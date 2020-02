Lukujärjestys myllättiin uusiksi ja nyt oppilaat harrastavat keskellä koulupäivää – puolen tunnin liikkumisen jälkeen on virtaa oppitunnille

Kuudesluokkalainen Pyry Keinänen on mukana Hiltulanlahden koulun kerhossa. Keinäsen oma opinahjo on Kaislastenlahden koulu, joka toimii väistötiloissa Hiltulanlahdessa.

Kuopiolaisen Hiltulanlahden koulun salissa pelataan Kaaos-peliä. Oppilaat juoksevat ympäriinsä etsimässä erilaisia emojeita.

Keskellä koulupäivää on menossa viides- ja kuudesluokkalaisille tarkoitettu kerho. Se kokoaa vähintään 30 oppilasta harrastamaan Kuopion kaupungin nuorisotoimen johdolla.

Kerho on aina ruokatunnin yhteydessä olevan pitkän välitunnin aikana ja niitä järjestetään kolmena päivänä viikossa eri-ikäisille oppilaille.

Kerhoihin voi mennä spontaanisti. Ne ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja niitä järjestävät koulun ulkopuoliset toimijat.

– Positiivista on myös se, että koulupäivä ei pitene kerhon takia, sanoo Hiltulanlahden koulun rehtori Harri Korteniemi.

Maksuttomat harrastukset koulupäivien yhteydessä ovat myös Suomen hallituksen työlistalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän miettimään toteutusta. Niin sanotussa Suomen mallissa (siirryt toiseen palveluun) ajatus on, että lapset ja nuoret voisivat toivoa itse, millaisia harrastuksia he haluavat koulupäivän yhteyteen.

Harrastukseen ei voisi kuitenkaan mennä spontaanisti, vaan siihen sitouduttaisiin esimerkiksi yhden lukukauden ajaksi kerrallaan.

Kaaos-pelissä oppilaat etsivät salista lappuja, joissa on erilaisia emojia. Sami Takkinen / Yle

Malli kiinnostaa Kuopiossa. Kaupungissa ollaan valmiita laajentamaan keskellä koulupäivää tapahtuva kerhotoiminta kaikkiin kouluihin.

Rahoitus ja tarkempi aikataulu selviävät kuitenkin vasta kevään kehysriihen jälkeen huhtikuussa.

– Toiveissa on, että tätä päästäisiin pilotoimaan jo ensi syksynä, kertoo työryhmän päävastuullisena sihteerinä toimiva opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen johtaja Henni Axelin.

Kerhon jälkeen päivä jatkuu virkeämmin

Hiltulanlahden koulussa keskellä koulupäivää kokoontuvat kerhot aloittivat viime syksynä, samassa yhteydessä, kun koulu muutti uusiin tiloihin. Samalla haluttiin myllätä myös koulupäivän rakenne uusiksi.

Ennen sitä koulujen kerhot on järjestetty pääsääntöisesti koulupäivän ulkopuolella ja ne jatkavat edelleen.

Uusia päiväkerhoja järjestävät 1.–2. -luokan oppilaille arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ja vanhemmille oppilaille paikallinen Kallaveden seurakunta ja Kuopion kaupungin nuorisotoimi.

Kerhoissa voivat käydä myös Hiltulanlahdessa väistötiloissa olevat Kaislastenlahden koulun oppilaat.

– Tämä on helpottanut väistökoulussa olevien sulautumista mukaan joukkoon, Korteniemi kertoo.

Hyvää on myös se, että eri-ikäiset oppilaat ovat nyt luontevasti tekemisissä toistensa kanssa.

Taustalla on myös ajatus siitä, että koulussa pitää olla mukavaa.

– Siihen pitäisi Suomessa panostaa. Kouluun tultaisiin ja sieltä lähdettäisiin hymyssä suin, Korteniemi sanoo.

Hiltulanlahden koulun rehtori Harri Korteniemi pohtii, miksi harrastamista on vain sellainen tekeminen, josta täytyy maksaa. On hyvä, että koulussa pystytään tarjoamaan ilmainen harrastus, toteaa puolestaan Kuopion kaupungin perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen (takana kuvassa). Sami Takkinen / Yle

Keskiviikkona kerhossa olevat viides- ja kuudesluokkalaiset antavat siitä positiivista palautetta: Kerhossa liikutaan paljon, samalla kunto kohenee ja kerhon jälkeen jaksaa keskittyä taas paremmin opiskeluun.

Kaaos-peliä vetävä Kuopion kaupungin nuorisonohjaaja Henna-Riina Heikura kertoo, että toiminta on aika liikuntapainotteista.

– Tehdään tällaisia Kaaos-pelin kaltaisia spesiaalijuttuja, joita ei normaalisti välitunnilla tehdä, Heikura kertoo.

Nuorisonohjaajan tavoitteena on oppia tuntemaan oppilaat, joista suurin osa siirtyy samaan yläkouluun, jossa hän tekee itse välituntityötä. Siksi suunnitelmissa on pelata välillä lautapelejä.

– Silloin olisi enemmän aikaa jutella ja tutustua oppilaisiin, Heikura sanoo.

Hiltulanlahden koulussa on tavoitteena laajentaa kerhotoiminta viiteen päivään viikossa. Kerhoja voidaan järjestää vielä sitäkin enemmän, mutta haasteena on löytää niille ulkopuolisia vetäjiä.

– Aika harvan ohjaajan on mahdollista tulla koululle keskellä päivää, Korteniemi kertoo.

Nuorisonohjaajilta kysytään jo käytävällä, onko tänään varmasti kerho. Kerhossa on käynyt vähintään 30 oppilasta per kerta. Sami Takkinen / Yle

Koulussa alkuvuodesta tehdyn kyselyn perusteella 65 prosenttia vastanneista 177 oppilaasta oli osallistunut lukuvuoden aikana kerhotoimintaan.

Koko koulussa on tällä hetkellä 250 oppilasta, kun mukaan lasketaan myös väistötiloissa olevat oppilaat.

Aiheesta voi keskustella 20.2. klo 23.00 saakka.

