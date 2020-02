Laivoista halutaan aiempaa kevyempiä, jotta energiatehokkuus paranee – ulkomainen poppeli syrjäyttää suomalaiset puulajit hyttikalusteissa

Pienilläkin asioilla on merkitystä, kun laivan elinikä lasketaan vuosikymmenissä.

Porin Puukalusteella on kädet täynnä töitä laivateollisuuden tilauksista. Yritys tekee parhaillaan hyttikalusteita laivaan, joka menee espanjalaiselle korjaustelakalle kevään aikana.

Aluksen painoon liittyvät asiat heijastuvat kalustefirman toimintaan. Hyttikalusteisiin tuleva materiaali on ainakin osittain muuttumassa kevyempään.

– Edellinen tilaus tehtiin vielä lastulevyrunkoisena, mutta nyt käytetään poppelivaneria, kertoo toimitusjohtaja Antti Hacklin Porin Puukalusteesta.

Poppelilevy on kotimaista lastulevyä kevyempää. Tapio Termonen / Yle

Hacklinin mukaan poppelivaneri on 30–40 prosenttia kevyempää kuin perinteinen lastulevy. Poppelilevyä tuodaan Suomeen Etelä-Euroopasta.

Paino koitetaan saada mahdollisimman alas

Raumalla laivoja rakentavan RMC:n varatoimitusjohtaja Timo Suistio kertoo, että kaikki painoon liittyvät asiat ovat erittäin tärkeitä laivan suunnittelussa. Ne vaikuttavat suoraan muun muassa laivan painopisteen sijaintiin ja sitä kautta esimerkiksi laivan kokoon.

– Painonhallinta on erittäin keskeinen osa laivan suunnittelua, Suistio sanoo.

Painolla on suora vaikutus myös aluksen energiatehokkuuteen. Asia on hyvin merkittävä, sillä Suistion mukaan puolet varustamojen kuluista on polttoainekuluja.

Isot matkustajalaivat voivat painaa jopa kymmeniä tuhansia tonneja. Oman painonsa lisäksi ne ottavat lastia, joka nostaa aluksen kokonaispainoa eli uppoumaa. Arkhimedeen lain mukaan kelluva alus syrjäyttää yhtä paljon vettä kuin sen uppouma on.

Rauman telakalla rakennetaan parhaillaan matkustaja-autolauttaa Vaasan ja Uumajan väliselle reitille. Sitä tulee teräsrunkoinen alus, jonka painauma nousee yli 10 000 tonniin. Myös tässä aluksessa paino pyritään saamaan mahdollisimman alas.

– Kyllä se on ihan määrätietoista valintaa, sanoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Raumalla rakennettavan aluksen ensimmäinen kölilohko painaa 210 tonnia. Tapio Termonen / Yle

RMC:n varatoimitusjohtaja Timo Suistion mukaan aluksen painoon voidaan vaikuttaa monilla eri materiaalivalinnoilla, mutta toisaalta materiaalin valintaan vaikuttavat myös monet muut ominaisuudet kuin sen paino.

– Laivan rakentamisessa on niin monta eri asiaa. Kaikki vaikuttavat kaikkeen, Suistio sanoo.

Säästö lasketaan vuosikymmenien kulutuksesta

RMC:n varatoimitusjohtaja Timo Suistio laskee, että kalusteiden osuus laivan painossa voi olla muutamia kymmeniä tonneja. Kevyemmillä materiaalivalinnoilla painosta voidaan säästää joitakin tonneja. Se on vähän aluksen kokonaispainoon verrattuna, mutta silläkin voi olla merkitystä.

– Jos keveyttä on saatu yläkerroksien hytteihin, voidaan niiden päälle rakentaa ehkä ylimääräinen kerros. Tai sitten laivasta voidaan tehdä jonkin verran kapeampi. Sekin säästää taas polttoainetta, Suistio kuvailee.

Myös varustamoilla pienetkin asiat halutaan huomioida, sillä laivojen elinkaari on pitkä.

– Kyllä se muutaman promillenkin vaikutus tekee huomattavan säästön, kun 20–30 vuotta kuljetaan, sanoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.