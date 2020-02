Kätilöt väittivät, että äitien ja vauvojen turvallisuus olisi vaarassa – nyt sairaala huomasi, että verensokerimittauksissa on ollut viivettä

Yle uutisoi viikonloppuna, että Oulun yliopistollisen sairaalan vierihoito-osaston kätilöt ovat huolissaan potilaistaan ja uskovat heidän turvallisuutensa olevan uhattuna.

Syynä on kätilöiden mukaan työntekijöiden kiire. Jutussa haastatellut kuusi kätilöä sanoivat, että verensokerimittauksia ei pystytä tekemään ajallaan tai hälytyskellon soittoon ei ehditä heti vastaamaan. Viisi kätilöä kertoi, että myös sydänäänien mittauksissa on viiveitä.

Jutussa sairaalan johto sanoi, että kätilöiden kuvaamia ongelmia ei ole ja että huoli saattaa johtua liiasta tunnollisuudesta.

Maanantaina sairaalassa kuitenkin käytiin tarkemmin läpi henkilökunnan mahdollisista vaaratilanteista tekemiä ilmoituksia. Niissä selvisi, että verensokerimittauksissa on ollut viiveitä.

– Puutteita sydänäänikäyrien seurannassa tai lääkehoidossa ei havaittu, mutta lyhyitä viiveitä verensokerimittauksissa on tapahtunut. Ne eivät kuitenkaan ole olleet potilaille vaarallisia, sanoo Oulun yliopistollisen sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualuejohtajan Eila Suvanto.

Suvannon mukaan tilanteet täytyy käydä rauhassa läpi yksitellen ja pohtia, mikä on ratkaisu- ja kehitysmahdollisuus vastaavissa tilanteissa.

Hänen mukaansa vastaavat ilmoitukset käydään aina läpi. Nyt tapaukset kuitenkin käydään läpi erityisen tarkkaan.

– Koska on herännyt huoli ja on tullut jonkin verran enemmän ilmoituksia ja koska media on kiinnittänyt asiaan huomiota. Silloin on velvollisuus tarkastella ilmoituksia kahta tarkemmin.

