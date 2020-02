7 metriä korkeita Muumitaloja alkaa nousta Suomeen ja maailmalle – ensimmäinen tulee Kotkaan

Leikkivälinevalmistaja Lappset Groupin sarjatuotannossa valmistuva Muumitalo on löytänyt ensimmäisen kotipaikan.

Kotkaan tulee uudenlainen muumipuisto, jollaista ei ole ennen nähty yleisissä leikkipuistoissa.

Katariinan meripuistoon nousee seitsemän metriä korkea Muumitalo, muumiaiheisia leikkivälineitä sekä Muumilaakso-lastenohjelmasta tuttu kaarisilta.

Kyseessä on ensimmäinen leikkipuistoja valmistavan Lappset Groupin sarjatuotantoon tehty muumipuisto.

Muumitalon piha -nimisiä kokonaisuuksia markkinoidaan julkisiin leikkipuistoihin ympäri maailmaa. Lappset Groupin mukaan kiinnostusta tuotteisiin on tullut muun muassa Ruotsista, Norjasta ja Aasian maista.

Kotkan muumipuiston suunnittelussa on ollut tiiviisti mukana kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen.

– Tarkemmat suunnitelmat ovat vielä pöydällä. Toimitus on tulossa maaliskuun loppuun mennessä elementteinä, jotka kuitenkin pyritään saamaan pystyyn ensi kesäksi, Heikki Laaksonen kertoo.

Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen on ollut mukana suunnittelemassa Kotkaan uutta muumiaiheista puistoa. Arkistokuva. Pyry Sarkiola / Yle

Muumitaloon tulee kolme kerrosta, joihin perheen pienimmätkin pääsevät kiipeämään. Ylimmästä kerroksesta voi laskea liukumäkeä pitkin alas maahan.

Katariinan meripuistossa on nykyisin pienempi Muumi-teemainen leikkialue, jonka välineet on valmistanut Puuha Group. Leikkipaikalla on muun muassa liukumäki ja keinuja. Ne siirretään uuden Muumipuiston tieltä kaupungin toiselle puolelle Karhuvuoressa sijaitsevan päiväkodin läheisyyteen.

Lappset Group on sopinut Kotkan kaupungin kanssa käyttävänsä Katariinan muumipuistoa markkinoinnissa. Markkinointihyödyn takia kaupunki saa puiston noin puoleen hintaan ja maksaa siitä kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksosen mukaan enintään 30 000 euroa.

Viimeisin työ

Muumipuisto jää yhdeksi Laaksosen viimeisimmistä aikaansaannoksista kaupungissa, josta hän jää ensi kesänä eläkkeelle yli 40 vuotta kestäneen uran jälkeen.

Laaksosen työuran aikana Kotkan puistot ovat kokeneet ison muodonmuutoksen. Puistot ovat saaneet paljon mainetta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Viime kesänä kolme Kotkan puistoa sai kansainvälistä laadusta kertovan Green Flag -tunnustuksen. Se myönnettiin Sapokan vesipuistolle, Katariinan meripuistolle ja Karhulan Jokipuistolle.

Yhteensä saman tunnustuksen saaneita puistoja on Suomessa kuusi kappaletta.

Tänä vuonna Kotkan kaupunki aikoo hakea Green Flag -tunnustusta kahdelle uudelle puistolle: Sibeliuksenpuistolle ja Fuksinpuistolle.

Puutarhaneuvos Heikki Laaksonen itse sai viime viikolla elämäntyö-stipendin, jonka Viherympäristöliitto myönsi ensimmäistä kertaa historiansa aikana. Tunnustuksella puutarha-alan ammattilaiset halusivat kiittää Laaksosta mittavasta työstä Kotkan kaupungin viheralueiden ja viihtyisyyden hyväksi.

