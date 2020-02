Suomeen kosiskeltiin Kyproksesta kiinnostuneita sijoittajia – näin brittikonsultti toi Mänttä-Vilppulan ja italialaisrahoittajan yhteen

Useita konkursseja tehnyt konsultti on tehnyt yhteistyötä muun muassa valtion omistaman Business Finlandin kanssa.

Tällainen on Mänttä-Vilppulan suurhanke Mänttä-Vilppulan pienlentokentän ympärille aiotaan rakentaa 250 miljoonan euron asunto- ja yrityskylä.

Suunnitelmissa on muun muassa kylpylähotelli, toimistokeskittymä ja omakotitaloja, joiden pihaan voisi rullata pienkoneella. Pienkenttää aiotaan pidentää ja laajentaa.

Rahoituksen hankkeeseen on luvannut järjestää italialainen Osanna Group.

Osanna Group on neuvotellut rahoituksen järjestämisestä myös Luumäelle kaavailtuun 100 miljoonan euron lomakylään ja 20 miljoonan euron majoitushankkeeseen Kuopion Tahkolle.

Salaperäisen italialaisen yhtiön ilmestymisestä satojen miljoonien eurojen asunto- ja yritysalueen rahoittajaksi Mänttä-Vilppulaan on paljastunut uutta tietoa.

Ylen tietojen mukaan italialaisen Osanna Groupin tuloa poikkeukselliseen ilmailukylähankkeeseen oli järjestämässä brittiläinen kiinteistösijoituskonsultti.

Konsultin palveluita ovat ostaneet viime vuosina sekä valtion rahoittama Business Finland että kahdeksan kunnan omistama kehitysyhtiö Kainuun Etu.

Myös Seura-lehti (siirryt toiseen palveluun) kirjoitti viikonloppuna konsultin roolista suomalaisissa majoitushankkeissa.

Brittikonsultin näytöt liiketoiminnasta eivät ole erityisen vakuuttavia. Ainakin neljä hänen johtamistaan yrityksistä on mennyt konkurssiin. Tästä huolimatta kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita tarjoava Business Finland on tehnyt miehen kanssa yhteistyötä.

Johtaja Hanna Lankinen Business Finlandista myöntää Ylelle, etteivät he ole selvittäneet brittikonsultin taustoja.

– Lähtökohtaisesti teemme hänen kanssaan yhteistyötä samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin konsulttien kanssa.

Mäntän pienlentokentän ympäristöön suunnitellaan muun muassa omakotitaloja, joiden pihaan voisi rakentaa oman lentokonehangaarin. Lakeside Airpark Finland

Kultaisia viisumeja kahdella miljoonalla eurolla

Nettisivujensa perusteella konsultti on auttanut asiakkaitaan hankkimaan Kyproksen niin kutsuttuja kultaisia viisumeja. Kultaisilla viisumeilla tarkoitetaan järjestelmää, jossa rikkaat henkilöt voivat saada EU-kansalaisuuden sijoittamalla Kyprokseen vähintään kaksi miljoonaa euroa.

EU on arvostellut kultaisia viisumeja. EU-komission mukaan järjestelmä avaa unionin ovet rikolliselle rahalle (siirryt toiseen palveluun) (siirryt HS:n sivuille).

Kansalaisjärjestö Transparency Internationalin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Kypros on kerännyt kultaisilla viisumeilla vuoden 2013 jälkeen lähes viisi miljardia euroa.

Venäläiset ovat suurin kansallisuusryhmä, joka on hankkinut kultaisia viisumeja Kyprokselta.

Konkursseja ja yhtiö Kyproksella

Yle kertoi aiemmin, että Osanna Groupin takaa paljastuu varattomia pöytälaatikkoyrityksiä eikä italialaisyhtiön toteutuneista hankkeista löydy varteenotettavaa näyttöä.

Italialaisen rahoittajan hankkeeseen toi siis brittiläinen konsultti, jonka oma liiketoimien historia ei anna kuvaa uskottavasta kiinteistöalan toimijasta.

Mies on ollut hallituksen jäsen tai osakas ainakin kahdessatoista brittiyhtiössä. Näistä neljä on ajautunut konkurssiin. Myös loppujen yhtiöiden toiminta on pienimuotoista ja yhtiöt ovat pääosin lakkautettuja tai ne ovat varattomia.

Miehellä on yhtiö myös Kyproksen veroparatiisisaarella. Se ei ole toimittanut tilinpäätöksiä maan kaupparekisteriin, joten yhtiön taloudellisesta tilanteesta ei ole saatavilla tietoja.

Mänttä-Vilppulan kaupungin mukaan Osanna Groupin taustat on selvitetty kunnolla. Kaupungin johto uskoo yhtiön kykyyn kerätä rahoitus.

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto päätti kaupungin osallistumisesta Lakeside Airpark Finland -hankkeeseen 27. tammikuuta. Muutama valtuutettu vastusti hanketta. Antti Palomaa / Yle

Kontakti syntyi Kainuun kehitysyhtiön tilaisuudessa Lontoossa

Mänttä-Vilppulan kaupungin edustajat ovat kertoneet aiemmin, että kontakti italialaisiin rahoittajiin sai alkunsa Business Finlandin tilaisuudessa Lontoossa.

