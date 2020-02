Viiden puolueen valtuutetut haluavat, että Tampere julistaa ilmastohätätilan – hanke on Suomessa tiettävästi ensimmäinen

Viiden eri puolueen valtuutetut esittävät, että Tampere julistaa ilmastohätätilan. Aloite asiasta jätetään Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa tänään maanantaina. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen ilmastohätätilahanke Suomessa.

– En tiedä yhtään vastaavaa hanketta kuntatasolla tai muutenkaan Suomessa. Esimerkiksi eduskunta tai hallitus ei ole tehnyt tällaista julistusta, kertoo hankkeen Tampereella käynnistänyt Oras Tynkkynen (vihr.).

Tynkkysen lisäksi aloitteen ovat allekirjoittaneet sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi ja rivivaltuutetut Jouni Markkanen (kok.), Noora Tapio (vas.) sekä Vilhartti Hanhilahti (kesk.).

Tähän mennessä ilmastohätätilan on julistanut jo liki 1 400 kaupunkia, valtiota ja aluetta, joissa asuu yhteensä yli 800 miljoonaa ihmistä. Joukossa ovat muun muassa Euroopan unioni, Lontoo, Bryssel, Pariisi ja New York. Kannanottojen sisällöt ja muodot vaihtelevat paikasta toiseen, mutta perusviesti on sama: ilmastokriisi on polttava uhka ja toimilla on kova kiire.

Hiilineutraali Tampere 2030

Oras Tynkkysen mukaan muiden ryhmien valtuutetut oli yllättävänkin helppoa saada mukaan hankkeesee.

– Mietin tökkiikö hätätila maltillisia tamperelaisia valtuutettuja tässä kärkevöityneessä yhteiskunnallisen keskustelun kulttuurissa. Mutta eipä tökkinyt. Ehkä se kertoo siitä, miten hyvin nykyään yleisesti ymmärretään, kuinka vakavasta asiasta ilmastokriisissä on kyse, Tynkkynen kertoo.

Tampere on jo sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä ja pyrkinyt pitkään vähentämään päästöjä. Aloitteen allekirjoittajien mielestä ilmastohätätilan julistaminen olisi kaupungin linjalle luontevaa jatkoa.

– Tampereellakin julistus voisi auttaa lisäämään tietoisuutta ilmastokriisin vakavuudesta ja vauhdittaa edessä olevia välttämättömiä toimia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, valtuutetut kirjoittavat tiedotteessaan.

Hätätilajulistus on nimensä mukaisesti symbolinen teko, joka ei välttämättä johda välittömiin toimiin.