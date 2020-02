Tanssiharrastajien pää ei harhaile koulussa – "Keskittyminen tuo lapsille rauhaa ja on äärimmäisen tärkeää tämän hetkisessä maailmassa"

Tanssilla on lukuisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Tutkimusten mukaan tanssiharrastuksen on todettu muun muassa parantavan koululaisten keskittymiskykyä.

Tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila Taideyliopistosta kertoo, että taiteellinen toiminta saa keskittymään, koska se aktivoi kehoa ja aisteja monipuolisesti.

– Tanssissa keskitytään ensinnäkin motoriseen suoritukseen. Lisäksi on keskityttävä toisiin ihmisiin tilassa, seurattava musiikkia ja kuunneltava. Havaintoprosessien yhdistyminen tekee lapselle ja kenelle tahansa hyvää, sanoo Anttila.

Tanssi on musiikin jälkeen suosituin koululaisten taideharrastus. Neljäsosa Suomen koululaisista kertoo opetusministeriön koululaiskyselyssä harrastavansa (siirryt toiseen palveluun) tanssia.

Pitkäjänteisyys kasvaa tanssien

Riihimäen seudulla toimivassa Etelä-Hämeen Tanssiopistossa (siirryt toiseen palveluun) keskittymisestä puhutaan usein tanssitunneilla ja sitä harjoitellaan aktiivisesti.

– Keskittyminen on sitä, että pää ei harhaile, vaan keskittyy siihen tanssiin, sanoo 10-12-vuotiaiden ryhmässä balettia tanssiva Ronja Laitinen. Tanssikaverit Inna Heikkinen ja Linnea Valtanen nyökkäilevät vieressä.

Tytöt ovat huomanneet, että ajatukset eivät harhaile myöskään koulussa.

– Jos luokassa hälinää, niin keskittymiskykyä voi käyttää sielläkin, sanoo Linnea Valtanen.

Tanssitunti tarjoaa lapsille rauhallisen hetken. Kati Turtola / Yle

Myös Ronja Laitisen äiti, kärköläläinen Nina Palttala on huomannut, että balettiharrastus on lisännyt perheen kahden tyttären keskittymiskykyä.

– He ovat vilkkaita lapsia. Esimerkiksi paikallaan pysyminen ruokapöydässä on helpompaa. Oletan myös, että koulumaailmassa tanssi on auttanut. Pitkäjänteisyys kasvaa.

Taide auttaa keskittymään

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi lokakuussa 2019 raportin (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan tanssilla on yhteyksiä muun muassa kielelliseen oppimiseen ja keskittymiskykyyn luokkahuoneessa.

Keskittymisen taustalla saattaa olla myös kokemus mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä. Tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila kertoo, että taiteelliset harrastukset koetaan usein hyvin merkityksellisinä, koska niissä saa tuoda esiin omaa itseään, omia mielipiteitään ja luovuutta.

Keskittymisen lisäksi tanssin sosiaalinen luonne ja vuorovaikutus voivat vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen.

– Usein lasten tanssiopetuksessa ensimmäisiä opeteltavia asioita on se, miten jaetaan ja annetaan tilaa toisille. Samalla opitaan kunnioittamaan ja huomioimaan muita tilassa olevia, sanoo Anttila.

Mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemus on hyvinvointia, oppimisvalmiuksia ja koko elämänhallintaa lisäävä tekijä. Kati Turtola / Yle

Yli 80 oppilaitosta (siirryt toiseen palveluun) Suomessa antaa taiteen perusopetusta tanssitaiteessa. Näissä oppilaitoksisssa opiskelee noin 30 000 kouluikäistä tanssiharrastajaa, arvioi toiminnanjohtaja Hannele Niiranen. Tarkkaa määrää kaikista tanssin harrastajista ei tiedetä, sillä erilaisten tanssikurssien ja harrasteryhmien järjestäjiä on lukuisia.

Keskittyminen on taito, jota voi harjoitella

Rehtori Maiju Miladin mukaan keskittyminen ei ole taito, joka olisi ihmisellä valmiina ominaisuutena, sitä voidaan opettaa.

– Opettaja ohjaa lapsia suuntaamaan huomionsa tiettyyn asiaan. Sen jälkeen oppilas saa suoraa palautetta opettajalta, että näkyykö keskittyminen ja ajattelu liikesuorituksessa.

Milad sanoo, että opettajan tehtävä on suunnata oppilaan keskittymistä.

– Uskon, että tätä kautta keskittymiskyky voi siirtyä lapsilla myös koulumaailmaan ja muualle elämään.

Taideaineita on vähennetty ajattelematta seurauksia

Taideaineiden opetus kouluissa on vähentynyt. Anttila kertoo, että esimerkiksi musiikissa viikkotunteja on vähennetty yhdestätoista tunnista kuuteen. Muutos mietityttää tutkijaa.

– Vähennyksiä on tehty ennakoimatta seurauksia. Samalla peruskoulun opetukseen on lisätty erinäisiä muita elementtejä.

Muilla elementeillä Anttila viittaa opetuksessa käytettävin digitaalisten välineiden määrään.

– Digitaalisuus on tietenkin tätä päivää, mutta ruutuaika lisääntyy nyt sekä koulussa että vapaa-ajalla. Tällainen yhtälö ei voi toimia kovin pitkään. Vielä ei voida tarkalleen tietää, mitä muutoksesta seuraa, mutta ennustukset eivät ole kovin hyviä.

Samoilla linjoilla on Etelä-Hämeen Tanssiopiston rehtori Maiju Milad. Keskittyminen tuo rentoutta ja saattaa olla hyvin vapauttava kokemus lapsille.

– Lapsilla on oikeus unohtaa some. Keskittyminen tuo lapsille rauhaa ja on äärimmäisen tärkeää tämän hetkisessä maailmassa, sanoo Maiju Milad.