Business Finlandin Hanna Lankinen kertoo, että Suomen Lontoon-suurlähetystössä järjestetty tilaisuus oli kuitenkin Kainuun Edun järjestämä. Tilaisuuteen osallistui myös Business Finland, joka on vuosittain mukana useissa kymmenissä vastaavissa tilaisuuksissa eri puolilla maailmaa.

Tilaisuuteen oli kutsuttu 10-20 sijoittajaa, ja tarkoitus oli esitellä heille Suomea sijoituskohteena. Lähetystöön saapui myös Osanna Groupin brittiläinen liikekumppani Roy Goff.

Osanna ja Goffin yritys omistavat suunnilleen puoliksi Suomeen perustetun Osanna ACI Finland Oy:n, jonka kautta rahoitus Mänttä-Vilppulan jättihankkeeseen on luvattu järjestää.

Goff ei antanut Ylelle haastattelua.

Goffin kutsui Lontoon-suurlähetystön tilaisuuteen Kainuun Edun palkkaama brittiläinen konsultti. Suomalaiset toivoivat, että brittikonsultti etsisi tilaisuuteen sijoittajia, jotka voisivat mahdollisesti järjestää rahaa myös Suomeen.

Yhtenä ideana oli, että konsultti hyödyntäisi kontaktejaan sijoittajiin, jotka olivat aikaisemmin olleet kiinnostuneita Kyproksesta.

Konsultti vastasi Ylen sähköpostilla lähettämiin kysymyksiin, että hän ei pysty vielä kertomaan yhteistyöstään Osanna Groupin kanssa salassapitosopimuksen vuoksi.

Yhteistyötä Business Finlandin kanssa

Brittiläinen konsultti kertoo nettisivuillaan tarjoavansa palveluja Suomeen sijoittaville ulkomaalaisille. Yritys muun muassa etsii asiakkailleen kiinteistöihin ja turismiin liittyviä sijoituskohteita.

Konsulttiyritys kertoo järjestävänsä tapaamisia Lontoossa, Helsingissä ja Kyproksen Limassolissa. Se on kertonut myös avaavansa toimiston Helsingissä keväällä 2019, mutta Yle ei löytänyt mitään vahvistusta että näin olisi tapahtunut.

Mänttä-Vilppula hermostui Ylelle ja Seuralle Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Markus Auvinen lähetti Seura-lehden mukaan kaupunginvaltuutetuille sähköpostin, jossa arvosteltiin voimakkaasti median toimintaa.

lähetti Seura-lehden mukaan kaupunginvaltuutetuille sähköpostin, jossa arvosteltiin voimakkaasti median toimintaa. Kaupunginjohtajan mielestä italialaisrahoittaja Osanna Groupista oli levitetty mediassa virheellisiä tietoja.

Mänttä-Vilppulan verkkosivuilla vihjattiin myös oikeustoimista mediaa vastaan.

Vihjaus poistettiin vain vähän aikaan sen julkaisusta.

Ylen Osanna Groupia koskevaan uutisointiin ei ole tullut oikaisupyyntöjä, eikä myöskään Seura ole joutunut oikaisemaan juttuaan.

Yritys kertoo toimivansa yhdessä Business Finlandin kanssa. Hanna Lankinen kertoo, että konsultti on yksi monista, joiden kanssa he tekevät yhteistyötä.

– Pyrimme olemaan hyvä kumppani erityyppisille toimijoille, jotka tekevät samantyyppistä työtä eli pyrkivät saamaan investointeja Suomeen.

Lankisen mukaan konsultin taustoja ei ole erityisesti selvitetty ennen yhteistyön aloittamista, koska Kainuun Etu käytti konsulttia.

Business Finland on ostanut konsultin palveluita kahdesti vuosina 2017–2018. Toisella kertaa tilattiin kahden päivän tapahtuman juoksutus ja järjestely, toisella kertaa markkinaselvitys. Konsultti kuittasi näistä yhteensä 15 400 euroa.

Valtion rahoituksella toimivan Business Finlandin päätehtävä on edistää ulkomaisia investointeja Suomeen. Matkailunedistämispalveluja tarjoava Finpro ja innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes yhdistyivät Business Finlandiksi vuoden 2018 alussa.

Kainuun Etu puolestaan maksoi konsultille vajaat 40 000 euroa kolmessa eri projektissa. Kaikki projektit liittyivät ulkomaisten investointien houkutteluun.

Projekteihin käytetyistä rahoista 70 prosenttia oli julkiselta puolelta, 30 prosenttia yksityisiltä yrityksiltä.

Kainuun Edun ja konsulttiyrityksen yhteistyö sai alkunsa loppuvuonna 2016. Viimeksi kehitysyhtiö maksoi yrityksen palveluista keväällä 2018.

Johtaja Carl Wideman Kainuun Edusta sanoo, että tilaukset on tehty hankintalain mukaan ja työhön on oltu pääosin tyytyväisiä.

