittiössä on elää ekologisesti. Esimerkiksi uutta jääkaappia hankkiessa kannattaa ostaa sellainen, missä lihat ja kasvikset voidaan säilyttää omissa, niille sopivissa lämpötiloissa. Se vähentää energiankulutusta.

Sillä, miten ekologisesti uudessa keittiössään elää, on paljon suurempi merkitys luonnolle kuin remontissa tehtävillä valinnoilla.

Buur sai keittiön työtason ilmaiseksi käytettynä. Hän maalasi sen mustaksi. Esa Huuhko/Yle

Keittiöremontin aiheuttama ympäristökuormitus on kestovertosuomalaisen elämässä melko pieni. Rakentamisen hiilijalanjälki on yleisesti joitakin satoja kiloja neliömetriä kohden.

Jos esimerkiksi kymmenen neliömetrin keittiön kunnostamisen hiilijalanjälki on karkeasti arvioiden noin 5000 kiloa, se on vähän verrattuna joka vuosi tavallisesta elämisestä syntyviin päästöihin. Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on 10 000 kiloa vuodessa.

– Keittiöitä ei remontoida kovin usein, joten yksittäisen ihmisen kohdalla puhutaan erittäin pienistä vaikutuksista, Kuittinen sanoo.

Tästä huolimatta remontin valinnoilla on Kuittisen mielestä suuri merkitys. Kun kuluttaja tekee ekologisen valinnan oman päätöksentekonsa ulottuvilla olevissa asioissa, se muuttaa vähitellen koko yhteiskuntaa.

Kuittinen antaa esimerkin asunnon ostosta. Kerrostalossa asuva ei voi päättää, mistä materiaalista hänen kotinsa seinät on tehty. Hän voi kuitenkin päättää, että seuraavan asuntonsa hän ostaa talosta, joka on rakennettu ekologisesti.

Kaksion eteisessä ollut palapeili sai uuden elämän keittiön sokkelina. Esa Huuhko/Yle

Buur kiittelee itseään siitä, että rohkeni hankkia käytetyn keittiön. Tutut varoittelivat työmäärästä ja eteen tulevista ongelmista, mutta Buurille remontti on ollut mieluisa. Eteen ei ole tullut suuria ongelmia ja hän on nauttinut oman luovuutensa käyttämisestä.

Koko keittiöremontti maksoi lopulta alle tuhat euroa. Kalleimpia olivat peiliseinä ja astianpesukoneen etulevy, jonka Buur tilasi uutena. Hintaa madalsi se, että Buurilla oli uuteen ilmeeseen sopiva hella jo omasta takaa.

– Uusi keittiö ei toisi samaa tyydytystä kuin tämä. Rohkenin kuulostella itseäni ja omia toiveitani, ja nyt keittiö on ihan minun näköiseni. Olen tosi tyytyväinen.